폭염에도 인천 가는 까닭... 펜타포트는 다르다

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2026 펜타포트 락 페스티벌 - 크루앙빈염동교
"아마도 펜타포트 사상 최대 정보값 / 사회와 정치, 인간에 관한 지구촌 전시장 / 가슴에 파문을 남긴 프레이저의 천사 같은 음성"
민망하지만 토요일 헤드라이너인 매시브 어택의 콘서트 직후 개인 SNS에 이런 글을 올렸다. 문장이다. 대중음악 콘서트가 사회성과 정치성을 얼마나 밀어붙일 수 있는지 두 눈으로 확인한 자리였다.
야외 공연이라고 믿기 힘든 소리는 음원에서도 엿볼 수 있는 편집증적 면모. 시계바퀴 돌아가듯 정교하게 직조된 차가운 음향에 여러 객원 가창자가 온기를 불어넣어 주었다. 자메이카 출신 레게 뮤지션 호레이스 앤디와 드림팝 레전드 콕토 트윈즈의 보컬 엘리자베스 프레이저와 소울풀한 데보라 밀러가 각기 '걸 아이 러브 유(Girl I Love You)'와 '티어드랍(Teardrop)', '언피니쉬트 심퍼씨(Unfinished Sympathy)'에서 각자의 개성을 드러냈다.
서프 뮤직과 라틴어를 활용한 재기 넘치는 언어, 펑크 등 2-3분대 짧은 곡조 안에 다양성을 추구한 픽시즈는 그들이 왜 1990년대 미국 록계의 중요한 이름인지를 입증했다. 편곡을 바꿔 두 차례 연주한 '웨이브 오브 뮤틸레이션(Wave of Mutilation)', 이쁘장한 선율의 '히얼 컴즈 유어 맨(Here Comes Your Man)', 베이시스트 엠마 리차드슨의 외침이 빛났던 '헤이(Hey)'가 셋리스트의 순도를 유지했다.
밴드의 구심점 블랙 프랜시스는 마치 연기하듯 스토리텔링의 가창을 들려줬다. 기타리스트 조이 산티아고는 쓰고 있던 모자를 피킹에 이용하는 재기 넘치는 연주를 들려줬다. 엠마 리차드슨은 킴 딜과 킴 섀턱같은 한 가닥하는 픽시즈 베이시스트 자리를 이어 나갔고, 만 64세로 팀 내 최고령 구성원인 데이비드 로버링도 정력적 연주로 리듬의 탑을 쌓아 나갔다. 2025년 11월 5일 도쿄 롯폰기에서 보았던 픽시즈 콘서트에 이어 다시금 명곡 '디베이저(Debaser)'를 듣지 못한 건 아쉬웠지만, 그 부분을 제외하면 별 네 개를 주고픈 퍼포먼스였다.
펜타포트의 변화들