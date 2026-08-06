완전체로 컴백한 레드벨벳, 여름의 온도를 바꾸다

▲레드벨벳의 새 음반 'Velvet Summer' 표지 SM엔터테인먼트

늘 그래왔듯 레드벨벳은 계절을 소비하는 방식에서도 자신들만의 문법을 구축해 왔다. 뜨겁기보다 부드럽고, 화려하기보다 깊은 감성을 선택한 <Velvet Summer> 역시 그 연장선에 있다. 속도감 대신 원숙미를 더한 데뷔 12년 차 그룹의 내공은 음반 전반에 자연스럽게 녹아든다.

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보사노바를 시작으로 클래식 재해석, 댄스, 어쿠스틱 사운드까지 이어지는 다섯 트랙은 각기 다른 색깔을 지녔지만 하나의 풍경처럼 유기적으로 이어진다. 화려한 기교를 앞세우기보다는 완성도 높은 구성과 탄탄한 보컬을 통해 작품 전체를 탄탄하게 지탱한다.

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언제부터인가 케이팝 시장에서 '서머송'은 강렬한 중독성과 화려한 퍼포먼스를 앞세운 음악이라는 인식이 자리 잡았다. 그런데 레드벨벳은 그 흐름을 따라가기보다 시간이 흐를수록 가치가 커지는 음악을 선택했다. <Velvet Summer>는 단순히 여름만을 위한 '계절 음반' 뿐만 아니라, 오랜 시간 쌓아온 팀의 정체성과 음악적 성숙함을 가장 레드벨벳다운 방식으로 풀어낸 결과물로 기억될 만 하다.

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