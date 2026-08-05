폭염에도 인천 가는 까닭... 펜타포트는 다르다

▲2026 펜타포트 락 페스티벌 - 장필순과 함춘호 염동교

2026년 5월 30일과 5월 31일 양일에 걸쳐 열린 2026 아시안 팝 페스티벌과 마찬가지로 펜타포트도 현시점 아시아 대중음악의 지형도를 제시했다. 아시아의 여러 축제가 선별한 밴드를 만날 수 있었는데, 오는 11월 대만의 파이어볼에 참가하는 대만의 메탈밴드 플래시 쥬서와 일본 텔레비전 뮤직 채널 스페이스 샤워로부터 초빙한 복고풍 일본 록밴드 네버 영 비치가 라인업에 국제성과 다문화성을 불어넣었다. 드림시어터를 연상하게 하는 강력한 프로그레시브 록을 선보인 인도네시아 싱어송라이터 이스야나 사라스바티는 인도네시아 자카르타의 라라라 페스티벌의 큐레이션.



행정 운영상의 개선도 돋보였다. 입장 구역을 둘로 나눠 동선의 혼란을 예방했으며 공연 종료 후 퇴장도 비교적 순조롭게 진행되었다. 몇몇 지인에 의하면 셔틀버스도 차질없이 운행했다고.



무자비한 더위를 완전 극복하기란 불가능하나 충분한 쿨 존으로 휴식을 담보했다. 뙤약볕이 정점에 오르는 오후 2시 전후로 운영되는 살수차와 공연 시 뿌려주는 워터캐논에 잠시나마 숨을 돌렸고, 어느덧 펜타포트의 시그니처로 자리 잡은 듯한 소방차도 분주하게 잔디밭을 가로지르며 열일했다. 푸드 앤 비버리지도 예년에 비해 기다림이 덜 했다.



근래 넘쳐나는 대중음악 축제 사이에서 펜타포트의 지위는 공고하다. 너무 덥고 라인업이 개인 취향에 덜 맞아도 록 마니아에겐 일종의 의식처럼 매년 거치는 연례행사가 되었다. 고무적인 건 2026 펜타포트가 소비자의 습성에 기대 기존에 안주하기보단 개선과 보완을 꾀했다는 점. 펜타포트의 역사를 어떻게 존속시키고 발전시킬지에 대한 기획자와 주최사, 소비자 사이 건강한 담론이 오간다면 30주년과 40주년도 결코 꿈은 아닐 테다.



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