'조폭 간호사'로 눈도장 , 이번엔 기억상실 검사로

드라마는 작가의 대본과 감독의 연출, 배우들의 연기만큼 제목이 상당히 중요한 부분을 차지한다. 지난 2019년 SBS 금토드라마로 방영되면서 주인공 남궁민에게 첫 지상파 연기대상을 안긴 <스토브리그>는 제목이 너무 전문적(?)이라는 지적을 받으며 <돌직구 단장 생존기>로 제목이 바뀔 뻔 했다. 만약 제목이 바뀐 채로 방영됐다면 시청자들은 조금 다른 느낌으로 <스토브리그>를 시청했을 것이다.
2012년에 방영된 하지원과 이승기 주연의 MBC 드라마 <더킹 투하츠>는 드라마 내용과 별개로 제목이 협찬 스폰서를 했던 도너츠 브랜드가 연상 된다는 지적을 받기도 했다. 같은 해 방송된 KBS 드라마 <세상 어디에도 없는 착한 남자>의 제목은 <세상 어디에도 없는 '차칸 남자'>였는데 한글을 파괴한다는 국립 국어원과 시청자들의 지적을 받아들여 3회부터 공식적으로 제목을 '착한 남자'로 변경했다.
오는 8일에는 정해인이 <D.P.> 시즌2 이후 3년 만에 넷플릭스로 돌아온 강렬한 제목의 드라마 <이런 엿 같은 사랑>이 공개된다. 입에 딱 달라붙지만 달콤한 맛 때문에 계속 먹게 되는 엿처럼 지긋지긋하지만 자꾸만 깊어지는 두 남녀의 감정을 보여줄 예정이다. 그리고 <이런 엿 같은 사랑>에서 정해인과 호흡을 맞출 여성 배우는 작년 <중증외상센터>에서 '조폭 간호사' 천장미 역으로 주목 받았던 하영이다.
<우영우>에서 수백억 대신 사랑 선택한 신부 역할로 주목