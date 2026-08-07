오디세우스는 왜 집으로 돌아오는 데 10년이 걸렸나

▲트로이의 목마영화 '오디세이' 스틸컷 네이버

1. 승리의 기만, 무의식에 번진 깊은 죄책감



크리스토퍼 놀런 감독은 트로이 목마를 흔히 알고 있는 승리의 지략으로 인식하지 않고 정당하지 않은 싸움, 즉 속임수로 본다. 트로이 목마를 만들어 아테네에게 바칠 제물이라고 속이고 트로이 성으로 들어간 지략을 짜낸 오디세우스가 평탄하게 고향으로 돌아가 전쟁의 영웅이 되는 것을 인정하지 않는 것이다. 이는 영화에서 오디세우스의 무의식 속 죄책감으로 표현되며 영화의 중요한 축으로 기능하게 된다.



예를 들어 그가 자신의 행적을 술회하는 장면에서 트로이 전쟁을 약탈과 무고한 아이, 여사제를 학살하는 날로 자신의 입을 통해 표현된다. 또한 이타카에 문명이 사라지고 있다고 아내 페넬로페에게 자신의 죄를 고백하는 장면에서도 이러한 죄의식을 엿볼 수 있다.



구성 방식에서 보더라도 처음 오디세우스가 등장하는 신(scene)은 바다를 표류하던 그가 환상의 세계인 로토스에서 고향과 귀향의 목적을 잊고 그곳에 머문 7년의 세월에서부터 시작한다.



로토스를 먹은 자는 망각의 유혹에 빠져 현실의 고통과 전쟁의 상처를 망각한다. 이는 무의식 속에서 오디세우스가 죄의식이나 죄책감을 잊고 싶은 욕망에서 비롯된 에피소드일지 모른다. 물론 영화에서는 이 평화롭고 불멸의 낙원에서 살 수 있는 달콤한 유혹을 극복하고 고향으로 돌아가는 자유 의지를 보여주지만, 그만큼 그가 내면적인 갈등을 깊게 겪고 있음을 나타내는 것으로도 볼 수 있다.



2. 시련을 통해 도달한 자아의 해체와 성숙



그가 이타카에 문명이 사라지게 만든 죄를 깨닫기까지는 집으로 돌아오는 10년 동안 수많은 시련이 필요했다.



성장하기 전 그의 모습은 미숙했다. 폴리페모스의 눈을 멀게 하고 도망쳐 나온 후에도 쓸데없이 화살을 쏘아 포세이돈을 화나게 했다. 자신의 이름이 '아무도 아니(Nobody)'여서 무사히 위험을 넘긴 후에도 명예를 버릴 수 없어 굳이 '오디세우스'라고 밝혀 재앙을 자초했다. 부하들에게 자신이 가진 보따리의 정체를 밝히지 않아 화를 당하는 소통의 부재 역시 그의 미숙함을 드러낸다.



그러나 그 이후 시련을 겪으며 자아가 해체되고 상실되는 과정 속에서 용기와 절제를 배우고 불완전한 인간의 조건을 받아들였다. 성장이란 내가 통제할 수 없는 것들과 화해하는 능력이다. 그는 통제할 수 없는 것 앞에서 무릎 꿇는 대신 그것과 함께 걸어가는 법을 익혔다.



또한 그가 겪는 시련들은 포세이돈의 분노라는 형식을 띠고 있지만, 실은 인간의 욕망이 가져오는 재앙이다. 오디세우스가 가진 명예욕이나 호기심, 리더로서의 소통 문제뿐만 아니라 망각의 유혹도 그러하고, 선택의 기로에서 어쩔 수 없이 부하의 목숨을 바치는 냉정함도 그러하다. 부하들이 굶주림 앞에서 무너져 태양의 신 아폴론의 소를 잡아먹는 장면 역시 마찬가지다. 그는 인간의 본능과 욕망이 불러 온 재앙과 위기를 겪으며 진정한 리더의 자격을 갖추어 나간다.



그중 가장 적나라하게 인간의 욕망을 표현한 부분은 군인들이 키르케의 마법에 걸려 돼지로 변하는 장면이었다. 부하들의 탐욕스러운 식탐을 키르케의 손으로 입에서 식도, 내장까지 무너뜨리는 연출은 무절제한 쾌락과 먹을 것에만 집착하는 현대인들에게도 섬뜩한 경고를 던진다.



3. 무너진 문명, 그리고 제우스의 법 '크세니아'의 재건



그가 만든 트로이 목마를 제물로 바치는 것이라고 속인 행위는 상대방의 호의를 살육으로 되갚은 제우스의 법을 어기는 것이었다.



"외지인을 보면 반드시 환대해야 한다. 변장한 신일지도 모르니"라는 제우스의 법, '크세니아(Xenia)'는 거기서부터 무너졌다. 그러고 보면 이타카에 남은 자신의 궁에서 구혼자들이 그 법을 이용해 오디세우스의 재산을 탕진하면서도 바른 규율을 지키지 않고 있었던 것도 어쩌면 당연한 수순이었다. 인간으로서의 신뢰가 깨어진 곳에 문명이 꽃피지 못하는 법이니까.



돌아온 오디세우스는 이를 바로잡으려 한다. 오디세우스의 귀환은 단지 구혼자들에게 복수하는 데서 그치는 것이 아니라 무너진 공동체의 가치를 재건하는 과정이었다. 사회가 존속하기 위한 최소한의 법률, 상대방에 대한 호의와 나그네에 대한 환대. 이는 제우스라는 신의 법이 아니라 공동체를 유지시켜 주는 인간이 인간답게 살기 위한 법이기 때문이다.



그는 자신의 집을 점령한 구혼자들 한 명 한 명에게 크세니아를 청하며 제우스의 법을 되돌리려는 의지를 표명하고 그들을 응징한다.



4. 왕좌에서 내려오는 것으로 완성된 귀환



영화의 마지막은 호메로스의 원작 서사시와는 다르게 왕의 자리를 아들에게 물려주고 자신이 지은 죄의 책임을 지는 것으로 끝이 난다. 혹자는 그가 떠나는 것으로, 혹자는 죽은 것으로 해석하지만 어떠하든 그는 그간의 죄책감을 씻고 왕좌에서 물러나는 것으로 귀환의 완성을 이루었다.



감독은 '오디세이'를 통해 아무리 영웅으로 전설적인 이름을 남긴 존재라 하더라도 전쟁에서는 영웅이란 존재할 수 없다는 것을 말하고자 한 것으로 보인다. 전쟁은 지혜로운 자를 명예와 승리의 노예로 만들어 눈멀게 한다. 타인을 존중하고 대접하는 행위, 사회가 존속하기 위한 최소한의 규율을 파괴하며 문명을 흔적도 없이 사라지게 만든다. 현재 트로이 문명이나 이타카의 문자와 문명이 존재하지 않고 그 전설이 서사시로만 전해지고 있는 것을 보더라도 문명이 사라진다는 것은 인류에게 무서운 재앙이다.



놀런 감독은 오래된 전설을 영화로 되살려 이를 현대인들에게 각성하게 한 것이 아닐까?



"오디세이, 그는 왜 집으로 돌아오는 데 10년이나 걸렸을까?"



놀런 감독은 오래된 신화를 스크린 위에 되살려, 우리에게 묻고 있는 듯하다. 당신은 지금 무엇에 눈이 멀어 있느냐고. 주인공의 10년의 표류는 단순히 길을 잃은 시간이 아니라, 그가 진정한 리더로서 인간의 욕망을 버리고 참된 자신을 찾아가는 숙명의 시간이었다.



극장 문을 나서며, 나 역시 조용히 물었다. 나는 지금 어디로 돌아가는 길 위에 서 있는가.



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