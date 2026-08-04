가족 공개했지만 지켜줘야... 영화관에서만 볼 수 있습니다

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영화 <어떻게 해야 했을까?> 스틸컷(주)엣나인필름
(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
영화 <어떻게 해야 했을까?>는 가족의 침묵이 만든 비극을 담담히 말한다. 감독 후지노 토모아키가 20년 동안 가족을 직접 촬영하며 담았던 기록이다. 1983년 의대생이었던 스물넷 누나가 해부학 실습 후 돌아온 저녁 이후 모든 게 달라졌다. 그날로부터 누나는 돌아올 수 없는 길을 걷게 되었다.
감독 후지노 토모아키는 누나의 이상 증상에 점점 지쳐갔다. 대학에서 심리 상담을 받으며 정신 상태를 돌볼 수밖에 없었다. 상담사가 누나의 상황을 듣고 봐주겠다고 했지만 설득력이 없다며 부모님의 철벽에 무산되었다. 상담사는 이런 식이면 도움이 안 되며 누나는 호전되기 어렵다고 했다. 이 말은 훗날 예고된 진실이 되어 뼈아프게 돌아온다.
아침이 밝아와 잠들어 있던 누나가 깨는 건 공포의 또 다른 이름이었다. 결국 감독은 취업을 빌미로 집을 탈출한다. 이후 영화를 정식으로 배워 기록으로 남기자고 결심한다. 언젠가 누나를 병원에 데려갔을 때 기록으로 남겨둘 요량으로 시작했던 기록이 영화화되었다.
누나가 증상을 보인 후 9년 만인 1992년부터는 녹음을 시작했고, 2001년부터 꾸준히 누나와 부모님의 시간을 담았다. 대체 어떻게 해야 했을지, 어떻게 했다면 달라졌을지. 어머니, 아버지, 감독 본인에게 묻고 스스로 답해보는 사유다. 병을 인정하고 치료받아야 한다고 끊임없이 설득한 끝에 2008년에는 아버지의 허락으로 치료가 진행되었다. 누나가 아프기 시작한 지 25년이 흐른 뒤였다.
3개월 정도 입원해 누나에게 맞는 약을 처방받자 조금씩 호전된 모습을 보였다. 드디어 타인과 대화할 수 있는 수준으로 좋아졌다. 비로소 영화를 완성해야겠다는 결심을 하게 된다.
어디서부터 잘못된 걸까?