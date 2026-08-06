계륵 신세 된 김하성... ML 생존 가능할까?

애틀랜타브레이브스

지난 시즌 후 애틀랜타와 1년 2000만 달러 계약을 체결한 김하성(출처: 애틀랜타 구단 SNS)지난 2023년, 한국인 선수 최초로 골드글러브를 수상하는 등 메이저리그 정상급 유격수로 인정받았던 김하성(애틀랜타 브레이브스)이 미국 진출 이후 가장 힘겨운 시간을 보내고 있다. 방출이나 트레이드 위기는 넘겼지만 정작 그라운드에서 설 자리는 사라졌다. 메이저리거로 살아남았지만 앞으로의 생존은 장담할 수 없는 상황이다.애틀랜타 구단은 지난 4일, 트레이드 마감 시한을 앞두고 김하성을 26인 로스터에 복귀시키는 대신 내야수 호르헤 마테오(OPS 0.665)를 DFA(지명 할당) 처리했다. 1년 2000만 달러에 달하는 김하성과의 계약을 포기하기 부담스러웠다는 분석이 지배적이다.실제로 미국 현지 매체들은 김하성보다는 마테오를 남기는 편이 더 합리적이었다는 평가를 내놓기도 했다. 그정도로 김하성의 현재 성적표는 악몽에 가깝다. 올시즌 총 27경기에 출장한 김하성은 타율 0.068(73타수 5안타) 3타점 OPS 0.239로 커리어 최악의 기록을 남기고 있다.지난 1월, 빙판길에서 넘어지는 사고로 오른손 중지 힘줄이 파열되며 수술을 받았고 이후 시즌 준비가 완전히 꼬였다. 5월 13일 복귀 이후에도 지난 시즌 막판의 타격감을 회복하지 못했다. 설상가상으로 7월 초에는 수술을 받았던 손가락에 염증까지 발생해 다시 부상자 명단에 오르며 악순환이 이어졌다.