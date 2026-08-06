네 번째 만에 완성된 '스파이더맨'의 진짜 얼굴

* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.
우리는 살아가면서 얼마나 많은 사람에게 기억되고 있을까. 가족은 나를 기억하고, 친구는 함께했던 시간을 기억한다. 누군가에게 사랑받았던 기억도 있고, 반대로 내가 사랑했던 사람에 대한 기억도 있다. 그렇게 생각하면 한 사람의 존재는 혼자 만들어지는 것이 아닌지도 모른다. 내가 누구인지 설명하는 수많은 조각 중에는 언제나 다른 사람들이 있다. 그들과 함께했던 시간들이 모여 지금의 나를 만든다.
만약 세상 모든 사람이 나를 잊어버린다면 어떻게 될까. 나는 여전히 같은 사람일까. <스파이더맨: 노 웨이 홈>의 마지막에서 피터(톰 홀랜드)는 그런 선택을 했다. 자신이 사랑하는 사람들을 지키기 위해 세상에서 자신의 존재를 지워버렸다. MJ(젠데이아 콜먼)도, 네드(제이콥 배덜런)도 피터를 기억하지 못한다. 새롭게 개봉한 <스파이더맨: 브랜드 뉴 데이>는 그 선택 이후 홀로 남겨진 피터 파커를 바라본다.
그동안 톰 홀랜드의 스파이더맨은 계속 성장해왔다. 처음에는 아이언맨에게 인정받고 싶었던 소년이었고, 점점 자신의 힘이 가진 책임을 알아가는 청년이 되었다. 그리고 이번 영화에서 그는 처음으로 완전히 혼자가 된다.
[첫 번째 감정] 피터의 외로움