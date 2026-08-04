가족 공개했지만 지켜줘야... 영화관에서만 볼 수 있습니다

▲영화 <어떻게 해야 했을까?> 스틸컷 (주)엣나인필름

영화는 자유를 박탈당한 한 인간과 가족이란 이름의 가해자이자 피해자의 양면성을 톺아본다. 카메라의 시선은 집 안에만 머물던 누나와 한 가족을 관찰하는 데만 할애한다. 누군가에게는 괴롭고 충격적이라 극심한 스트레스와 우울증을 유발할 사적인 영상으로 채워졌다.



처음부터 영화로 만들기 위한 촬영은 아니었다. 조현병의 원인을 찾거나 가족을 고발하는 목적도 아니다. 가족의 어두운 면과 민낯이 공개되기 때문에 동의를 얻어 촬영했다. 남동생인 감독은 가족 행사를 빌미로 내밀한 관찰자가 되기로 결심했다. 쉽지 않은 내용 탓에 공개까지 두려움이 컸지만. 2022년 '야마가타 다큐멘터리 도장'에서 일부 영상을 공개한 후 용기를 얻는다.



감독의 감정은 오직 '죄책감'이었을 테고, 관객의 감정은 '답답함'과 '무력감' 이상일 것이다. 아무것도 할 수 없다는 게 어떤 건지를 체험하는 순간이었다. 가장 큰 문제는 가해자와 피해자가 모호하다는 점이다. 피해자는 정신질환을 둘러싼 사회의 편견에 희생된 한 개인이자 가족 전체다. 병마와 맞선 가족의 대응 실패와 두려움, 의학적 한계, 가족에게 할당된 돌봄 부담 등이 맞물린 복합적인 문제다.



소설 <광막한 사르가소 바다>의 '앙투아네트 코즈웨이' 가 떠올랐다. <제인 에어>에서 미치광이 여성 '버사'로 치부되면 다락방의 존재, 남편 로체스터가 숨기고 싶은 과거가 오롯한 여성으로 승격된 <제인 에어> 스핀오프다. 비참했던 결혼 생활과 영국으로 이주해 정신이 온전치 못한 상황에서 감금으로 병이 악화된 한 인간의 안타까운 목소리가 오버랩되었다.



영화는 개인의 가족사를 공개하는 책임감과 사생활을 이유로 개봉 후 OTT나 VOD, IPTV 등으로 볼 수 없도록 결정했다고 한다. 오직 극장에서만 볼 수 있는 희소성을 띠게 되었다. 에필로그처럼 짧은 쿠키 영상이 있다. 누나가 떠나는 동생을 배웅하는 모습인데 아직도 가슴 한편이 아리다. 어떻게 하면 좋았을지, 나라면 어떻게 했을지, 모두에게 화두를 던지고 보편적인 가치를 건드렸다. 의자에서 쉽사리 일어나서 나갈 수 없어 먹먹했다.



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