'한화 3연패 탈출' 왕옌청, 시즌 10승으로 다승 선두

한화 이글스

역투하는 왕옌청한화가 적지에서 선두 경쟁으로 바쁜 삼성을 꺾고 3연패에서 탈출했다.김경문 감독이 이끄는 한화 이글스는 4일 대구 삼성 라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 삼성 라이온즈와의 원정 경기에서 장단 5안타를 때려내며 4-1로 승리했다. 지난 주말 수원에서 열린 선두 kt 위즈와의 3연전에서 스윕을 당한 한화는 대구에서 열린 삼성과의 주중 3연전 첫 경기에서 승리하며 이날 폭염으로 경기를 치르지 못한 5위 KIA 타이거즈와의 승차를 4경기로 줄였다(47승3무49패).한화는 노시환이 팀 내 유일한 멀티히트와 함께 1타점 1득점으로 좋은 활약을 선보였고 최근 6경기에서 20타수2안타로 부진했던 요나단 페라자는 5회 밀어내기 볼넷으로 10경기 만에 타점을 추가했다. 하지만 역시 이날 경기 한화의 3연패 탈출을 이끈 주역은 따로 있었다. 6이닝 동안 106개의 공을 던지며 3피안타 2볼넷 7탈삼진 무실점 역투로 다승 공동 1위에 오른 한화의 보물 같은 아시아쿼터 왕옌청이 그 주인공이다.한화는 지난 2025년 투수 4관왕과 정규리그 MVP, 투수 부문 골든글러브를 휩쓴 코디 폰세(토론토 블루제이스)와 '에이스 같은 2선발' 라이언 와이스(휴스턴 애스트로스)의 활약에 힘입어 팀 평균자책점 1위(3.55)를 기록했다. 류현진이 '트리플 크라운'을 달성했던 2006년 이후 19년 만에 한화가 지난해 한국시리즈에 진출할 수 있었던 결정적인 비결도 강한 마운드, 그 중에서도 선발 투수의 힘이 절대적이었다.하지만 2025 시즌이 끝나고 폰세와 와이스가 나란히 메이저리그로 역수출 되면서 한화는 오웬 화이트를 총액 100만 달러, 윌켈 에르난데스를 총액 90만 달러에 영입하며 새로운 외국인 원투펀치를 꾸렸다. 여기에 불혹을 앞둔 나이에도 여전히 견고한 투구를 보여주고 있는 류현진이 건재하고 지난해 11승을 따낸 문동주도 또 한 번 도약을 준비하고 있으며 '78억 FA' 엄상백 역시 호시탐탐 부활을 노리고 있었다.하지만 지난해 만큼 강하진 않아도 충분히 평균 이상은 해줄 거라 전망되던 한화의 선발진은 시즌이 시작되자 힘없이 무너지고 말았다. 외국인 에이스 역할을 기대했던 화이트는 지난 3월 31일 kt 위즈와의 시즌 첫 등판에서 수비 도중 햄스트링 부상을 당하며 한 달 반 동안 자리를 비웠다. 또 한 명의 외국인 투수 에르난데스도 시즌 내내 기복을 보이다가 7월 18일 키움 히어로즈전을 끝으로 브루스 짐머맨으로 교체됐다.안우진(키움), 곽빈(두산 베어스)과 함께 리그에서 가장 강력한 구위를 자랑하는 선발 투수로 꼽히는 문동주는 올 시즌 6경기에서 1승 1패 평균자책점 5.18을 기록하다가 어깨 관절 와순 손상을 당하며 수술을 받았다. 올 시즌 선발 한 자리를 차지하며 지난해의 부진을 털어버리겠다는 각오로 시즌을 시작한 사이드암 엄상백도 4월 팔꿈치 인대 접합 수술을 받으며 문동주보다 먼저 시즌 아웃이 결정됐다.시즌 초반 선발자원 3명이 차례로 이탈한 한화는 3년 차 좌완 황준서와 지난해 가능성을 보였던 2년 차 우완 정우주, 그리고 육성선수 출신의 박준영 등 젊은 선수들에게 선발 기회를 줬다. 하지만 어떤 선수도 선발로 자리를 잡지 못했고 설상가상으로 류현진마저 최근 6경기 연속 승리를 따내지 못하는 '여덟수'에 걸렸다. 따라서 한화로서는 최근 3경기 연속 승리를 따낸 왕옌청의 활약이 더욱 고마울 수 밖에 없다.2019년 일본 프로야구 라쿠텐 골든이글스에 육성 선수로 입단한 왕옌청은 2025년까지 라쿠텐의 2군에서 활약하다가 올해부터 KBO리그에 아시아쿼터 제도가 도입되면서 2025년 11월 한화와 10만 달러에 계약을 체결했다. 이로써 왕옌청은 KBO리그 최초의 아시아쿼터라는 타이틀을 따냈고 2018년 NC 다이노스에서 외국인 선수로 활약했던 왕웨이중(타이강 호크스) 이후 KBO리그 무대를 밟은 두 번째 대만 선수가 됐다.하지만 이후 나머지 구단들도 속속 아시아쿼터를 영입하면서 왕옌청에 대한 기대는 점점 떨어졌다. 다른 구단들이 일본 프로야구 66승의 타케다 쇼타(SSG 랜더스), 현 호주 국가대표 라클란 웰스(LG 트윈스) 같은 선수들과 20만 달러를 꽉 채워 계약하는 동안 한화는 아시아쿼터 연봉 상한선의 절반인 10만 달러에 왕옌청을 영입했기 때문이다. 하지만 선수의 활약을 결정하는 건 몸값도, 국적도 아니었다.스프링캠프부터 시속 150km를 넘나드는 강속구를 던지며 선발 투수로 낙점된 왕옌청은 시즌 개막 후 10경기에서 5승2패2.72를 기록하며 기대를 훌쩍 뛰어넘는 활약을 선보였다. 5월 28일 NC전에서 2이닝 4실점으로 첫 조기 강판을 당한 왕옌청은 6월 5경기에서 1승 1패 ERA 4.50에 그치며 부침을 겪었다. 일부 성급한 야구팬들은 왕옌청의 투구가 KBO리그 타자들에게 간파 당해 더 이상 통하지 않는 거라고 진단하기도 했다.하지만 왕옌청은 7월 4경기에서 3승 1패 ERA 3.38을 기록하며 반등에 성공했고 특히 23일 KIA전과 29일 롯데 자이언츠전에서는 2경기 연속 7이닝 투구를 하는 뛰어난 체력을 과시했다. 그리고 왕옌청은 kt와 치열한 선두 경쟁을 하는 삼성을 만난 4일 경기에서 6회까지 106개의 공을 던지면서 3피안타 2볼넷 7탈삼진 무실점 역투를 펼치면서 임찬규(LG)에 이어 리그 전체에서 두 번째로 시즌 10승 고지를 밟았다.문동주와 엄상백이 일찌감치 시즌을 접었고 외국인 투수마저 기복을 보인 선발진에서 왕옌청마저 없었다면 한화는 일찌감치 5강 경쟁에서 멀어졌을 확률이 높다. 저렴한(?) 몸값으로 최고의 활약을 해주며 한화팬들의 사랑을 받고 있는 왕옌청은 대만 대표팀에 선발돼 9월 아이치·나고야 아시안게임에 출전한다. 물론 왕옌청이 한국전에 등판할지는 알 수 없지만 어쩌면 류지현호는 대만전에서 'KBO리그 다승 1위'를 만나게 될 수도 있다.