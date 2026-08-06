완전체로 컴백한 레드벨벳, 여름의 온도를 바꾸다

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새 음반 'Velvet Summer'를 발표한 레드벨벳SM엔터테인먼트
신곡 <Surfin' Boy>에서 주목할 사항 중 하나는 멤버 조이가 단독 작사로 참여해 음악적 성장을 입증했다는 점이다. 가장 뜨거웠던 여름을 되돌아보며 다시 한번 아름다운 순간을 만들어 가자는 메시지는 단순한 계절송을 넘어 시간이 흐른 뒤에도 꺼내보고 싶은 추억처럼 다가온다.
이번 새 음반에서 발견되는 또 다른 강점은 수록곡의 탄탄한 구성이다. 총 5개의 트랙은 제각각 개성 넘치는 장르를 표현했지만, 모두 여름이라는 하나의 계절 안에서 자연스럽게 이어지는 흐름을 만들어낸다. 'Hot Girls Cold Vibe'는 중독성 있는 베이스와 반전 있는 전개로 여름밤의 자유로운 에너지를 표현한다.
뒤이어 소개되는 3번 트랙 'Orchestra'는 영화 음악가 헨리 맨시니의 'Lujon'을 현대적으로 재해석해 고혹적인 분위기로 리스너들을 매료시킨다. 'Hula Hoop'는 따뜻한 기타와 경쾌한 멜로디로 오랜 시간을 함께한 인연의 소중함을 이야기하고, 'Hawaii'는 현실의 무게를 잠시 내려놓자는 담백한 위로를 전하며 잔잔하게 마무리한다.
'데뷔 12주년' 서머 퀸의 품격