LG '우승 포수' 박동원...두 번째 FA 기상도는?

케이비리포트

LG 박동원의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)그럼에도 불구하고 포수 FA로서 가치가 크게 떨어진 것은 아니다. 박동원은 지난 7월 19일 시즌 10호 홈런을 터뜨리며 8시즌 연속 두 자릿수 홈런을 달성했다. 포수로 꾸준히 출장하면서 매년 10개 이상의 홈런을 기록할 수 있는 선수는 리그 내에서 손에 꼽을 정도다. 올시즌 OPS 0.740도 최근 자신의 기록에 비해 아쉬울 뿐 포수 포지션에서는 여전히 경쟁력이 있는 성적이다.다만 포수 수비에서는 평가가 엇갈린다. 도루 저지율은 18.2%로 LG 이적 후 가장 낮고 체력이 떨어진 시즌 중반 이후 포구와 태그 과정에서 아쉬운 장면이 나오고 있다. 그럼에도 투수진의 신뢰는 여전하다. LG 선발투수들은 노련하게 경기를 운영하는 박동원과 배터리를 이루는 것을 선호한다.