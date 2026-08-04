K팝 '청각 접근성 개선' 프로젝트, 현장 목소리 들어보니

▲
지난달 29일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME은 아이돌 그룹 '스트레이 키즈(Stray Kids)'의 월드 투어 공연을 보기 위해 모여든 글로벌 팬들로 인산인해를 이뤘다. 취재진이 난청인 관객석에 합류하여 별도 헤드폰과 수신기를 착용하고 직접 사운드를 모니터링하는 모습.공익저널 차종관
"원래 공연을 볼 땐 블록버스터 영화에서 느낄 법한 울림과 진동이 심했어서 무슨 소리인지 알아들을 수가 없었어요. 오늘은 노래와 반주가 아주 깔끔하게 들려서 정말 놀랐어요."
지난 7월 29일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME은 아이돌 그룹 '스트레이 키즈(Stray Kids)'의 월드 투어 공연을 보기 위해 모여든 글로벌 팬들로 인산인해를 이뤘다. 무더운 날씨 속 인파 사이에서 여느 K팝 공연장에서는 찾아보기 힘든 특별한 공간이 눈길을 끌었다. 바로 '공연 접근성 부스'다.
해당 부스는 JYP 엔터테인먼트가 사단법인 히어사이클과 함께 청각 접근성 개선 프로젝트를 추진하기 위해 마련했다. 국내 공연장 환경에 차세대 청취 보조 기술인 '오라캐스트(Auracast)'를 적용하여 청각에 제약이 있는 관객의 공연 관람 경험을 향상 하기 위한 것이다.
현장에서 난청인 관객들을 응대한 우승호 히어사이클 대표 역시 7살 때 난청을 진단 받고 26살에 인공와우 수술을 한 청각장애 당사자다. 취재진을 만난 우승호 대표는 "다음세대재단 지원사업인 '임팩트 비기닝 블루'를 통해 JYP와 연결됐고, 누구도 소리로부터 소외되지 않는 사회를 만들자는 비전이 서로 맞물렸다"고 말했다. 이어 그는 "JYP와의 협업을 통해 아이돌 콘서트장의 뜨거운 열기를 난청인도 비장애인 관객과 함께 느끼는 청취 환경을 만들고자 한다"고 전했다.
무대 원음을 귀로 직접 송신
그동안 난청인에게 대형 콘서트장은 거대한 소음의 벽이었다. 스피커에서 출력 되는 사운드가 공간에 반사되어 웅웅 거리는 울림을 만들고, 관객들의 환호성과 강한 베이스 진동이 뒤섞여 아티스트의 목소리나 가사를 분별하기가 불가능에 가까웠기 때문이다.
이번 프로젝트는 무대 음향 콘솔에서 나오는 깨끗한 원음을 오라캐스트 송신기에 직접 연결해 무선 신호로 방송하는 방식을 취했다. 오라캐스트는 블루투스 SIG가 2022년에 개발해 2024년 본격 출시한 차세대 방송형 오디오 기술로, 1대 N 연결을 통해 불특정 다수에게 고품질 음원을 동시에 전송할 수 있다.
관객이 대여 받은 전용 수신기와 목걸이형 '넥루프'를 착용하면, 수신기에서 변환된 자기장 신호가 보청기나 인공와우 내 텔레코일(T-mode) 기능을 통해 주변 소음 없이 귀로 바로 들어간다. 우승호 대표는 "볼륨 비율을 관객 스스로 설정하면 현장 관객들의 함성을 함께 느끼면서도 아티스트의 목소리를 바로 또렷하게 들을 수 있다"고 설명했다.
해외 공연장에는 청각 접근성 인프라가 의무적으로 설치되어 있는 경우가 많지만, 국내 공연장에는 관련 설비가 전무해 구역 설정부터 많은 시행착오를 거쳐야 했다. 특히 2.4GHz 대역을 사용하는 수많은 무선 카메라, 와이파이, 관객들의 블루투스 신호 간섭이 걸림돌이었다고 한다. 송신기 1대당 커버리지가 현장 신호 간섭으로 인해 100m에서 40~50m로 축소되자, 히어사이클 측은 관객석에 송신기를 다중 배치하여 신호 안정성을 확보했다.
또한 콘솔에서 수음된 음량이 급격히 커질 때 발생하는 신호 피크가 청력을 손상 시키지 않도록 섬세한 조율이 이뤄졌다. 우승호 대표가 현장에 상주하며 오디오 믹서를 직접 모니터링하고 하이 프리퀀시 피크 구간의 주파수를 조절하여 잔존 청력을 보호하고 안전한 청취 환경을 만든 것이다. 우승호 대표는 "이러한 현장 기술 지원과 더불어 현장에서 인공와우 내 텔레코일(T-mode) 상태를 점검하고 대응할 청각 접근성 매니저를 양성하는 사업도 함께 진행 중이다"라고 말했다.
청각 보조 시스템으로 듣는 아티스트의 목소리