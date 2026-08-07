'투민지' 마운드 데뷔, 추신수 감독이 발견한 가능성

채널A 화면 캡처

[송민지]

시즌1에서 중견수로 활약했던 김민지는 시즌2에서 처음으로 마운드에 올라 첫 타자를 삼진으로 처리했다.육상 선수로 활약하며 2017년부터 2019년까지 3년 연속 전국체전 400m 금메달을 목에 건 김민지는 2022년 '육상 카리나'라는 별명을 얻으면서 유명세를 타기 시작했고 2023년에는 <골 때리는 그녀들>의 FC 국대 패밀리 멤버로 합류했다. 그렇게 육상 선수를 넘어 방송인으로서도 서서히 활동 영역을 넓혀가던 김민지는 작년 <야구여왕> 시즌1에서 블랙퀸즈 멤벌로 합류하면서 야구라는 낯선 종목에 도전했다.<야구여왕> 첫 시즌 때만 해도 작년 여자야구 국가대표 상비군이었던 포수 신소정 정도를 제외하면 대부분 초심자였기 때문에 빠른 발과 왼손잡이라는 확실한 강점이 있는 김민지는 블랙퀸즈의 중견수로 많은 기회를 얻었다. 실제로 김민지는 경찰청과의 첫 경기에서 빚 맞은 안타 3개와 상대 실책 2개를 유도하면서 5번 의 타석에서 5번 모두 1루를 밟는 놀라운 출루 능력(?)을 과시하기도 했다.하지만 야구경험이 턱없이 부족했던 김민지에게 행운은 계속 이어지지 않았고 결국 히로인즈와의 시즌1 마지막 경기에서는 선발 라인업에서 제외됐다. 결국 김민지는 첫 경기에서 3안타를 몰아친 이후 나머지 7경기에서 단 2안타에 그치며 타율 .217의 아쉬운 성적으로 첫 시즌을 마쳤다. 김민지는 <야구여왕>이 방송되는 기간에도 연애 리얼리티 <솔로지옥5>에 출연하는 등 다른 예능 활동도 활발히 했다.<야구여왕> 유튜브 채널을 통해 공개된 비 시즌 훈련 영상에서 김민지가 보이지 않는 경우가 늘어나자 팬들은 김민지가 <야구여왕> 시즌2에서 하차하는 게 맞지 않냐는 의견을 내놓기도 했다. 실제로 시즌2 트라이아웃에서 뛰어난 신입생들이 대거 합류하면서 김민지의 입지는 더욱 작아졌다. 하지만 추신수 감독과 이대형, 윤석민 코치는 김민지가 팀 내 유일한 좌완이라는 점을 살려 투수 연습을 시켰다.KBO리그 최다승(210승)에 빛나는 송진우의 현역 시절을 연상케 하는 공을 감추는 투구 폼을 가지고 있는 김민지는 6일 방송된 빅사이팅과의 경기에서 10-3으로 앞선 5회 블랙퀸즈의 세 번째 투수로 등판했다. 그리고 김민지는 빅사이팅의 4번타자이자 좌타자 강혜진을 상대로 느린 공 3개로 삼진을 잡아내며 인상적인 데뷔전을 치렀다. 김민지는 많은 비판 속에서도 생존을 위한 노력을 계속 이어왔던 것이다