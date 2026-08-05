코스피 최고점에 뛰어든 초보 개미, 이걸 놓쳤다

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넷플릭스 '개미 김원훈 : 주식의 세계'넷플릭스
이제 겨우 2회만 공개됐을 뿐이지만 <개미 김원훈>은 적절한 시점에 등장한 덕분에 많은 시청자의 공감을 이끌어냈다. 일찌감치 주식 투자를 했던 동료 개그맨 정재형과 소속사 팀장 등 주변 조력자들이 기본적인 투자 개념과 용어를 설명해 주지만, 이 프로그램의 중심은 어디까지나 김원훈이다.
남들은 모두 주식으로 돈을 벌고 있다는 소문 속에서 나만 뒤처지는 것 같은 두려움('FOMO')은 객관적인 판단을 마비시키고 충동적인 추격 매수를 부른다. 방송은 상승장의 착시 효과가 초보 투자자에게 얼마나 위험한 무모함을 안겨주는지, 그리고 그렇게 시작된 선택이 순식간에 불안과 희망 사이를 오가는 감정의 롤러코스터로 이어지는지를 김원훈이 생생하게 증명하고 있는 셈이다.
이 과정에서 등장하는 "설명할 시간 없어, 어서 타!"라는 홍보 문구는 <개미 김원훈>이 말하고자 하는 주제를 함축적으로 드러낸다. 충분한 분석보다 조급함이 앞서는 순간 투자 판단이 얼마나 쉽게 흔들리고, 또 얼마나 위험해질 수 있는지를 상징적으로 보여주기 때문이다.
'예능대세' 김원훈 앞세운 공감과 경고