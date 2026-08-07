'투민지' 마운드 데뷔, 추신수 감독이 발견한 가능성

야구팬들은 지난 2022년부터 2024년까지 야구 경기가 열리지 않는 월요일이나 시즌이 끝난 겨울에도 무료할 틈이 없었다. 매주 월요일마다 야구팬들의 쓸쓸함을 달래준 JTBC의 야구 예능 <최강야구(현 불꽃야구)>가 있었기 때문이다.
가만히 서 있기만 해도 땀이 줄줄 흐르는 살인적인 무더위 속에 한국야구위원회는 5일과 6일에 열릴 예정이었던 KBO리그 전 경기를 취소했다. 6일 긴급실행위원회를 열어 주말 3연전 역시 전 경기 취소를 결정했다. 순위 경쟁에 직접적인 영향을 미치는 8월에 날씨라는 '천재지변' 때문에 짧은 여름방학에 들어간 셈이다. 이번 '폭염 휴식기'는 후반기 리그의 판도에도 적지 않은 영향을 끼칠 것으로 전망된다.
야구가 없는 월요일을 달래줬던 <최강야구>처럼 여자 야구 예능 <야구여왕2>가 경기가 열리지 않았던 6일 야구팬들의 작은 위안이 됐다. 6일 5회 방송에서는 블랙퀸즈가 시즌1에서 5-6으로 패했던 빅사이팅과 치른 설욕전이 그려졌다. 그리고 이 경기에서는 같은 이름을 가진 두 명의 투수가 시청자들을 놀라게 했다. 블랙퀸즈 유일의 좌완 김민지와 위력적인 공으로 경기를 마무리한 무서운 신인 송민지였다.
[김민지] 송진우의 투구 폼과 유희관의 느린 공