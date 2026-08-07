'야구 효과' 입증한 티빙…5년 중계권 재계약 승부수

▲티빙에서 제공되는 주요 시리즈물 티빙

이번 재계약으로 티빙은 향후 5년 동안 국내 최고 인기 스포츠 중계권을 안정적으로 확보하게 됐다. 글로벌 오리지널 콘텐츠로 대표되는 넷플릭스, 해외 스포츠에 집중하는 쿠팡플레이와 달리 프로야구를 앞세운 자신만의 차별화 전략을 완성한 셈이다.

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다만 앞으로 해결해야 할 과제도 적지 않다. 가장 큰 변수는 여전히 속도를 내지 못하고 있는 웨이브와의 합병이다. 지난 2023년 12월 양사의 합병 추진을 위한 양해각서(MOU)가 체결됐지만 현재까지도 뚜렷한 진전을 보이지 못하고 있다. 통합이 무산된다면 타사의 공격적인 행보에 맞설 티빙의 경쟁력이 약화될 수 있다는 우려가 적지 않다

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올해 상반기 발생한 개인정보 유출 사고 역시 올 하반기 티빙 앞에 놓인 또 다른 불확실성 요인이다. 개인정보보호위원회의 조사 결과에 따라 거액 과징금이 부과될 가능성이 있으며, 이용자 보상안 마련에 따른 추가 비용 부담도 남아 있다. KBO 독점 중계권 확보로 마련한 승기를 장기적인 성장 동력으로 이어가기 위해서는 일련의 리스크를 얼마나 극복할 수 있느냐가 향후 티빙의 성패를 가를 관건이 될 것으로 보인다.

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