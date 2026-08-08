김혜수님, 불륜이 문제가 아닌 게 더 문제 아닌가요

<타짜> 정마담은 강렬했다. 조승우의 고니는 반짝였고, 아귀 김윤석과 고광렬 유해진은 스타로서 인지도를 얻었다. 평경장 백윤식도 제2의 전성기를 누렸다. 그럼에도 정마담 김혜수 만큼은 아니었다. 기존 과장된 충무로식 '쪼'와 장르 연기, 그리고 배우 특유의 아우라가 결합한 최상의 캐릭터가 탄생했다.
김혜수가 정마담이었고, 정마담이 김혜수였다. 아역 스타로 출발, <타짜> 전 <장희빈> 등 드라마에 비해 영화에서는 이른바 '세기'가 부족했던 게 사실이었다. <타짜> 정마담 직후 김혜수는 확실히 보폭을 넓혔다. 드라마보다 영화에 집중했다. 이듬해인 2007년에만 세 편이었다. 김혜수가 출연한 영화 말이다.
캐릭터도 다채로웠다. 가족 멜로 <열한번째 엄마>는 곡절 있는 모성애가, 가족 코미디 <좋지 아니한가>는 느슨한 엉뚱함이 돋보였다. 방송으로 출발한 김혜수가 그간 보여주지 않은 얼굴이었다. 두 편 다 상업성보단 소재나 작가주의가 도드라진 작품이었다.
군계일학은 '바람'과 '불륜'이 완성했다. <바람피기 좋은 날>은 정마담 김혜수의 이름값만으로 184만 관객을 동원했다. 한 마디로 유쾌한 불륜극이었고, 그 시절 섹시 코미디 속 김혜수는 숫총각 대학생을 연기한 이민기를 넘어 극 전체를 압도했다. 당시 <올드보이>로 이름을 알린 윤진서는 물론 이민기, 이종혁 모두 신인에 가까웠다.
유튜브 시대를 맞아, <바람피기 좋은 날> 관련 영상은 수많은 유튜브 영상·쇼츠로 재가공돼 수백만 조회 수를 기록 중이다. 그로부터 20여 년이 흐른 2026년, 지금껏 한국 여배우 중 영화 주연작 흥행 1위를 고수 중인 김혜수가 다시 한번 바람과 불륜을 소환했다. <바람피기 좋은 날>만큼이나 제목이 눈길을 확 잡아당기는 쿠팡 플레이 <지금 불륜이 문제가 아닙니다>를 통해서다.
불륜이 문제가 아니라는 이 드라마의 미친 속도감