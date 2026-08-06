'조폭 간호사'로 눈도장 , 이번엔 기억상실 검사로

넷플릭스 화면 캡처

하영이 천장미 간호사 역으로 열연한 <중증외상센터>는 시즌3까지 제작될 예정이다.어느덧 30대에 접어든 하영은 작년 드디어 첫 번째 대표작 <중증외상센터>를 만났다. <중증외상센터>에서 백강혁 교수(주지훈 분)로부터 '조폭'이라는 별명을 얻는 천장미 간호사를 연기한 하영은 중증외상센터의 존립을 위해 고군분투하는 캐릭터를 잘 소화했다. 하영은 <중증외상센터>로 백상예술대상 신인상 후보에 오르며 시청자들의 눈도장을 찍었다.올해 <월간남친>에서 미래(지수 분)의 절친 지연 역으로, <사냥개들2>에서 홍우진(이상이 분)을 치료하는 간호사로 특별 출연한 하영은 6월 공개된 <참교육>에서 나화진의 약혼녀 최가윤 역으로 또 한 번 특별 출연했다. 하영이 연기한 최가윤은 교육부장관 최강석(이성민 분)이 교권보호국을 만드는 계기가 되는 인물로 하영은 <마우스>, <모범형사2>에 이어 또 한 번 살인사건의 피해자를 연기했다.<참교육>에서 제자에게 살해 당하는 비운의 캐릭터를 연기했던 하영은 7일 공개되는 <이런 엿 같은 사랑>을 통해 로맨틱 코미디의 주인공이 된다. <이런 엿 같은 사랑>은 기억상실에 걸린 검사와 어쩔 수 없는 사정 때문에 그녀의 남자친구라고 거짓말 하는 복싱 코치의 찐득한 동거 생활을 그린 드라마로 하영은 폭력 조직을 추적하다 사고에 휘말려 기억을 잃게 되는 서울중앙지검 반부패부 검사 고은새를 연기한다.<이런 엿 같은 사랑>에는 <엄마친구아들> 이후 2년 만에 신작으로 돌아온 정해인이 복싱 유망주에서 조폭이 된 인물로 조직을 떠나기 위해 기억을 잃은 고은새에게 목숨을 건 거짓말을 하는 장태하 역을 맡았다. 허성태는 장태하가 속한 조직폭력배의 보스 백상길 역을 맡아 <오징어게임>의 장덕수를 능가하는 악랄한 연기를 선보일 예정이고 전배수와 서정연, 장혜진 등도 <이런 엿 같은 사랑>에 출연할 예정이다.<월간남친>부터 <이런 엿 같은 사랑>까지 2026년에만 넷플릭스 드라마 네 편에 출연하게 된 하영은 내년 2월 방영 예정인 SBS 드라마 <승산 있습니다>에서 성실한 신참 변호사 역을 맡아 이제훈과 연기 호흡을 맞출 예정이다. 여기에 시즌1이 큰 성공을 거둔 <중증외상센터> 역시 하반기 시즌2 촬영에 들어갈 예정이라 내년에도 지상파와 넷플릭스를 넘나드는 하영의 맹활약을 계속 볼 수 있을 전망이다.