'야구 효과' 입증한 티빙…5년 중계권 재계약 승부수

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티빙의 프로야구 단독 중계 콘텐츠 '티빙 슈퍼매치'티빙
CJ ENM과 티빙의 프로야구 중계권 재계약은 스포츠 콘텐츠의 강력한 고객 유지 효과를 입증한 대표적인 사례로 손꼽을 만하다. 지난 2024년 처음 독점 중계권을 확보하면서 야구팬들은 자연스럽게 티빙을 선택하게 되었다. 특히 프로야구가 사상 처음 연간 1200만 관중 시대를 바라볼 만큼 흥행 돌풍을 일으킨 덕분에 티빙 또한 그 수혜를 톡톡히 누리고 있다.
3월 말부터 11월 초까지 약 7개월간 이어지는 시즌 특성상 이용자들은 장기간 구독을 유지했고, 이는 안정적인 유료 가입자 기반으로 이어졌다. <티빙 슈퍼매치> 등 자체 해설진을 앞세운 독점 중계와 다양한 오리지널 프로그램을 선보이며 기존 TV 중계와 차별화에도 성공했다.
야구 때문에 티빙에 가입한 구독자들은 스포츠 중계 외에도 tvN 및 티빙 단독 시리즈 등 다양한 영상물 시청으로 점차 눈길을 돌리기 시작했다. 결국 프로야구 중계권은 티빙이 토종 OTT 대표 플랫폼으로 자리매김하는 데 결정적인 역할을 담당하게 되었다.
웨이브 합병 지연 및 개인정보 유출 악재 '걸림돌'