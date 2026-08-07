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'대기만성 배우' 정은채, 안보현 새 파트너 된다

'대기만성 배우' 정은채, 안보현 새 파트너 된다

[프리뷰] 7일 첫 방송되는 SBS 금토드라마 <재벌X형사2>에 출연하는 정은채

양형석(utopia697)
26.08.07 10:25최종업데이트26.08.07 10:25
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<논스톱>과 <안녕, 프란체스카> 같은 시트콤에서는 시즌제를 도입한 적도 있지만 정극 드라마에서는 2000년대까지 시즌2를 제작하는 경우는 매우 드물었다. 하지만 2010년대 들어 OCN의 메디컬 범죄 수사극 <신의 퀴즈>가 리부트를 포함해 5개의 시즌이 제작되면서 시즌제 드라마의 가능성을 보여줬고 지상파에서도 <드림하이>와 <아이리스>, <동네 변호사 조들호>,<검법남녀> 같은 드라마의 시즌2가 제작됐다.

지상파에서 시즌제 드라마를 가장 적극적으로 편성한 방송국은 바로 SBS였다. SBS는 세 시즌에 걸쳐 방송된 <낭만닥터 김사부>를 시작으로 <모범택시>, '시즌제 막장 드라마'라는 새 장르를 개척한 김순옥 작가의 <펜트하우스>, 5년 만에 시즌2가 제작되며 화제가 됐던 <열혈사제> 등 많은 인기 드라마로 시청자들의 사랑을 받았다.

최고 시청률 23.1%를 기록하며 역대 SBS 금토드라마 시청률 2위를 기록한 <김부장>의 후속으로 7일 첫 방송되는 <재벌X형사2> 역시 2024년 초에 방송됐던 <재벌X형사>의 두 번째 시즌이다(닐슨코리아 시청률 기준). <재벌X형사2>에서는 시즌1의 주역 박지현이 하차하고 새 배우가 안보현과 연기 호흡을 맞춘다. 경찰청 대테러 팀장에서 강하경찰서 강력 1팀장으로 자원하는 주혜라 경감 역의 정은채가 그 주인공이다.

주인공으로 데뷔 후 길게 이어진 침체기

정은채는 2010년 영화 <초능력자>를 통해 곧바로 주연으로 데뷔했다.
정은채는 2010년 영화 <초능력자>를 통해 곧바로 주연으로 데뷔했다.(주)넥스트엔터테인먼트월드

중학교 때 영국으로 유학을 가 8년을 보낸 정은채는 유학 시절 기숙사에서 생활하면서 영화와 드라마를 감상하며 막연히 배우의 꿈을 키웠다. 세계적인 명문 패션 스쿨로 꼽히는 런던 예술대학 센트럴 세인트 마틴 섬유 디자인과를 다니던 정은채는 2010년 강동원과 고수의 만남으로 화제가 된 영화 <초능력자>에서 임규남(고수 분)의 상대역 최영숙을 연기하면서 배우로 데뷔했다.

신인에게는 상당히 파격적인 배역이었지만 <초능력자>는 두 남자 주인공이 중심이 되는 영화였고 정은채가 돋보일 기회는 거의 없었다. <초능력자>를 통해 데뷔한 정은채는 김아중과 구혜선, 한효주, 윤아 등 많은 스타 배우들이 신인 시절에 출연했던 KBS 일일드라마를 통해 처음으로 드라마 주연을 맡았다. 정은채가 출연한 <우리집 여자들>은 26.8%의 높은 시청률을 기록했지만 정은채는 크게 화제가 되지 못했다.

영화와 드라마를 넘나들며 주연을 맡았음에도 기대만큼 인지도를 높이지 못하던 정은채는 2013년 홍상수 감독이 연출한 <누구의 딸도 아닌 해원>에서 주인공 해원 역을 맡았다. <누구의 딸도 아닌 해원>에서 열연을 펼친 정은채는 들꽃영화상 여우주연상을 포함해 무려 5개 영화제에서 신인상을 휩쓸었다. 하지만 홍상수 감독의 영화가 대부분 그렇듯 <누구의 딸도 아닌 해원> 역시 흥행에는 성공하지 못했다.

정은채는 2014년 이종범 작가의 동명 웹툰을 원작으로 만든 OCN의 범죄 수사극 <닥터 프로스트>에 출연했지만 당시만 해도 OCN 장르 드라마에 대한 관심이 낮던 시절이라 최고 시청률 1.8%에 그쳤다. 같은 해 개봉해 349만 관객을 동원한 영화 <역린> 역시 현빈과 정재영, 조정석, 한지민 등으로 이어지는 화려한 배우들 사이에서 정은채가 크게 돋보일 기회는 없었다(영화관입장권 통합 전산망 기준).

2016년 <더 킹>에서 조인성의 여동생, 2018년 <안시성>에서 마래를 예지하는 신녀를 연기했던 정은채는 2020년 <태양의 후예>와 <도깨비>, <미스터 션샤인>을 집필한 김은숙 작가의 신작 <더 킹:영원의 군주>에 출연했다. 정은채는 대한제국 총리이자 서브 여주 구서령 역을 맡았지만 <더 킹: 영원의 군주>는 많은 비판 속에 김은숙 작가가 각본을 쓴 드라마 중 가장 낮은 시청률(평균 7.6%)에 그쳤다.

하차한 박지현 대신 <재벌X형사2> 투입

정은채는 2024년 <정년이>에서 매란국극단의 황태자 문옥경 역을 맡아 시청자들에게 강한 인상을 남겼다.
정은채는 2024년 <정년이>에서 매란국극단의 황태자 문옥경 역을 맡아 시청자들에게 강한 인상을 남겼다.tvN 화면 캡처

화려한 데뷔에 비해 상대적으로 크게 알려지지 못하던 정은채는 2022년 쿠팡플레이 드라마 <안나>에서 이안나라는 가짜 이름으로 살고 있는 이유미(수지 분)의 비밀을 알고 있는 이현주를 연기하며 차가운 매력으로 호평을 받았다. 2022년과 2024년 두 시즌에 걸쳐 공개된 애플TV의 <파친코>에서는 일본으로 건너온 선자(김민하/윤여정 분)와 고난을 함께 겪으며 친자매처럼 지내는 선자의 동서 경희 역을 맡았다.

2024년 ENA 드라마 <유어아너>에서 열혈검사 강소영을 연기한 정은채는 같은 해 10월에 방송된 tvN 드라마 <정년이>에서 여성들로만 구성된 매란 국극단에서 남자 주인공을 도맡아 하는 문옥경 역을 맡았다. 문옥경은 자신 위주로만 돌아가는 국극계의 생태에 권태와 환멸을 느끼지만 윤정년(김태리 분)과 허영서(신예은 분)라는 뛰어난 재능을 가진 후배들을 만나면서 새로운 희망을 발견하는 캐릭터다.

지난 3월에 종영한 ENA 드라마 <아너: 그녀들의 법정>에서 이나영, 이청아와 연기 호흡을 맞췄던 정은채는 7일 첫 방송되는 <재벌X형사2>에 출연한다. 정은채가 드라마에서 메인 여주인공을 맡는 것은 지난 2018년에 방송된 OCN 드라마 <손 the guest> 이후 8년 만이다. 정은채는 <재벌X형사2>에서 날카로운 수사 본능으로 정확하게 사건의 핵심을 파악하는 강하경찰서 강력 1팀 팀장 주례라를 연기한다.

<재벌X형사2>에는 안보현이 시즌1에 이어 한수그룹 막내아들이자 강하경찰서 강력1팀 형사 진이수 역을 맡아 경찰학교에서 '악마교관'으로 만났던 주혜라와 힘을 합쳐 사건들을 해결할 예정이다. 유승호는 미디어그룹 UBS의 막내아들이자 조각가 유성원 역을 맡아 빌런 연기에 도전하고 김의성과 이학주, 최덕문, 허성태, 정채연, 전혜빈, 주현영 등 많은 배우들이 <재벌X형사2>에 특별 출연할 예정이다.

금요일과 토요일을 지배했던 <김부장>은 종영 후 제작기와 인터뷰, 하이라이트를 묶은 <김부장-더 유니버스>를 2회에 걸쳐 방송했고 그 사이 먼저 방송을 시작한 MBC의 <유부녀 킬러>가 2회 만에 시청률 8%를 기록했다. <재벌X형사2>는 졸지에 후발 주자로 <유부녀 킬러>를 쫓아야 하는 입장. 과연 2년 전 많은 사랑을 받았던 <재벌X형사>는 여주인공이 정은채로 바뀐 시즌2로 성공을 거둘 수 있을까.

정은채(오른쪽)는 <재벌X형사2>에서 스케줄 문제로 하차한 박지현 대신 강하경찰서 강력 1팀의 새로운 팀장을 연기한다.
정은채(오른쪽)는 <재벌X형사2>에서 스케줄 문제로 하차한 박지현 대신 강하경찰서 강력 1팀의 새로운 팀장을 연기한다.<재벌X형사2> 홈페이지


정은채 재벌X형사2 SBS금토드라마 안보현 유승호

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