오디세우스는 왜 집으로 돌아오는 데 10년이 걸렸나

* 이 글에는 영화의 스포일러가 포함돼 있습니다.
영웅은 어떻게 탄생하는가. 그리고 우리는 무엇을 영웅이라 부르는가.
영화관을 나오며 오래도록 여운이 가시지 않는 영화가 있다. 크리스토퍼 놀런의 '오디세이'가 그랬다. 지난 8월 5일 호메로스의 서사시를 원작으로 한 이 영화를 보기 전, 나는 익히 아는 이야기라 생각했다. 트로이 목마의 지략가이자 10년을 표류한 영웅, 오디세우스! 그런데 스크린 앞에 앉아 있던 세 시간 동안, 나는 자꾸만 같은 질문으로 돌아갔다.
'그는 왜 집으로 돌아오는 데 10년이나 걸렸을까?'
영화 '오디세이'는 트로이 전쟁을 승리로 이끈 지략가 오디세우스가 고향 이타카로 돌아가기까지 겪은 10년의 여정을 기록한 서사시 '오디세이'를 원작으로, 세계적인 거장 크리스토퍼 놀런이 만든 영화다.
트로이 목마라는 불세출의 지략으로 전쟁을 승리로 이끈 그였지만, 사랑하는 아내에게, 고향으로 돌아가기까지는 또다시 10년이라는 고되고 길고 고통스러운 세월이 걸렸다.
서사시와 영화에 나타나는 표면적인 이유는 간단하다. 포세이돈의 아들인 외눈박이 거인 폴리페모스의 눈을 멀게 하여 바다의 신 포세이돈의 분노를 샀기 때문이다. 하지만 감독이 영화를 통해 우리에게 건네는 질문은 그보다 훨씬 깊은 곳, 오디세우스 자신의 무의식으로 카메라를 들이민다.
"왜 그는 전쟁의 영웅이자 가장 지혜로운 자이면서도 그렇게나 길고 고된 여정을 겪을 수밖에 없었는가?"
이 영화는 단순한 신화적 모험극이 아니다. 승리에 눈이 멀었던 한 인간이 자신의 무의식 속 죄의식을 직면하고, 통제할 수 없는 세상과 화해하며 참된 자아를 찾아가는 내면의 성찰록이다.