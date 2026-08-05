코스피 최고점에 뛰어든 초보 개미, 이걸 놓쳤다

▲넷플릭스 '개미 김원훈 : 주식의 세계' 넷플릭스

<개미 김원훈>이 경제와 주식이라는 소재를 다루면서도 무겁지 않게 완성될 수 있었던 가장 큰 이유는 주인공 김원훈의 존재감 덕분이다. <숏박스>와 <SNL 코리아> 등을 통해 생활밀착형 웃음을 만들어온 그가 이번에도 실제 감정을 꾸밈없이 드러내며 시청자의 쓴웃음을 자아냈다.

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수익이 날 때는 누구보다 들뜨고, 손실이 커질수록 불안해 하며, 결국 자신의 선택을 후회하는 과정까지 꾸밈없이 보여준다. 이때 김원훈은 시청자와 같은 위치에서 배우고 흔들린다. 덕분에 그가 시작과 동시에 만나는 좌절은 단순한 예능 소재를 뛰어넘어 많은 개인 투자자들의 경험을 떠올리게 하는 공감의 도구로 활용된다.

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제작진과의 실전 투자 대결에 돌입한 김원훈을 돕기 위해 다음주 3-4회부터 전문가들이 투입되지만, <개미 김원훈>은 엄연히 돈 버는 비법을 알려주는 프로그램이 아니다. 대신 주식이 사람을 어떻게 흔드는지를 유쾌하면서도 씁쓸하게 기록한다. 웃으며 시청을 시작했다가도 이내 자신의 계좌 상태를 다시금 떠올리게 만드는 까닭이 여기에 있다.

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바로 그 순간 <개미 김원훈>은 단순한 예능 이상의 역할을 해낸다. 주식을 해본 사람에게는 실패의 회고록으로, 아직 시작하지 않은 사람에게는 조급함보다 원칙이 먼저라는 사실을 일깨워주는 현실적인 경고로 다가온다. 그것이 바로 <개미 김원훈>이 기존의 수많은 주식 투자 콘텐츠와 명확히 구별되는 가장 큰 이유가 아닐까.

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