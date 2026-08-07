'대기만성 배우' 정은채, 안보현 새 파트너 된다

<논스톱>과 <안녕, 프란체스카> 같은 시트콤에서는 시즌제를 도입한 적도 있지만 정극 드라마에서는 2000년대까지 시즌2를 제작하는 경우는 매우 드물었다. 하지만 2010년대 들어 OCN의 메디컬 범죄 수사극 <신의 퀴즈>가 리부트를 포함해 5개의 시즌이 제작되면서 시즌제 드라마의 가능성을 보여줬고 지상파에서도 <드림하이>와 <아이리스>, <동네 변호사 조들호>,<검법남녀> 같은 드라마의 시즌2가 제작됐다.
지상파에서 시즌제 드라마를 가장 적극적으로 편성한 방송국은 바로 SBS였다. SBS는 세 시즌에 걸쳐 방송된 <낭만닥터 김사부>를 시작으로 <모범택시>, '시즌제 막장 드라마'라는 새 장르를 개척한 김순옥 작가의 <펜트하우스>, 5년 만에 시즌2가 제작되며 화제가 됐던 <열혈사제> 등 많은 인기 드라마로 시청자들의 사랑을 받았다.
최고 시청률 23.1%를 기록하며 역대 SBS 금토드라마 시청률 2위를 기록한 <김부장>의 후속으로 7일 첫 방송되는 <재벌X형사2> 역시 2024년 초에 방송됐던 <재벌X형사>의 두 번째 시즌이다(닐슨코리아 시청률 기준). <재벌X형사2>에서는 시즌1의 주역 박지현이 하차하고 새 배우가 안보현과 연기 호흡을 맞춘다. 경찰청 대테러 팀장에서 강하경찰서 강력 1팀장으로 자원하는 주혜라 경감 역의 정은채가 그 주인공이다.
주인공으로 데뷔 후 길게 이어진 침체기