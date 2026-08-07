'대기만성 배우' 정은채, 안보현 새 파트너 된다

tvN 화면 캡처

정은채는 2024년 <정년이>에서 매란국극단의 황태자 문옥경 역을 맡아 시청자들에게 강한 인상을 남겼다.화려한 데뷔에 비해 상대적으로 크게 알려지지 못하던 정은채는 2022년 쿠팡플레이 드라마 <안나>에서 이안나라는 가짜 이름으로 살고 있는 이유미(수지 분)의 비밀을 알고 있는 이현주를 연기하며 차가운 매력으로 호평을 받았다. 2022년과 2024년 두 시즌에 걸쳐 공개된 애플TV의 <파친코>에서는 일본으로 건너온 선자(김민하/윤여정 분)와 고난을 함께 겪으며 친자매처럼 지내는 선자의 동서 경희 역을 맡았다.2024년 ENA 드라마 <유어아너>에서 열혈검사 강소영을 연기한 정은채는 같은 해 10월에 방송된 tvN 드라마 <정년이>에서 여성들로만 구성된 매란 국극단에서 남자 주인공을 도맡아 하는 문옥경 역을 맡았다. 문옥경은 자신 위주로만 돌아가는 국극계의 생태에 권태와 환멸을 느끼지만 윤정년(김태리 분)과 허영서(신예은 분)라는 뛰어난 재능을 가진 후배들을 만나면서 새로운 희망을 발견하는 캐릭터다.지난 3월에 종영한 ENA 드라마 <아너: 그녀들의 법정>에서 이나영, 이청아와 연기 호흡을 맞췄던 정은채는 7일 첫 방송되는 <재벌X형사2>에 출연한다. 정은채가 드라마에서 메인 여주인공을 맡는 것은 지난 2018년에 방송된 OCN 드라마 <손 the guest> 이후 8년 만이다. 정은채는 <재벌X형사2>에서 날카로운 수사 본능으로 정확하게 사건의 핵심을 파악하는 강하경찰서 강력 1팀 팀장 주례라를 연기한다.<재벌X형사2>에는 안보현이 시즌1에 이어 한수그룹 막내아들이자 강하경찰서 강력1팀 형사 진이수 역을 맡아 경찰학교에서 '악마교관'으로 만났던 주혜라와 힘을 합쳐 사건들을 해결할 예정이다. 유승호는 미디어그룹 UBS의 막내아들이자 조각가 유성원 역을 맡아 빌런 연기에 도전하고 김의성과 이학주, 최덕문, 허성태, 정채연, 전혜빈, 주현영 등 많은 배우들이 <재벌X형사2>에 특별 출연할 예정이다.금요일과 토요일을 지배했던 <김부장>은 종영 후 제작기와 인터뷰, 하이라이트를 묶은 <김부장-더 유니버스>를 2회에 걸쳐 방송했고 그 사이 먼저 방송을 시작한 MBC의 <유부녀 킬러>가 2회 만에 시청률 8%를 기록했다. <재벌X형사2>는 졸지에 후발 주자로 <유부녀 킬러>를 쫓아야 하는 입장. 과연 2년 전 많은 사랑을 받았던 <재벌X형사>는 여주인공이 정은채로 바뀐 시즌2로 성공을 거둘 수 있을까.