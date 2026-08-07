밤낮없이 일하던 '스파이더맨'이 뒤늦게 깨달은 것

스파이더맨브랜드뉴데이

"낙관적인 기질의 사람은 늘 실제보다 나은 것을 기대하지만, 기대의 크기에 비례하는 낙담이라는 대가를 치르지는 않는 법이다. 그런 사람은 현재의 실패를 딛고 곧장 날아올라 다시 희망을 품기 시작하는 것이다." (제인 오스틴, <에마> 중에서)

스틸컷"아임 아이언 맨 I'm Iron man". 마블 시네마틱 유니버스 전체를 관통하는 주제이자 가장 유명한 대사다. <아이언맨>의 엔딩 씬. 토니 스타크는 기자단 앞에서 자신의 정체를 밝히며 사실상 마블의 우주를 열었고, 돈밖에 모르던 무기 상인이 우주를 구해내는 영웅으로 끝맺는다. 이렇게 토니가 자신을 슈퍼히어로 아이언맨으로 정의하고 모두가 그의 영웅성을 인정하는 게 장대한 여정의 시작과 끝이었다. 이는 이후 등장한 영웅들의 궤적과도 같다.<브랜드 뉴 데이>에서 복면을 쓰고 커피를 마시는 피터를 보며 퍼니셔는 한순간이라도 가족을 볼 수 있다면 복면 따위 안 쓴다며, 자신이 이렇게 살고 싶어서 사는 것 같냐고 일침을 날린다. 스파이더맨은 눙치며 퍼니셔의 추궁을 벗어났지만 마지막 전투에서 타의로 복면을 벗는다. 그렇게 모든 사건이 마무리됐을 때 퍼니셔는 스파이더맨의 복면을 대신 쓰고 창가에 서서 그의 흉내를 낸다. 퍼니셔가 바라보는 창문 밖에는 큰 상처를 입은 스파이더맨의 쾌유하는 시민들이 그의 복면을 쓰고 있다.MJ에게 전하지 못한 편지의 첫 문장(Hi, my name is Peter Parker)으로 시작한 영화는 결국 "피터!"라는 네드의 외침으로 끝난다. 복면을 벗었던 아이언맨과 달리 스파이더맨은 친절한 이웃이 되어 뉴욕 시민들이 기꺼이 그의 복면을 함께 쓰는 방법을 찾아냈고 사랑하는 이들을 위해 버려야 했던 피터 파커의 이름까지 되찾는다. 두 번 넘어질지언정 한 번의 행복을 위해 다시 한번 기꺼이 날아오를 준비를 하는 이 낙관적인 수다쟁이를 새로운 시대의 영웅이라 부르는 데 부족함이 있을까.