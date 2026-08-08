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하성태의 사이드뷰 김혜수님, 불륜이 문제가 아닌 게 더 문제 아닌가요

김혜수님, 불륜이 문제가 아닌 게 더 문제 아닌가요

[하성태의 사이드뷰] 김혜수의 드라마 복귀작 <지금 불륜이 문제가 아닙니다>

하성태(woodyh)
26.08.08 20:57최종업데이트26.08.08 20:58
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<타짜> 정마담은 강렬했다. 조승우의 고니는 반짝였고, 아귀 김윤석과 고광렬 유해진은 스타로서 인지도를 얻었다. 평경장 백윤식도 제2의 전성기를 누렸다. 그럼에도 정마담 김혜수 만큼은 아니었다. 기존 과장된 충무로식 '쪼'와 장르 연기, 그리고 배우 특유의 아우라가 결합한 최상의 캐릭터가 탄생했다.

김혜수가 정마담이었고, 정마담이 김혜수였다. 아역 스타로 출발, <타짜> 전 <장희빈> 등 드라마에 비해 영화에서는 이른바 '세기'가 부족했던 게 사실이었다. <타짜> 정마담 직후 김혜수는 확실히 보폭을 넓혔다. 드라마보다 영화에 집중했다. 이듬해인 2007년에만 세 편이었다. 김혜수가 출연한 영화 말이다.

캐릭터도 다채로웠다. 가족 멜로 <열한번째 엄마>는 곡절 있는 모성애가, 가족 코미디 <좋지 아니한가>는 느슨한 엉뚱함이 돋보였다. 방송으로 출발한 김혜수가 그간 보여주지 않은 얼굴이었다. 두 편 다 상업성보단 소재나 작가주의가 도드라진 작품이었다.

군계일학은 '바람'과 '불륜'이 완성했다. <바람피기 좋은 날>은 정마담 김혜수의 이름값만으로 184만 관객을 동원했다. 한 마디로 유쾌한 불륜극이었고, 그 시절 섹시 코미디 속 김혜수는 숫총각 대학생을 연기한 이민기를 넘어 극 전체를 압도했다. 당시 <올드보이>로 이름을 알린 윤진서는 물론 이민기, 이종혁 모두 신인에 가까웠다.

유튜브 시대를 맞아, <바람피기 좋은 날> 관련 영상은 수많은 유튜브 영상·쇼츠로 재가공돼 수백만 조회 수를 기록 중이다. 그로부터 20여 년이 흐른 2026년, 지금껏 한국 여배우 중 영화 주연작 흥행 1위를 고수 중인 김혜수가 다시 한번 바람과 불륜을 소환했다. <바람피기 좋은 날>만큼이나 제목이 눈길을 확 잡아당기는 쿠팡 플레이 <지금 불륜이 문제가 아닙니다>를 통해서다.

불륜이 문제가 아니라는 이 드라마의 미친 속도감

<지금 불륜이 문제가 아닙니다>에 출연한 김혜수
<지금 불륜이 문제가 아닙니다>에 출연한 김혜수쿠팡플레이

"제목이 제일 먼저 눈에 들어왔어요. '불륜이 문제가 아니야? 그럼 도대체 뭐가 문제지?' 이런 호기심으로 대본을 펼치기 시작했고요. 회차를 거듭할수록 허를 찌르는 재미로 화답한 아주 매력적인 작품이었습니다."

김혜수가 최근 드라마 제작보고회에서 전한 제목에 관한 평이다. 유행한 지 꽤 오래된 이른바 '웹툰 재질' 제목이 맞다. 게다가 김혜수다. 여기에 더해 <기생충>에 앞서 <방자전>으로 얼굴을 알리고 <기생충>으로 천만 관객을 납득시켰던 조여정이 김혜수와 이름을 함께 올렸다. 눈길을 안 주고는 못 배길 빼어난 제목인 것도 맞다. 그런데 전개마저 절정의 속도감을 자랑한다.

"옛날옛적 한 옛날에, 어느 아늑하고 경치 좋은 동네에 늠름하고 믿음직스런 아버지 재홍과 자애롭고 우아한 어머니 경희와 부모님 속 썩일 일 없는 예지가 있었습니다."

경쾌한 톤의 성우 내레이션과 이어진 화면은 완전 딴판이다. 빗물이 줄줄 새 발목까지 차오른 반지하 주택 방과 동네 전체는 <기생충> 속 기택네와 판박이다. 남편은 빗물을 퍼내느라 여념이 없다. 짜증이 난 엄마는 갓난아기를 안은 채 안절부절 못하는데 딸은 엄마 맘도 몰라주고 울음을 그칠 줄 모른다.

화면과 내레이션, 즉 청각과 시각 정보가 불일치하는 전형적이지만 타격감 높은 아이러니 기법이다. 감각적인 연출부터 블랙 코미디라는 장르까지. 이 오프닝 장면에서 엿볼 수 있는 연출력만으로 많은 것이 점쳐진다. 나아가 빗소리에 잠에서 깬 경희가 꾼 꿈인지 모를 앞선 장면은 한 남자가 살해당했을지 모른다는 암시와도 같다. 범죄극 특유의 아우라도 물씬 풍긴다. 이랬던 박경희(김혜수)와 임재홍(김지훈) 부부가 계층 상승에 성공한다. 경희는 인테리어 디자이너, 재홍은 배우다.

둘은 전공을 살려 가족의 일상을 공개하는 '박대장이 간다'는 제목의 영상 채널을 성공시킨다. 구독자 20명에서 출발, 골드 버튼을 받는 인플루언서로 성장한 것이다. 채널 성공은 고급 주택 구입으로 이어졌고, 진짜 사건은 여기서 출발한다. 이혼 소송 중인 옆집 의사 부부 가족과 '불륜'으로 얽히게 된 것이다. 진짜 문제는 불륜이 아닌 것 같아 더 문제지만.

타율 높은 김혜수의 선구안, 신뢰가 간다

<지금 불륜이 문제가 아닙니다>에 출연한 김혜수
<지금 불륜이 문제가 아닙니다>에 출연한 김혜수쿠팡플레이

괜히 속도감을 운운한 게 아니다. <지금 불륜이 문제가 아닙니다>는 이 배경 설명부터 문제의 이웃집 의사 안수정(조여정)을 만나기까지 단 10분 만에 해치워버린다. 그러고는 왜 경희 부부와 수정이 얽힐 수밖에 없는지에 대한 서사로 직진한다. 우연찮게 투자가 절실한 경희네 회사를 구원할 투자자와 수정이 절친한 사이인 것이다.

경희는 톱스타급은 아니지만 얼굴이 알려진 배우 재홍의 이름과 얼굴값을 이용하기 시작한다. 피부과인 수정네 병원에 남편과 동료 배우들을 줄기차게 들락거리게 만든 것이다. 급하게 먹은 떡은 꼭 체하는 법. 병원에 자주 들르던 재홍과 친한 동료 여배우와의 스캔들이 나버리고, 경희의 의심 역시 점차 커져만 간다. 촉은 맞았지만 방향이 틀렸다. 불륜의 상대는 여배우가 아닌 수정이었다.

역시나 전형적이지만 효과적이다. 같은 사건을 다른 관점에서 덧붙여 사건을 확대하는 피카레스크 구성 말이다. 단 2화 만에 경희에서 수정 중심으로 포커스를 바꿨어도 전개의 속도감은 더욱 탄력을 받는다. 재홍과 수정의 불륜 행각부터 수정의 이혼 소송 에피소드, 그리고 2화 말미 두 부부의 딸들이 엮인 차량 사고까지 한달음에 내달린다. 김혜수가 말한 호기심과 허를 찌르는 전개가 시작부터 제대로 작동한다고 할까.

경희 부부와 수정 셋이서 와인잔을 부딪치는 저녁 식사 장면은 그중 백미다. 1화가 투자자와의 미팅을 잡기 위해 수정을 꼬드기는 경희의 동분서주에 초점을 맞췄다면 2화는 이를 계기로 경희 모르게 재홍과 수정이 눈이 맞는 순간을 아슬아슬하게 그려낸다. 이후 친해진 경희 부부와 수정의 딸들이 차량 사고를 일으킨 것을 알게 되는 2화의 결말을 마주한 시청자들도 뇌까릴 수밖에 없게 되는 것이다. '아, 지금 불륜이 문제가 아니라고 했지!'

영화 <사라진 밤>으로 데뷔해 전작 <타인은 지옥이다>와 <살인자ㅇ난감>을 통해 범죄물에 일가견이 있음을 확인시킨 이창희 감독이 과연 불륜이란 소재를 어디까지 몰아붙일지, 어떻게 요리할지도 관건일 터. 작품 선구안이 높기로 유명한 김혜수가 택한 19세 이상 관람가 드라마 <지금 불륜이 문제가 아닙니다>의 진짜 문제가 무엇일지 그 끝이 벌써 궁금해진다.
지금불륜이문제가아닙니다 김혜수 조여정 쿠팡플레이

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하성태 (woodyh) 내방

영화 칼럼니스트 및 시나리오 작가, '서울 4.3 영화제' 총괄기획. 전 FLIM2.0, 오마이뉴스 취재기자, 기고 및 작업 의뢰는 woodyh@hanmail.net

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