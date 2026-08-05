송강호 때문에 시작했다 신세경에 놀랐다

OTT 서비스 앱을 켜고 추천 콘텐츠들을 멍하니 스크롤 하다, 영화 부문 상위 3위에 낯익은 제목 하나가 내 눈길을 사로잡았다. 영화 <푸른소금>. 2011년에 개봉했던 영화가 15년이라는 긴 세월을 건너 다시금 사람들의 클릭을 받고 있다. 일명 '역주행'이었다.
사실 이 영화를 다시 재생한 이유는 순전히 배우 송강호 때문이다. 다른 작품에서 명불허전의 연기를 보여준 배우의 발자취를 따라가다 보니, 자연스레 그의 과거작이었던 이 영화에 다다랐다. 어떤 배우의 깊이 있는 열연을 보다 보면 그 인물의 전작들이 궁금해지고, 그의 젊은 시절 연기 궤적을 쫓아가고 싶어지는 것은 비단 나만의 경험은 아닐 것이다.
마치 드라마 <김부장>을 보다가 액션 영화 <광장>으로 넘어가고, 영화 <회사원>을 보며 "배우 소지섭은 왜 이런 멜로 없는 거친 액션만 찍었을까?" 갸우뚱하다가도, 공효진과의 호흡이 빛나던 <주군의 태양>이나 아련한 감성이 돋보였던 <지금 만나러 갑니다>를 찾아보며 '아, 맞아 저런 역할도 했었지.' 하듯이 말이다. '그때 그 배우는 어떤 연기를 했을까?' 하는 지극히 자연스러운 호기심과 팬심이 나를 다시 15년 전의 부산 앞바다와 소금밭으로 끌어당겼다.
신세경의 독특한 결
영화를 다시 보며 가장 먼저 눈에 들어온 것은 조세빈 역을 맡았던 배우 신세경의 독특한 결이었다. 평단에서는 "배우들의 젊은 시절 모습과 세월이 지나며 새롭게 보이는 의미를 찾아보는 사람들이 많아졌다"라며, 특히 신세경의 파격적인 변신을 이번 역주행의 가장 큰 이유로 꼽곤 한다.
어쩌면 극 중 세빈이라는 인물은 다소 매끄럽지 않게 보일지도 모른다. 전설적인 조직의 과거를 숨기고 식당을 차려 평범하게 살려는 윤두헌(송강호 분)을 감시하기 위해 붙은 캐릭터라면, 의심을 사지 않도록 조금 더 일반적이고 평범한 모습이어야 타당할 테다. 그러나 세빈은 영화 속에서 지나치게 두드러진다. 튀는 스타일링과 날카로운 눈빛, 은밀하게 숨겨지지 않는 서늘한 아우라는 감시자라기엔 너무나 표가 난다. 말보다 눈빛으로 영화 전반을 이끌어간다.
그러나 영화가 진행될수록 그 '두드러짐'은 묘한 감정선으로 변주된다. 과거를 숨기고 싶은 전직 조폭 두헌과 정체를 숨겨야만 하는 전직 사격 선수 세빈. 부산의 한 요리학원에서 짝꿍으로 만난 두 사람은 칼질을 하고 복국을 끓이며 천천히 서로에게 마음을 연다.
"넌 모르지. 네가 끓여준 복국이 얼마나 시원한지? 네가 요리할 때 얼마나 이쁜지 모를 거야."
두헌의 이 덤덤한 고백처럼, 어설프게 정체를 숨기려 애쓰던 세빈의 경계심은 두헌이 가진 특유의 인간미와 따뜻함 앞에서 무너져 내린다. 조직의 보스가 죽고 두헌이 후계자로 거론되면서 감시가 아닌 '저격'이라는 새로운 의뢰가 내려오지만, 이미 정이 들고 마음을 빼앗긴 세빈은 총구를 겨누면서도 망설인다.
소금밭의 푸른빛, 그리고 눈물로 만드는 염전
세빈이 동료 은정의 죽음에 두헌이 개입되어 있다고 오해하면서 갈등은 파국으로 치닫는다. 친구라 믿었던 백경민(이종혁 분)의 배신과 조직의 음모 속에서 두헌은 궁지에 몰린다. 하지만 두헌을 향한 진짜 신뢰는 배신과 의심보다 강했다.
"음식도 말을 한다. 이 음식을 내게 해 준 아이가 나를 쏘겠냐?"
세빈을 향한 두헌의 이 믿음은 결국 비극을 희극이자 구원으로 바꿀 수 있는 유일한 열쇠가 된다. 두헌을 따르는 조직원 애꾸(천정명 분)의 도움으로 은정이 살아있음을 깨달은 세빈은 두헌을 구하기 위한 기발하고도 슬픈 선택을 한다.
영화의 하이라이트이자 가장 아름다우면서도 서글픈 장면인 소금밭 신. 끝없이 펼쳐진 백색의 소금밭 한가운데, 두 사람은 작은 점처럼 서 있다. 그리고 소금밭 위로 얇게 고인 물에는 맑고 푸른 하늘이 그대로 투영되어 있다. 온 세상이 푸른 빛으로 물든 그 찰나의 순간, 한 발의 총성이 아득하게 들려오고 두헌은 맥없이 소금밭 위로 쓰러진다.