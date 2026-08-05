한국 축구 대표팀 임시 감독의 '모의고사' 시작된다

'임시 감독' 체제로 치러지게 될 대한민국 축구 대표팀의 9, 10월 A매치 4연전 상대가 모두 확정됐다.대한축구협회는 5일 "대표팀이 오는 9월 국내에서 개최될 친선경기 상대로 에콰도르와 우루과이를 상대한다"고 밝혔다. 앞서 협회는 10월 평가전 상대로 베네수엘라와 우즈베키스탄을 확정한 바 있다. 국제축구연맹(FIFA)이 이번 A매치부터 9월과 10월 일정을 통합하면서 한 차례 소집으로 4연전을 치르게 됐다.한국 대표팀은 9월 24일 에콰도르, 28일 우루과이, 10월 2일 베네수엘라, 6일 우즈베키스탄 순으로 격돌한다. 아시아팀인 우즈베키스탄을 제외하면 모두 남미국가이다. 에콰도르(25위)와 우루과이(20위)는 모두 지난 북중미월드컵 본선진출국이고 FIFA 랭킹에서도 한국(32위)보다 앞서 있다.에콰도르는 2026 북중미월드컵에서 독일을 꺾고 32강에 올랐지만 개최국 멕시코에 패해 탈락했다. 한국과의 역대 전적은 1승 1패로 팽팽하지만, 마지막 맞대결은 무려 16년전으로 허정무호 시절인 2010년 5월 서울에서 열린 친선경기에서 한국이 2대 0으로 승리한 바 있다.우루과이는 남미의 전통 강호이자 이번 4연전 상대국 중 FIFA랭킹이 가장 높다. 하지만 지난 북중미월드컵에서는 한국과 마찬가지로 조별리그 탈락의 수모를 겪었다. 대회 우승국 스페인, 돌풍의 카보베르데와 한 조에 묶여 조 3위에 그쳤고 와일드카드로 32강 진출조차 실패했다. 한국은 우루과이와의 역대 전적에서 1승 2무 7패, 월드컵 본선 전적 1무 2패로 모두 크게 열세다. 가장 최근 맞대결인 2023년 2월 클린스만호의 국내 평가전에서도 1-2로 패했다.우루과이 대표팀은 지난 북중미 월드컵 이후 마르셀로 비엘사가 선수단 내분속에 불명예 사임하면서 자국 레전드인 디에고 포를란의 임시로 지휘봉을 잡게 되어, 공교롭게도 아직 사령탑이 미정이 한국과 서로 '임시 감독간 맞대결'이라는 진풍경이 성사됐다.10월에 만날 베네수엘라(47위)와 우즈베키스탄(60위)은 모두 한국보다 FIFA랭킹이 낮다. 베네수엘라는 WBC(월드베이스볼클래식) 우승도 차지해본 야구 강국으로 더 유명하지만, 축구에서는 남미 축구 연맹의 10개 회원국 중 유일하게 월드컵 본선 진출 경험이 전무하다. 본선진출국이 48개국으로 늘어난 북중미월드컵에서도 남미지역예선에서 8위에 그치며 플레이오프 진출도 실패했다. 한국과의 상대전적은 2014년 9월 신태용 임시감독 체제로 치러진 평가전에서 한국이 3-1로 승리한 것이 유일한 맞대결이다.우즈베키스탄은 한국과 차기 아시안컵에서 우승을 놓고 다툴 난적 중 하나로 평가받고 있다. 지난 북중미월드컵에서는 사상 첫 본선진출에 성공했으나 콜롬비아-포르투갈-콩고에 3전 전패 2득점 11실점에 그치며 무기력하게 탈락하면서 아직 세계축구와의 수준 차이를 확인했다. 우즈베키스탄 축구협회는 월드컵의 부진에도 불구하고 이탈리아 레전드 출신의 파비오 칸나바로 감독을 아시안컵까지 유임시키는 결정을 내렸다. 한국과의 상대전적은 11승 4무 1패로 한국이 압도적인 우위를 자랑한다.북중미월드컵 조별리그 탈락이후 홍명보 전 감독이 지휘봉을 내려놓으면서 정식 감독을 선임하지 못한 한국은, 일단 임시 사령탑 체제로 이번 A매치 4연전을 치른다. 임시 감독이 내년 1월 열리는 2027년 AFC 사우디 아시안컵에서도 지휘봉을 잡을지는 아직 결정되지 않았다. 임시 감독에게는 이번 4연전이 어쩌면 정식 감독 선임 여부를 결정지을 모의고사가 될수도 있다.A매치 4연전 상대팀이 모두 정해지면서 이제 축구 팬들의 관심사는 한국축구의 지휘봉을 잡게될 임시 감독의 주인공에게 쏠린다. 현재 대한축구협회(KFA)는 임시 감독에 대한 공개채용을 진행 중이다. 협회는 오는 9일까지 지원 서류를 받고, 이후 서류 평가와 면접을 거쳐 후보자 순위를 정하고 본격적인 계약 협상에 나설 예정이다.몇몇 국내외 감독들이 임시 감독직에 지원 의사를 밝힌 것으로 알려졌다. 다만 홍명보 감독 이후 국내 지도자들에 대한 부정적인 인식이 높아진 상황이라 여론은 외국인 감독을 원하는 분위기가 더 강하다.현재 가장 눈에 띄는 인물은 역시 거스 포옛(우루과이) 전 전북 현대 감독이다. 그는 2024년 홍명보 전 감독 선임 당시에도 대표팀 감독 후보군에 이름을 올렸다. 한국 대표팀 감독직 선임에 실패한 이후로는 지난해 전북의 사령탑으로 부임하며 첫 시즌 만에 K리그1과 코리아컵 우승 2관왕을 이끌고 자신의 능력을 증명했다. 현재 포옛 감독은 사우디리그 알 칼리즈와의 단기 감독 계약을 마친 이후 야인으로 머물고 있다.포옛 감독은 국내 언론들과의 인터뷰를 통하여 "임시 감독직에 지원할 것이고 축구협회의 감독 지원 절차를 존중해서 따르겠다"고 밝히며 외국인 지도자 중 가장 적극적으로 한국 대표팀 감독직에 대한 의욕을 드러내기도 했다. 최근 검증된 성과가 있고, 한국축구에 대한 이해도가 높다는 점에서 포옛 감독에 대한 국내 축구팬들의 여론도 우호적이다.'펩 과르디올라의 오른팔'로 이름을 알린 스페인 출신 지도자 도메네크 토렌트 감독도 최근 감독 후보로 등장했다. 토렌트 감독은 2007년부터 2018년까지 세계 최고의 명장으로 불리는 과르디올라 감독의 수석코치로 FC바르셀로나(스페인)-바이에른 뮌헨(독일)-맨체스터 시티(잉글랜드) 등 여러 유럽 명문클럽에서 함께 호흡을 맞췄다.하지만 과르디올라의 코치를 떠나 감독으로 독립한 이후에는 미국 뉴욕 시티 FC, 브라질 CR 플라멩구, 튀르키예 갈라타사라이 SK, 멕시코 아틀레티코 산 루이스와 CF몬테레이 등 여러 클럽들의 지휘봉을 잡았지만 대부분 1년을 넘기지 못하고 성적 부진으로 경질을 거듭하면서 감독으로서의 능력에는 의문부호가 붙고 있다.한편 축구 대표팀 후보로 꾸준히 거론되었던 에르베 르나르(프랑스)와 파울루 벤투(포르투갈) 전 감독의 한국행은 사실상 멀어졌다. 르나르 감독은 과거에도 여러 차례 한국 대표팀 감독 후보로 자주 이름을 올린 인물 중 하나다. 지난 북중미월드컵에서 조별리그 대회 도중 튀니지 대표팀으로 감독으로 부임하여 단 2경기만을 지휘했으나 팀의 조별리그 탈락을 막지 못하고 사퇴했다. 이후 최근 코트디부아르 대표팀 지휘봉을 잡았다. 최근에도 한국 대표팀 감독 후보로 물망에 올랐지만 코트디부아르 대표팀와 계약을 맺으며 한국행은 또다시 무산됐다.벤투 감독은 2022년 카타르월드컵에서 한국 축구의 16강을 이끌었던 지도자다. 대한축구협회와 재계약이 불발되고 한국을 떠난 이후에는 UAE 대표팀의 지휘봉을 잡았으나 성적부진으로 2025년 경질된 이후 1년여간 야인으로 지내고 있다.벤투 감독은 최근 한국 축구 대표팀 감독으로 돌아오고 싶다는 의사를 피력했지만, 정식이 아닌 단기 임시 감독 지원에는 난색을 표시한 것으로 알려졌다. 하지만 벤투 감독은 여전히 정식 감독으로서의 채용 절차에는 여전히 관심을 보이고 있는 만큼, 임시 감독 체제에서 만일 좋은 결과가 나오지 못한다면 벤투 감독이 대안으로 다시 부상할 가능성은 열려있다.대한축구협회는 8월 안에 임시 감독 선임 절차를 마무리한다는 계획이다. 과연 위기의 한국축구를 구할 '소방수'가 누가 될지 축구 팬들의 관심이 쏠리고 있다.