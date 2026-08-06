30여 년 이어진 '관객과의 대화', 다른 방법은 없나

▲관객과의 대화흔히 GV라 불리는 관객과의 대화 사진. 김성호

더 나은 자리는 가능할까?



도리어 상업영화에서 관객과의 접점을 마련한 다채로운 시도가 잇따른다는 점은 주목할 만하다. CGV가 유명세 있는 평론가 이동진을 앞세워 녹화된 해설로써 진행하는 언택트톡은 '관객과의 대화'에서 대화를 빼고 비평의 영역을 확장한 새로운 형태의 프로그램으로 자리 잡기도 했다. 국내외 블록버스터가 박경림 등 유명 MC를 섭외해 진행하는 무대인사 등도 관객과의 대화에서 엔터테인먼트적 요소를 부각하고 마케팅과 결합한 시도로써 한국 영화계에 안착했다. 일정 관객수를 넘어설 때마다 이행할 공약발표 등이 행사에 참여한 이들을 넘어 대중 사이에서 상당한 화제를 일으키기도 한다.



그동안 독립영화계, 또 영화제에서 관객과의 대화가 어떻게 변화하고 발전해왔는지를 돌아보는 건 마땅하고 의미 깊은 작업이다. 20여 분의 시간 동안 관객에게 한 두 차례 넘겨지는 마이크는 과연 어떤 질문과 응답을 받기 위함인가. 행사는 관객에게 작품에 대한 더 나은 이해를 도모하는가.



한국 독립영화계가 극장을 찾은 관객, 나아가 독립영화에 관심과 애정을 가진 영화팬 전반에게 긍정적 영향과 파급을 미칠 수 있는 더 나은 장을 고심해 왔는가를 이와 같은 글이 지적하고 있음을 돌아볼 밖에 없다. 이 질문은 20년이 지나서까지 여전히 같은 양식을 반복하고 있는 현실 가운데서 더욱 의미심장하게 다가온다. 과연 더 나은 방식은 없는 것일까? 글쓴이와 같이 이를 고민하는 영화인이 이 시대에도 분명히 있다고 믿고 싶다.



2000년 9월 발간된 <독립영화> 7호는 이밖에도 김지운과 같은 충무로 유명 감독의 글을 비롯해 <둘 하나 섹스> 등 당대 논란이 된 작품의 감독 이지상과의 인터뷰, 문제작 <대학로에서 매춘하다가 토막살해 당한 여고생 아직 대학로에 있다>의 남기웅 감독 등 다양한 영화인의 글이 실려 관심을 모았다. 양적 확장과 질적 향상이 엿보이는 한국 다큐멘터리의 상황을 정리한 김선아 연구자의 글도 흥미롭다. 책은 지자체 도서관이 무료 지원하는 디비피아를 통해 온라인으로, 국회도서관과 한국영상자료원 등 일부 기관에서 실물로 확인할 수 있다.



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