밤낮없이 일하던 '스파이더맨'이 뒤늦게 깨달은 것

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스틸컷스파이더맨브랜드뉴데이
(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
토비 맥과이어는 5년, 앤드루 가필드 3년. 톰 홀랜드는 앞선 두 사람을 합친 것보다 긴 10년을 채웠다. 이렇게 강산이 한번 변하자 마침내 차별화된 MCU 스파이더맨이 개봉했다. <홈 커밍>은 아이언맨에 의해 사업이 망하게 생긴 벌처, <파 프롬 홈>은 아이언맨에게 모욕을 당한 뒤 복수를 하려는 미스테리오가 빌런으로 등장했다. <노 웨이 홈>은 드디어 피터 파커의 실수로 멀티버스가 열렸지만 사실상 이전에 제작된 스파이더맨 시리즈를 재활용하려는 측면이 강했다. <브랜드 뉴 데이>에 와서야 피터의 잘못 없이 자연발생한 빌런이 출현했다.
스탠 리는 캐릭터 구축할 때 한번 행복하게 만들고 두 번 넘어뜨리라 조언했다. 그린고블린, 닥터 옥토퍼스, 베놈도 상상 못 할 무시무시한 생각도 4편에 이르러 완벽하게 작동 중이다. 메이 숙모, MJ와 네드, 어벤져스 동료들에게 사랑받던 스파이더맨은 이제 없다. 3편 엔딩에서 끝내 MJ에게 전하지 못한 편지의 도입부처럼 피터는 모두에게 잊히며 미치기 일보 직전으로 내몰린다. 그를 겨우 버티게 만드는 건 스파이더맨이란 이름이다.
밤낮없이 일하며 뉴욕의 범죄율을 80%나 떨어뜨린 그는 찬반으로 나뉘던 스파이더맨에 대한 여론을 통일한다. 모든 시민에게 사랑받는 '친절한 이웃'이 된 것이다. 스파이더맨에 대한 애정이 깊어질수록 피터의 삶은 희미해진다. 대화하는 상대는 뉴욕을 쑥대밭으로 만드는 빌런이나 사건을 마무리하러 온 경찰뿐이고 창문으로만 드나드는 그의 현관문은 거미가 줄을 칠 정도로 열리지 않는다. 우연한 기회로 4년 만에 MJ, 네드와 재회하지만 MJ의 새로운 남자 친구 존재만 확인할 뿐이다.