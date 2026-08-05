LG '우승 포수' 박동원...두 번째 FA 기상도는?

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지난 7월, 통산 1500경기 출장을 달성한 박동원LG 트윈스
2026 KBO리그 후반기 재개 이후 선두 경쟁에서 밀린 LG 트윈스의 가장 큰 고민 중 하나는 '안방마님' 박동원의 공수 동반 부진이다. 2023시즌을 앞두고 4년 FA 계약(총액 65억 원)을 맺은 후 두 번의 통합 우승을 이끌며 LG 구단 사상 최고의 FA 영입으로 꼽혔던 박동원이다.
하지만 두 번째 FA 자격 취득을 앞둔 올 시즌 현재(8/4 기준) 박동원의 성적표는 지난 3년 간에 비해 신통치 못하다. 박동원은 올해 89경기에 출장해 타율 0.227 11홈런 45타점 OPS 0.740 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 1.49를 기록 중이다.
지난해까지 3시즌 연속 20홈런을 쳤던 장타 생산력이 확연히 떨어졌다. 타격의 정교함과 몸 상태도 문제다. 시즌 타율이 줄곧 2할대 초반을 맴돌고 있다. 최근 10경기 타율도 0.172에 그치고 있고 발목 상태까지 좋지 않아 지난 주말(7/31~8/2) 두산 베어스와의 3연전에서는 아예 선발 명단에서 빠졌다.