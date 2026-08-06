한·중·일 여자배구 슈퍼매치, 완패했지만 얻은 것도 많았다

오사카 배구단 SNS

큰사진보기 ▲흥국생명-상하이 선수단, 경기 후 단체 사진(2026.8.2) 흥국생명 배구단 SNS

상하이는 지난 시즌에 무려 '25년 만에' 중국 리그 포스트시즌 챔피언결정전 우승을 차지했다. 정규 리그 우승은 김연경이 맹활약한 2017-2018시즌에 17년 만에 차지한 바 있다.



그런데 상하이는 이번 제주 슈퍼매치에서 주전 선수들의 공백이 가장 큰 팀이었다. 지난 6~7월 발리볼 네이션스 리그(VNL)에서 중국이 4위를 차지하는 데 기여했던 아포짓 양수밍(18·192cm), 미들블로커 왕아오쳰(19·195cm), 천허우이(21·195cm), 리베로 주싱천 4명이 오는 21일 열리는 아시아선수권 대회 중국 대표팀의 훈련에 합류했다.



지난 시즌 상하이 팀의 주장이자 주전 아웃사이드 히터였던 중후이(29·182cm)는 지난 4월 한국 V리그 정관장의 아시아쿼터로 영입됐다. 현재 정관장 팀에 합류했다. 1일에는 한라체육관을 찾아 김연경과 반갑게 담소를 나누기도 했다.



그럼에도 상하이는 중국 여자배구의 장점들을 국내 팬들에게 유감없이 선보였다. 특히 지난해 세계선수권 대회에서 중국 대표팀 주전 미들블로커로 활약했던 가오이(28·195cm)는 차원이 다른 속공 파괴력과 블로킹으로 팬들의 감탄을 자아냈다. 아웃사이드 히터 장이원, 자오저시, 아포짓 왕인디, 미들블로커 류쩌위, 세터 황신웨도 인상 깊은 활약을 보여줬다.



한편, 이번 제주 슈퍼매치에 대해 오사카, 상하이 선수단은 꽤 만족감을 표시했다. 하야시는 5일 자신의 SNS에 "한국에서 경기를 할 수 있어 매우 귀중한 시간이 되었다. 밥도 맛있었다"고 올렸다. 후쿠무라도 SNS에 "많은 것을 배우고 귀중한 경험을 할 수 있는 대회였다"고 밝혔다. 그러면서 한글로 "감사합니다. 제주, 최고였습니다"고 썼다.



흥국생명, 현대건설도 얻는 것이 적지 않을 것으로 보인다. 현대건설 강서우, 이한비, 흥국생명 변지수는 올 시즌 기대감을 높였다. 무엇보다 한국 여자배구가 국내는 물론 국제 대회에서 경쟁력을 끌어올리기 위해서는 자신들보다 수준 높은 팀들과 많은 경기를 통해 직접 부딪쳐야 한다.



처음에는 차이가 많이 나지만, 대결 횟수가 쌓이면 어느 시점에 간격은 좁혀지기 마련이다. 특히 중국과 일본 배구는 세계 상위권 수준인 데다 스타일도 정반대이기 때문에 국내 선수들에게 최상의 '레벨 업 파트너'다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 흥국생명-상하이 선수단, 경기 후 단체 사진(2026.8.2)상하이는 지난 시즌에 무려 '25년 만에' 중국 리그 포스트시즌 챔피언결정전 우승을 차지했다. 정규 리그 우승은 김연경이 맹활약한 2017-2018시즌에 17년 만에 차지한 바 있다.그런데 상하이는 이번 제주 슈퍼매치에서 주전 선수들의 공백이 가장 큰 팀이었다. 지난 6~7월 발리볼 네이션스 리그(VNL)에서 중국이 4위를 차지하는 데 기여했던 아포짓 양수밍(18·192cm), 미들블로커 왕아오쳰(19·195cm), 천허우이(21·195cm), 리베로 주싱천 4명이 오는 21일 열리는 아시아선수권 대회 중국 대표팀의 훈련에 합류했다.지난 시즌 상하이 팀의 주장이자 주전 아웃사이드 히터였던 중후이(29·182cm)는 지난 4월 한국 V리그 정관장의 아시아쿼터로 영입됐다. 현재 정관장 팀에 합류했다. 1일에는 한라체육관을 찾아 김연경과 반갑게 담소를 나누기도 했다.그럼에도 상하이는 중국 여자배구의 장점들을 국내 팬들에게 유감없이 선보였다. 특히 지난해 세계선수권 대회에서 중국 대표팀 주전 미들블로커로 활약했던 가오이(28·195cm)는 차원이 다른 속공 파괴력과 블로킹으로 팬들의 감탄을 자아냈다. 아웃사이드 히터 장이원, 자오저시, 아포짓 왕인디, 미들블로커 류쩌위, 세터 황신웨도 인상 깊은 활약을 보여줬다.한편, 이번 제주 슈퍼매치에 대해 오사카, 상하이 선수단은 꽤 만족감을 표시했다. 하야시는 5일 자신의 SNS에 "한국에서 경기를 할 수 있어 매우 귀중한 시간이 되었다. 밥도 맛있었다"고 올렸다. 후쿠무라도 SNS에 "많은 것을 배우고 귀중한 경험을 할 수 있는 대회였다"고 밝혔다. 그러면서 한글로 "감사합니다. 제주, 최고였습니다"고 썼다.흥국생명, 현대건설도 얻는 것이 적지 않을 것으로 보인다. 현대건설 강서우, 이한비, 흥국생명 변지수는 올 시즌 기대감을 높였다. 무엇보다 한국 여자배구가 국내는 물론 국제 대회에서 경쟁력을 끌어올리기 위해서는 자신들보다 수준 높은 팀들과 많은 경기를 통해 직접 부딪쳐야 한다.처음에는 차이가 많이 나지만, 대결 횟수가 쌓이면 어느 시점에 간격은 좁혀지기 마련이다. 특히 중국과 일본 배구는 세계 상위권 수준인 데다 스타일도 정반대이기 때문에 국내 선수들에게 최상의 '레벨 업 파트너'다. 김연경 KOVO V리그 후쿠무라 슈퍼매치 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 박진철 (jincheolp) 내방 구독하기

페이스북

트위터 비록 모양이 틀려도 왜곡되지 않게끔 사각형 우리 삶의 모습을, 동그란 렌즈로 담아내고 있습니다. 이 기자의 최신기사 '호남정유 왕조' 김호정의 딸, 일본 대표로 한국 팬 앞에 선다

현대건설-오사카 경기 장면(2026.8.2)엄마의 운동 유전자를 물려받은 후쿠무라는 일본 여자배구 성인 대표팀에 발탁될 정도로 특급 유망주가 됐다. 실제로 일본 대표팀으로 가는 엘리트 코스를 그대로 밟아왔다.후쿠무라는 일본 최고 권위의 '전 일본 고교 선수권 대회(하루코 대회)'에서 슈지츠 고교의 주 공격수로 맹활약하며 2004년 대회 우승과 함께 MVP를 수상했다. 이후 2025년 U21 세계선수권 대회에서 일본 대표팀에 발탁됐고, 주전 아포짓으로 맹활약했다. 이 대회에서 일본은 준우승을 차지하면서 또 한 번 세계 배구계를 놀라게 했다. 결국 일본 SV.리그 프로팀인 오사카가 시즌 도중인 2025년 2월에 후쿠무라를 영입했다.그리고 후쿠무라는 2025년 4월에 '2025년도 일본 여자배구 대표팀 상비군(롱리스트)'에 이시카와 마유, 사토 요시노 등 현 일본 대표팀 핵심 선수들과 함께 발탁됐다. 비록 국제대회에서 최종 엔트리에는 들지 못했지만, 일본 대표팀도 주목하는 선수인 건 분명했다.사카이(45) 오사카 감독도 이번 제주 슈퍼매치에서 후쿠무라를 주전 아웃사이드 히터로 기용하고, 전 경기를 풀로 뛰게 했다. 올 시즌부터 주축 선수로 성장해야 할 필요성이 있기 때문이다. 현재 오사카는 아웃사이드 히터에 하야시, 다나카, 후쿠무라 3명밖에 없다.후쿠무라는 1일 흥국생명과 경기에서 12득점을 올리며, 후루카와 15득점, 다나카 12득점과 함께 탄탄한 공격 삼각편대를 형성해 팀 승리를 합작했다. 2일 현대건설과 경기에서도 세터가 아포짓과 중앙 공격 위주로 토스를 했음에도 10득점을 기록했다. 2006년생으로 어린 나이에도 불구하고 공격 스피드, 파워 등에서 깊은 인상을 남겼다.후쿠무라는 2일 한 언론과 인터뷰에서 롤모델로 김연경을 꼽기도 했다. 그는 "(김연경은) 뛰어난 선수이지 않나. 체력이나 멘탈적으로도 정말 대단하다고 생각한다. 저도 나중에 많은 사람들의 신뢰를 받고, 팀 중심을 잡는 선수가 되고 싶다"고 말했다.