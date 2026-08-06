용인FC, '3연패' 부산아이파크 상대로 홈 설욕전

용인시민신문

큰사진보기 ▲용인FC는 7일 용인미르스타디움에서 열리는 홈 경기에서 다양한 이벤트를 벌일 예정이다., 용인시민신문

상대 부산은 시즌 상위권을 유지하고 있지만 최근 3연패로 다소 주춤하고 있다. 특히 최근 3경기에서 7실점을 허용할 정도로 수비진이 흔들리는 모습을 보이고 있다.



용인FC는 천안전에서 확인한 긍정적인 변화를 홈경기까지 이어가며 상위권 부산을 상대로 승점을 가져오겠다는 각오를 전했다.



지난 4월 11일 부산 원정에서는 0-2로 부산에 완패한 바 있어 이번 홈경기는 설욕전인 동시에 중위권 도약의 발판을 놓을 수 있는 중요한 경기다.



한편, 용인FC는 홈경기 관람 활성화와 지역 기업·기관의 단체 관람 확대를 위해 '용인상공회의소와 함께하는 용인FC 직장인DAY'를 운영한다. 기업과 기관 소속 관람객이 10명 이상 단체로 예매할 경우 E·N석 성인 입장권이 50% 할인된다.



또 용인상공회의소와 함께하는 경품 추첨을 통해 삼성 전자레인지, 에이스전자 무선청소기, 다보스병원 건강검진권, 삼성 포터블 외장 SSD 1TB, 흑생건강 흑염소진액 30포, 우리캐피탈렌티카 10만 원 이용권, 용인FC 유니폼 세트 등 다양한 경품이 제공될 예정이다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 용인FC는 7일 용인미르스타디움에서 열리는 홈 경기에서 다양한 이벤트를 벌일 예정이다.,상대 부산은 시즌 상위권을 유지하고 있지만 최근 3연패로 다소 주춤하고 있다. 특히 최근 3경기에서 7실점을 허용할 정도로 수비진이 흔들리는 모습을 보이고 있다.용인FC는 천안전에서 확인한 긍정적인 변화를 홈경기까지 이어가며 상위권 부산을 상대로 승점을 가져오겠다는 각오를 전했다.지난 4월 11일 부산 원정에서는 0-2로 부산에 완패한 바 있어 이번 홈경기는 설욕전인 동시에 중위권 도약의 발판을 놓을 수 있는 중요한 경기다.한편, 용인FC는 홈경기 관람 활성화와 지역 기업·기관의 단체 관람 확대를 위해 '용인상공회의소와 함께하는 용인FC 직장인DAY'를 운영한다. 기업과 기관 소속 관람객이 10명 이상 단체로 예매할 경우 E·N석 성인 입장권이 50% 할인된다.또 용인상공회의소와 함께하는 경품 추첨을 통해 삼성 전자레인지, 에이스전자 무선청소기, 다보스병원 건강검진권, 삼성 포터블 외장 SSD 1TB, 흑생건강 흑염소진액 30포, 우리캐피탈렌티카 10만 원 이용권, 용인FC 유니폼 세트 등 다양한 경품이 제공될 예정이다. 용인시민신문 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 용인시민신문 함승태 (yongin21) 내방 구독하기 자치와 참여시대의 동반자 용인시민신문입니다. 이 기자의 최신기사 GRDP 경기도 5위 용인, 시민 절반은 다른 도시로 출근

4월 11일 열린 천안 원정 경기에서 추격골을 넣은 가브리엘이 골 세리머니를 하고 있다.용인FC는 최근 경기에서 다양한 선수들을 기용하며 가능성을 확인한 만큼 홈 팬들 앞에서 달라진 경기력을 보여줄지 관심이다. 앞서 천안전에서는 기존 주축 선수뿐 아니라 새로 기회를 얻은 선수와 교체 자원들이 각자 강점을 드러냈다.첫 선발로 나선 김진호는 활발한 움직임과 적극적인 플레이로 가능성을 보여줬고, 경기 막판 함께 투입된 진태호와 유동규는 도움과 득점을 합작하며 극적인 무승부를 이끌어냈다.무엇보다 가브리엘의 득점력이 살아났다는 점은 긍정적인 신호다. 가브리엘은 천안과 경기에서 전반 14분 추격골을 성공시키며 그간의 우려를 불식시켰다.용인FC는 시즌이 진행될수록 선수들의 호흡과 활용 폭이 넓어지고 있다며 "베테랑 선수들이 중심을 잡는 가운데 젊고 활동량이 풍부한 선수들이 팀에 활력을 불어넣고 있으며, 새로 합류하거나 출전 기회를 얻은 선수들도 빠르게 팀에 녹아들고 있다"고 자평했다.