폭염의 펜타포트, 끝없이 '헤쳐 모여'를 반복한 이유

인천시

2026 인천 펜타포트 락 페스티벌 무대에 오른 픽시즈최고 기온 33도에 다다른 폭염. 그럼에도 수만 명의 음악 팬이 무리를 지어 춤을 추고, 서로 몸을 부딪혔다가 헤쳤다가 모이는 일이 반복된다. 그늘에서 '김치말이국수'를 먹고 염분과 수분을 보충하면 되지만, 놀다 보면 순식간에 소진하고 만다. 지난 7월 31일부터 8월 2일, 송도달빛축제공원에서 열린 2026 인천 펜타포트 락 페스티벌 이야기다.첫째날 헤드라이너(간판 공연자)인 크루앙빈은 세간의 의구심을 완전히 뒤엎는 공연을 선보였다. 펑크, 덥, 싸이키델릭 등 다양한 장르를 경유하는 그들의 음악 세계는 뒤로 갈수록 강력한 몰입력을 자랑했다. '음악 덕후'인 크루앙빈은 이날도 '아리랑'과 자신들의 노래 '소 위 원 포게트(So We Won't Forget)'을 자연스럽게 엮으며 탄성을 자아냈다.영국 브리스톨 출신의 전설, 매시브 어택은 특유의 건조한 트립합 사운드는 물론, 철저히 정치적인 공연을 선보였다. 수많은 한국어 문구가 전광판에 명멸하기를 반복했으며, 매시브 어택은 치밀하게 준비된 영상과 함께 AI 시대의 인간성, 전쟁 등 현대 사회의 수많은 화두를 가로질렀다. 가자 지구를 비롯한 전쟁터의 참상을 건조한 숫자로 표현한 '세이프 프롬 함(Safe From Harm)'은 연출의 정점이었다.매시브 어택은 서태지와 아이들의 '시대유감'을 부르면서 5.18 광주 민주화운동을 호명했다. 이 때 띄운 "케이팝은 독재와 부패에 맞선 저항의 시기에 태동했다"라는 문구가 다소 비약이라는 지적도 있다. 그러나, 이들이 최근 몇 년간 유례가 없을 만큼 수많은 토론과 사유의 계기를 제공한 것만큼은 분명했다. 한편 '티어드롭(Teardrop)'을 부른 엘리자베스 프레이저, '엔젤(Angel)'을 부른 호라이스 앤디 등, 원곡의 피쳐링 군단 역시 무대에 동행해 공연의 밀도를 더욱 높였다.셋째날엔 얼터너티브 록의 선구자 픽시즈가 놀라운 에너지로 피날레를 장식했다. 61세 프론트맨 블랙 프랜시스는 거칠고 강력한 스크리밍을, 조이 산티아고는 피크 대신 모자로 기타를 연주하는 등의 기행을 선보였다. '몽키 곤 투 헤븐(Monkey Gone To Heaven)', '히얼 컴즈 유어 맨(Here Comes Your Man)' 등의 명곡 가운데 하이라이트는 단연 영화 <파이트 클럽>의 엔딩곡으로도 유명한 '웨얼 이즈 마이 마인드(Where Is My Mind)'. 80년대 해외 록밴드가 다소 생소할 Z세대 관객들도 "헤드라이너에는 이유가 있다"며 픽시즈 특유의 굉음과 침묵에 감탄했다.