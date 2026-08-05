찝찝함 남긴 '오심' 인정... K리그 심판들은 왜 불신 대상 됐나

연합뉴스 = 국회방송 생중계 캡쳐

"우리나라에서는 경기에 지면 심판을 욕하기 때문에 심판을 하려는 사람이 없다."

조국혁신당 김재원 의원과 문진희 축구협회 심판위원장문진희 당시 대한축구협회 심판위원장은 지난 7월 30일 국회 문화체육관광위원회 청문회에서 한국 심판이 2026 북중미 월드컵에 한 명도 참가하지 못한 이유를 이렇게 설명했다.결국 문 위원장은 사퇴했지만, 심판 판정을 둘러싼 논란은 여전히 이어지고 있다. 그 도화선은 8월 1일 열린 충북청주와 수원 삼성의 K리그2 경기에서 발생했다.최근 K리그에서 잇달아 벌어진 사건들은 심판을 향한 불신이 어디에서 시작됐는지를 다시 묻게 한다.이날 경기 후반 추가시간, 수원 공격수 헤이스는 상대 수비수 김선민의 팔에 얼굴을 가격당했다. 수원 구단은 이 충돌로 헤이스가 잇몸 손상 등의 부상을 입었다고 밝혔다. 그러나 주심은 해당 장면에서 반칙을 선언하지 않았다.결국 사흘 뒤인 4일, 대한축구협회 심판평가협의체는 이 상황에서 수원에 페널티킥을 주고 김선민에게 경고를 내려야 했다며 사과했다. 명백한 오심을 인정한 것이다.다만 경기 막판 또 다른 논란이 됐던 수원의 득점 취소는 정심으로 판단됐다.후반 추가시간 두비츠카스의 헤더가 골망을 흔들자 주심은 최초 득점을 인정했다. 그러나 얼마 뒤 판정을 번복했고, 주심이 직접 영상을 확인하는 온필드리뷰(OFR) 없이 경기를 종료했다. 득점이 취소되는 과정에서 OFR이 이뤄지지 않으면서 판정 번복의 경위를 두고 큰 논란이 일었다.심판평가협의체는 주심이 다른 필드 심판의 도움을 받아 공격자 반칙을 확인한 뒤 판정을 번복했으며, VAR실 역시 공격자 반칙 판정에 동의해 OFR을 권고하지 않았다고 설명했다. 주심의 최종 현장 판정과 VAR실의 의견이 일치하고, 이를 뒤집을 명백하고 확실한 근거가 없다면 OFR을 권고하지 않는 것은 규정상 정상적인 절차다.그러나 협회의 설명만으로 모든 의문이 해소된 것은 아니다. 협회는 최초 득점을 인정한 주심에게 공격자 반칙을 알린 인물이 누구인지 밝히지 않은 채 '필드 심판의 협력'이라고만 표현했다.중계 화면과 팬들이 촬영한 영상에서는 두 부심 모두 반칙을 알리는 깃발을 들지 않았다. 또 다른 필드 심판으로 분류되는 대기심 역시 당시 상황이 발생한 지점과 상당한 거리를 두고 있었다.결국 어느 심판이 어떤 위치에서 반칙을 확인했고, 어떤 과정을 거쳐 주심에게 판정 번복을 제안했는지는 구체적으로 설명되지 않았다. 협회의 발표만으로는 현장 심판 사이의 협의가 어떻게 이뤄졌는지, 그 과정에서 VAR실이 어느 범위까지 관여했는지를 명확하게 구분하기 어렵다.가장 큰 논란이 된 판정은 정심이라는 결론을 내렸지만, 정작 판정이 뒤집힌 과정에 대한 석연찮은 설명은 팬들에게 찝찝한 뒷맛을 남겼다.지난 7월 11일 울산 HD와 전북 현대의 '현대가 더비'가 열렸다. 전반 29분 울산의 공격 상황에서 보야니치가 흘러나온 공을 잡기 위해 달려가던 중 김대용 주심과 충돌해 쓰러졌다. 공은 그대로 흘러 전북에 소유권이 넘어갔지만, 김대용 주심은 경기를 중단하지 않았다. 이어진 전북의 역습은 선제골로 연결됐다.후반 추가시간에도 비슷한 상황이 발생했다. 공을 따라가던 울산 장시영이 김대용 주심과 충돌했고, 두 사람 모두 그라운드에 넘어졌다. 김대용 주심은 전반과 달리 경기를 중단한 뒤 드롭볼로 경기를 재개했다. 선수가 심판과 충돌해 진로를 방해받았다는 점에서는 비슷한 상황이었지만, 전혀 다른 판단이 내려진 것이다. 울산은 이날 전북에 1-3으로 패했다.며칠 뒤 심판평가협의체는 보야니치와 김대용 주심의 충돌 상황을 규칙상 오심이 아니라고 판단했다. 국제축구평의회(IFAB) 규정상 드롭볼을 통한 재개는 공이 주심에게 맞았을 때만 적용되므로, 선수와 주심이 직접 충돌한 이번 상황에는 해당하지 않는다는 설명이었다. 후반 추가시간 장면에 대해서는 주심이 넘어지면서 공의 진행 방향을 확인하지 못했기 때문에 경기를 중단했다고 밝혔다.그러면서도 심판평가협의체는 "향후 유사한 상황에서 판단의 일관성을 높이기 위해 가이드라인을 정비하겠다"는 입장을 내놓았다. 규정상 오심은 아니었지만, 경기 중단과 재개에 관한 판단의 일관성에는 문제가 있었다고 시인한 셈이다.울산-전북전은 2만 관중의 이목이 쏠린 더비 경기였고, 충북청주-수원전은 K리그2 선두의 승격 경쟁에 직접 영향을 미칠 수 있는 경기였다. 리그를 향한 관심과 경쟁이 커질수록 한 번의 오심이 남기는 파장도 커진다. 판정 논란이 반복되면 팬들은 그다음 판정까지 의심하게 되고, 쌓인 불신은 결국 심판의 정상적인 판정마저 받아들여지지 못하게 만든다.2025년 전북 현대 감독으로 부임한 거스 포옛 감독은 첫 시즌 만에 K리그1과 코리아컵을 모두 우승하는 더블을 달성했음에도 심판진과의 갈등 끝에 전북을 떠났다. 포옛은 K리그를 떠나면서 "리그가 발전하려면 심판들부터 바뀌어야 한다"며 심판진을 강하게 비판했다.2025년을 끝으로 FC서울을 떠난 잉글랜드 국가대표 출신 제시 린가드도 고별전 뒤 "심판들이 일부러 선수들의 분노를 조장한다는 느낌을 받았다"며 전반적인 경기 운영의 개선을 요구했다. 실제로 2025년 한 해에만 K리그에서는 전년(28건) 대비 약 2.8배까지 증가한 79건의 오심이 발생했다.협회는 심판 발전과 개선을 약속했으나, 이번 시즌에도 심판 판정을 둘러싼 논란과 불신은 여전하다. 한 달 전 판정 일관성에 대한 논란에 이어, 문진희 심판위원장의 망언과 사퇴가 있은 지 얼마 지나지 않아 K리그2에서 또다시 판정 논란이 불거지면서 심판들을 향한 축구 팬들의 불신과 분노는 더욱 커졌다.협회는 헤이스가 반칙을 당한 장면에 대해서는 PK를 선언했어야 했다며 오심을 인정했다. 그러나 가장 큰 논란이 된 득점 취소 과정에 대해서는 모호한 설명을 내놓으며 팬들의 의혹을 해소하지 못했다.국내 심판들은 국제무대의 핵심 배정에서도 밀려나고 있다. 2026 북중미 월드컵 심판 명단에 한 명도 들지 못하며 16년 연속 공석이라는 기록을 남겼다. 중국과 일본을 비롯한 동아시아 국가뿐 아니라 중동과 중앙아시아의 여러 국가가 주심을 배출한 것과 대조적이다. 2025-26 AFC 챔피언스리그 엘리트 토너먼트에서도 8강부터 한국인 주심과 부심은 자취를 감췄다.문진희 전 위원장은 한국 심판이 월드컵에 나가지 못한 이유를 두고 "경기에 지면 심판을 욕하기 때문에 심판을 하려는 사람이 없다"고 답했다. 그러나 한국 심판을 외면한 것은 국내 축구 팬들이 아니라 심판 배정을 결정하는 국제 축구계다.심판을 향한 불신은 하루아침에 만들어지지 않았다. 잘못된 판정뿐 아니라 그 판정을 평가하고 설명하는 과정까지 납득하기 어려운 일이 반복되면서 쌓인 결과다. 팬들이 심판을 믿지 못하는 이유를 스스로 성찰하지 않는 한, 국내의 불신도 국제무대의 외면도 달라지지 않을 것이다.