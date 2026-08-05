발랄하고 싹싹한 사람인 줄 알았는데... 임신 속인 여자의 최후

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

2020년 10월 9일 미국 텍사스주 디캘브의 도로 위, 한 여성이 911로 다급하게 도움을 요청한다. 아기가 나오고 있으니 구급차를 보내 달라고 한다. 근처에 있던 경찰이 다가가니, 35분 전에 아기를 낳았고 아이다벨 병원으로 가는 중이라고 했다. 그녀는 갓난아기를 안고 있었다. 하지만 아기는 숨을 쉬지 않았다.구급차를 타고 아이다벨 병원에 도착한 그녀와 아기, 하지만 외관상으로도 초음파와 HCG 호르몬 검사 결과로도 그녀는 임신한 것 같지 않았다. 결국 질 내부를 들여다봐야 했고, 아기를 낳은 몸이 아니라는 결론을 얻었다. 그럼에도 그녀는 끝까지 자신이 직접 낳은 아기라고 주장하는데, 어떻게 된 일일까?이야기는 2019년으로 거슬러 올라간다. 발랄하고 털털하고 예쁘기까지 한 여자, 테일러가 시골남자 웨이드와 만난다. 그녀는 자신이 대부호 할머니에게서 큰돈을 받을 거라며, 돈 때문에 엄마와 사이가 매우 좋지 않다고 했다. 집안의 불화가 끊이질 않았다. 그럼에도 둘은 잘 어울리는 한 쌍으로 보였다.넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 <모성 본능>은 테일러의 이야기가 주를 이룬다. 2019년 웨이드를 만난 후 2020년 그날까지. 그녀는 어떤 말을 했고 어떤 행동을 보였을까. 도대체 그녀는 누구인가. 왠지 모를 꺼림칙함에서 시작해 불안, 초조, 걱정이 감화되고 결국 돌이킬 수 없는 끔찍한 짓으로 이어진다.