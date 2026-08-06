30여 년 이어진 '관객과의 대화', 다른 방법은 없나

'관객과의 대화'는 관성 이상의 효율성을 얻지 못하기 시작했고, 점차 'Q&A'라고 명시되면서 초기 발의자들이 품었던 '소란하고 탁 트인 열린 공간' 대신 공직자들의 연말 결제 서류처럼 의례화된 절차로 변질된 조짐을 보이고 있다. -67p, 이송희일, '서툰 위장술, 관객과의 대화' 중에서
바야흐로 영화제의 계절이다. 봄의 전주국제영화제와 반짝다큐페스티발, 여름을 알리는 부천국제판타스틱영화제를 지나 한여름의 정동진독립영화제, 목포국도1호선독립영화제 등이 영화를 아끼는 이들을 설레게 하고 있다. 일반 상영관서 만나보기 어려운 국내외 작가의 작품들로부터 바로 지금의 영화예술의 경향이며 가능성, 또 독립영화가 다루는 작지만 소중한 목소리를 접할 수 있는 흔치 않은 장이 열린 것이다.
영화제의 매력은 무엇일까. 정식 수입과 배급이 이뤄지기 전, 작품을 한 발 앞서 만나고 전하는 것이 영화제의 매력이라 말하는 이가 있다. 또 누구는 말 그대로 영화인의 축제, 영화를 만들고 즐기며 아끼는 이들이 한 자리서 어우러지는 것이 영화제라고 말하기도 한다. 그리고 또 한 가지, 관객이 영화 창작자를 만나 작품에 관련한 이야기를 들을 수 있는 귀한 기회가 영화제 가운데 열린단 점을 무시할 수 없다. 이제는 영화상영과 관련한 양식화된 행사로 자리한 GV, 관객과의 대화는 영화제를 찾는 이들이 관심 갖는 주요한 행사다.