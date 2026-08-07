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밤낮없이 일하던 '스파이더맨'이 뒤늦게 깨달은 것

밤낮없이 일하던 '스파이더맨'이 뒤늦게 깨달은 것

[리뷰] 영화 <스파이더맨: 브랜드 뉴 데이>

고광일(redcomet01)
26.08.07 12:50최종업데이트26.08.07 12:50
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스틸컷스파이더맨브랜드뉴데이

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

토비 맥과이어는 5년, 앤드루 가필드 3년. 톰 홀랜드는 앞선 두 사람을 합친 것보다 긴 10년을 채웠다. 이렇게 강산이 한번 변하자 마침내 차별화된 MCU 스파이더맨이 개봉했다. <홈 커밍>은 아이언맨에 의해 사업이 망하게 생긴 벌처, <파 프롬 홈>은 아이언맨에게 모욕을 당한 뒤 복수를 하려는 미스테리오가 빌런으로 등장했다. <노 웨이 홈>은 드디어 피터 파커의 실수로 멀티버스가 열렸지만 사실상 이전에 제작된 스파이더맨 시리즈를 재활용하려는 측면이 강했다. <브랜드 뉴 데이>에 와서야 피터의 잘못 없이 자연발생한 빌런이 출현했다.

스탠 리는 캐릭터 구축할 때 한번 행복하게 만들고 두 번 넘어뜨리라 조언했다. 그린고블린, 닥터 옥토퍼스, 베놈도 상상 못 할 무시무시한 생각도 4편에 이르러 완벽하게 작동 중이다. 메이 숙모, MJ와 네드, 어벤져스 동료들에게 사랑받던 스파이더맨은 이제 없다. 3편 엔딩에서 끝내 MJ에게 전하지 못한 편지의 도입부처럼 피터는 모두에게 잊히며 미치기 일보 직전으로 내몰린다. 그를 겨우 버티게 만드는 건 스파이더맨이란 이름이다.

밤낮없이 일하며 뉴욕의 범죄율을 80%나 떨어뜨린 그는 찬반으로 나뉘던 스파이더맨에 대한 여론을 통일한다. 모든 시민에게 사랑받는 '친절한 이웃'이 된 것이다. 스파이더맨에 대한 애정이 깊어질수록 피터의 삶은 희미해진다. 대화하는 상대는 뉴욕을 쑥대밭으로 만드는 빌런이나 사건을 마무리하러 온 경찰뿐이고 창문으로만 드나드는 그의 현관문은 거미가 줄을 칠 정도로 열리지 않는다. 우연한 기회로 4년 만에 MJ, 네드와 재회하지만 MJ의 새로운 남자 친구 존재만 확인할 뿐이다.

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왜 사는가에서 누구와 사는가로

<노 웨이 홈>에서 닥터 스트레인지는 피터와 스파이더맨의 두 가지 삶을 살려고 하는 게 문제라고 말했다. 사람은 정해진 운명이 있고 개선될 수 없어서 하나를 선택해야 한다는 닫힌 질문에 피터는 결국 외로운 영웅의 삶을 선택한다. 아이언맨의 사이드킥이거나 사고만 치던 피터가 영웅 스파이더맨으로 거듭난 이 숭고한 희생이자 거룩한 실패는 '왜 사는가?'라는 문제의 해답은 됐으나, 인간은 의미만으로는 살 수 없다는 사실이 4년간 증명된다. 그래서 <브랜드 뉴 데이>는 '누구와 사는가'라는 문제를 꺼내 든다.

피터 파커가 소멸한 스파이더맨의 고립된 삶은 정신적 고통을 넘어 신체 증상으로까지 발현된다. 거미 DNA가 강력해지며 손목에서 거미줄이 나가고 감각이 예민해져 주변 모든 사물의 움직임도 파악하게 된다. 감정은 격해지고 강력해진 힘을 통제하지 못해 무고한 경찰까지 다치게 하는 일까지 벌어지자, 피터는 브루스 배너를 찾아가 특정 DNA를 억제할 방법을 물어본다. 브루스 배너는 가능하다고 답하고 본인이 착용하고 있는 억제기를 보여준다. 희망을 본 피터는 억제기 개발에 착수한다.

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피터가 만나는 새로운 빌런 진 그레이가 시민들에게 빙의할 수 있는 존재라는 특징은 피터의 앞선 변화들과도 맞물린다. 빙의가 단순히 신체의 통제권을 갖는 게 아니라 기억에도 침투하기 때문이다. 모두에게 잊히고 철저하게 외톨이가 된 피터 파커를 뉴욕의 영웅 스파이더맨이 아니라 평범한 대학생 피터로 봐주는 유일한 사람이다. 외로운 일상을 고통스럽게 이어가며 지키려 했던 소중한 친구들에 대한 익명성은 누구든 될 수 있는 진 그레이의 능력 때문에 파괴될 위기에 처한다.

<노 웨이 홈>에서 피터는 다른 우주에서 온 빌런들에게 배신을 당하지만, 또 한 번의 기회를 주기 위해 큰 힘에 따른 큰 책임을 지며 정해진 운명론에 과감하게 대항했다. 그의 선한 심성은 <브랜드 뉴 데이>로 이어지며 진 그레이와의 갈등을 헤쳐나가는 열쇠가 된다. 단지 언니를 찾기 위해 데미지콘트롤을 공격하던 그녀를 자신의 상처로 기꺼이 초대하고 혼자가 아니라고 다독인다. 특별한 사람이어서가 아니라 존재 자체로 사랑받을 수 있다는 위로는 슈퍼파워를 가진 영웅이자 퀸즈 출신의 평범한 시민인 스스로에게 던지는 메시지이기도 했다.

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아이언 맨의 명대사를 뛰어넘어

"아임 아이언 맨 I'm Iron man". 마블 시네마틱 유니버스 전체를 관통하는 주제이자 가장 유명한 대사다. <아이언맨>의 엔딩 씬. 토니 스타크는 기자단 앞에서 자신의 정체를 밝히며 사실상 마블의 우주를 열었고, 돈밖에 모르던 무기 상인이 우주를 구해내는 영웅으로 끝맺는다. 이렇게 토니가 자신을 슈퍼히어로 아이언맨으로 정의하고 모두가 그의 영웅성을 인정하는 게 장대한 여정의 시작과 끝이었다. 이는 이후 등장한 영웅들의 궤적과도 같다.

<브랜드 뉴 데이>에서 복면을 쓰고 커피를 마시는 피터를 보며 퍼니셔는 한순간이라도 가족을 볼 수 있다면 복면 따위 안 쓴다며, 자신이 이렇게 살고 싶어서 사는 것 같냐고 일침을 날린다. 스파이더맨은 눙치며 퍼니셔의 추궁을 벗어났지만 마지막 전투에서 타의로 복면을 벗는다. 그렇게 모든 사건이 마무리됐을 때 퍼니셔는 스파이더맨의 복면을 대신 쓰고 창가에 서서 그의 흉내를 낸다. 퍼니셔가 바라보는 창문 밖에는 큰 상처를 입은 스파이더맨의 쾌유하는 시민들이 그의 복면을 쓰고 있다.

MJ에게 전하지 못한 편지의 첫 문장(Hi, my name is Peter Parker)으로 시작한 영화는 결국 "피터!"라는 네드의 외침으로 끝난다. 복면을 벗었던 아이언맨과 달리 스파이더맨은 친절한 이웃이 되어 뉴욕 시민들이 기꺼이 그의 복면을 함께 쓰는 방법을 찾아냈고 사랑하는 이들을 위해 버려야 했던 피터 파커의 이름까지 되찾는다. 두 번 넘어질지언정 한 번의 행복을 위해 다시 한번 기꺼이 날아오를 준비를 하는 이 낙관적인 수다쟁이를 새로운 시대의 영웅이라 부르는 데 부족함이 있을까.

"낙관적인 기질의 사람은 늘 실제보다 나은 것을 기대하지만, 기대의 크기에 비례하는 낙담이라는 대가를 치르지는 않는 법이다. 그런 사람은 현재의 실패를 딛고 곧장 날아올라 다시 희망을 품기 시작하는 것이다." (제인 오스틴, <에마> 중에서)
덧붙이는 글 이 기사는 미디어스에도 실립니다.
영화 스파이더맨브랜드뉴데이

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