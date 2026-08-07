두산 '아픈 손가락' 김대한, 해 뜰 날 왔다

케이비리포트

두산 김대한의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)프로 선수로서 벼랑 끝에 몰린 김대한은 2024시즌 종료 후 전직 메이저리거 강정호가 운영하는 미국 아카데미에서 개인 훈련까지 받았지만 기대했던 효과는 보지 못했다. 대신 올시즌 2군에서 바이오 메카닉을 활용한 훈련 등을 통해 타격 메커니즘을 수정한 것이 전환점이 됐다. 코칭스탭의 도움을 받아 하체 밸런스를 안정시키고 헤드업과 타석에서 조급한 모습 등 자신의 약점을 충실히 보완했다.노력의 성과는 퓨처스성적 상승으로 드러났다. 6월 출장한 퓨처스리그 7경기에서 김대한은 타율 0.385(26타수 10안타) 5타점으로 고감도 타격을 했고 마침내 7월 18일, 올시즌 두번째로 1군에 등록됐다. 그리고 한정된 기회 속에서도 4경기 연속 안타를 기록하는 등 과거와 달라진 집중력을 보였다.특히 7/31~8/2간 펼쳐진 잠실 라이벌 LG 트윈스와의 3연전은 변모된 김대한의 존재감을 확실하게 인식시킨 무대였다. 3연전에 모두 선발로 나선 김대한은 11타수 5안타 2홈런 5타점 5득점을 기록하며 팀의 위닝시리즈를 이끌었다. 8번 타자로 나선 7월 31일 경기에선 데뷔 첫 멀티홈런을 기록했고 2일 경기에선 1번 리드오프를 맡아 멀티히트와 2타점을 기록하며 팀 승리에 공헌했다.