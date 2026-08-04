김도영·오스틴 홈런왕 경쟁? 힐리어드 '변수' 등장

▲오스틴 3타수 3안타
7월 29일 서울 송파구 잠실야구장에서 열린 프로야구 키움 히어로즈와 LG 트윈스의 경기 4회말 2사 1,2루. LG 오스틴이 1타점 2루타를 친 뒤 기뻐하고 있다.연합뉴스
사실 올 시즌이 시작되기 전, 야구팬들이 홈런왕 후보를 전망했을 때 김도영과 오스틴은 유력 후보에서 벗어나 있었다. 김도영은 MVP에 선정됐던 2024년 38홈런(2위)을 때려냈을 정도로 뛰어난 장타력을 가지고 있지만 지난해 무려 114경기에 결장한 것이 큰 불안 요소였다. 2024년 32홈런, 2025년 31홈런을 기록했던 오스틴에게는 KBO리그에서 가장 넓은 잠실 야구장을 홈으로 사용한다는 핸디캡이 있었다.
하지만 유력한 홈런왕 후보로 꼽히던 디아즈와 맷 데이비슨(키움)에 비해 다소 약할 거라고 평가 받았던 김도영과 오스틴은 올 시즌 홈런왕 경쟁을 주도하고 있다. 2024년 40홈런 40도루에 도전했을 정도로 '폭주기관차'처럼 그라운드를 누볐던 김도영은 2025년 햄스트링 부상으로 시즌 대부분을 거르고 복귀한 후 올 시즌 도루 시도가 단 7번(6성공 1실패)에 불과할 정도로 '달리는 야구'를 자제하고 있다.
대신 김도영은 예년보다 더욱 커진 스윙으로 줄어든 도루를 만회하고 있다. 대부분의 타자들은 스윙이 커지면 홈런이 많아지기 보다는 타율이 떨어지면서 원래의 스윙으로 돌아오는 경우가 많지만 김도영은 100경기에서 33개의 타구를 담장 밖으로 넘기면서 홈런 부문 단독 선두를 달리고 있다. 여기에 5월까지 .265에 그쳤던 타율도 6월부터 서서히 끌어 올리면서 7월의 마지막 날 시즌 처음으로 3할 고지를 밟았다.
대부분의 외국인 타자들은 KBO리그에서 활약하는 기간이 늘어나면 타 구단에게 약점을 간파 당하면서 성적이 점점 떨어지는 경우가 많다. 하지만 제이 데이비스와 멜 로하스 주니어, 제이미 로맥처럼 다년간 꾸준한 성적을 올리며 KBO리그에서 장수하는 외국인 타자들도 있는데 오스틴 역시 후자에 해당하는 외국인 타자다. 실제로 오스틴은 2023년 LG 입단 후 4년째 활약하면서 성적이 점점 좋아지고 있다.
2024년 32홈런 132타점, 2025년 31홈런 95타점을 기록했던 오스틴은 만 32세 시즌을 맞은 2026년 KBO리그 데뷔 후 가장 좋은 성적을 올리고 있다. 올 시즌 LG가 치른 100경기에 모두 출전한 오스틴은 타율 .337 129안타 31홈런 94타점 79득점으로 홈런 2위와 타점, 장타율(.650) 1위, 최다안타, 득점 3위를 달리고 있다. 오스틴은 올 시즌 LG 구단 역사상 최초의 홈런왕과 정규리그 MVP를 동시에 노리고 있다.
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