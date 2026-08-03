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K리그 인천 유나이티드 김건희, 코너킥 세트피스 데칼코마니 골 놀랍다

인천 유나이티드 김건희, 코너킥 세트피스 데칼코마니 골 놀랍다

[2026 K리그1] 제주 SK 3-3 인천 유나이티드 FC

심재철(soccer)
26.08.03 10:43최종업데이트26.08.03 10:43
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61분 39초, 인천 유나이티드 이주용이 왼발 장거리슛으로 3-3 동점을 만드는 순간
61분 39초, 인천 유나이티드 이주용이 왼발 장거리슛으로 3-3 동점을 만드는 순간심재철

쪽빛 바다를 품은 제주 월드컵경기장을 더 아름답게 만든 데칼코마니 골이 2분 21초 간격을 두고 만들어지면서 모두가 입을 다물 수 없었다. 그 주인공은 어웨이 팀 인천 유나이티드 FC 센터백 김건희였다. 김건희의 헤더 동점골(33분 48초)도 이주용이 올려준 오른쪽 코너킥이었고, 헤더 역전골(36분 9초)도 이주용이 올려준 왼쪽 코너킥이었으니 두 장면을 넓은 바다에 펼쳐 놓으면 기막힌 데칼코마니 그림이 완성되는 것이다.

윤정환 감독이 이끌고 있는 인천 유나이티드 FC가 8월 2일(일) 오후 7시 30분 제주 월드컵경기장에서 열린 2026 K리그1 제주 SK FC와의 어웨이 게임에서 왼쪽 풀백 이주용의 1골 2도움 맹활약에 힘입어 3-3으로 흥미진진하게 비겼다.

역전, 재역전, 동점 세 번의 K리그 드라마

주중 열린 코리아컵 3라운드에서 희비가 엇갈린 두 팀이 제주 월드컵경기장에서 만났다. 제주 SK는 화성 FC(K리그2)와 만나 승부차기까지 이어진 접전 끝에 4-3으로 웃었는데 인천 유나이티드 FC는 김포 FC(K리그2)에게 0-1로 패한 것이다.

이번 게임 시작 후 3분도 안 되어 인천 유나이티드 이주용의 왼쪽 얼리 크로스를 받은 무고사가 때린 왼발 발리 슛이 제주 SK 골문 왼쪽 기둥 하단을 때리고 나오면서 놀라운 축구 드라마를 예고했다고 말할 수 있다.

11분 52초에 제주 SK의 멋진 첫 골이 김신진의 왼발 뒤꿈치에서 나왔다. 왼쪽 날개 공격수 네게바가 왼쪽 끝줄 앞에서 내준 컷 백 크로스를 향해 김신진이 마중 나오며 왼발 뒤꿈치로 절묘하게 돌려넣은 것이다. 그 순간 인천 유나이티드 FC 수비수들과 김동헌 골키퍼는 모두 얼음이 된 듯 그 자리에서 꼼짝하지 못했다.

33분 48초, 인천 유나이티드 김건희가 오른쪽 코너킥 세트피스(도움 이주용) 헤더골을 터뜨리는 순간
33분 48초, 인천 유나이티드 김건희가 오른쪽 코너킥 세트피스(도움 이주용) 헤더골을 터뜨리는 순간심재철

그리고 33분부터 인천 유나이티드 FC의 놀라운 세트피스 골들이 이어졌다. 제르소의 왼발 대각선 유효슛(제주 SK 김동준 골키퍼 선방)으로 만든 오른쪽 코너킥 세트피스가 K리그에서 처음 보는 코너킥 세트피스 데칼코마니 작품의 시작이었다.

인천 유나이티드 풀백 이주용이 왼발로 올린 오른쪽 코너킥 세트피스가 가까운 쪽 포스트 방향으로 솟구친 센터백 김건희의 헤더 골(33분 48초)로 들어갔다. 그리고 거짓말처럼 2분 21초 뒤에 반대쪽인 왼쪽 코너킥 세트피스로 데칼코마니 작품이 완성됐다. 역시 이주용의 왼발 코너킥 크로스가 가까운 쪽 포스트 방향으로 솟구친 김건희의 헤더 골(36분 9초)로 기막히게 들어간 것이다.

인천 유나이티즈의 '이주용 코너킥-김건희 헤더슛' 세트피스는 이미 6분에 정확하게 맞아떨어져 제주 SK 골문을 위협하기도 했다. 그 첫 번째 세트피스가 김동준 골키퍼 정면으로 날아가 펀칭으로 튕겨나온 것이 그들에게는 더 완벽한 작품을 만들기 위한 연습 장면이었던 것이다.

36분 9초, 인천 유나이티드 김건희(맨 왼쪽)가 왼쪽 코너킥 세트피스(도움 이주용)로 역전골을 터뜨리는 순간
36분 9초, 인천 유나이티드 김건희(맨 왼쪽)가 왼쪽 코너킥 세트피스(도움 이주용)로 역전골을 터뜨리는 순간심재철

어웨이 팀 인천 유나이티드가 단숨에 동점도 모자라 역전까지 시켰으니 팀 분위기는 최고조가 되었다. 하지만 북중미 월드컵 휴식기 이후 무패 행진(2승 3무 6득점 4실점)을 이어오고 있는 홈 팀 제주 SK도 코너킥 세트피스 실력을 곧 자랑했다.

전반 추가 시간 33초 만에 오재혁이 올린 왼쪽 코너킥이 길게 날아가 수비수 토비아스의 노마크 헤더 동점골이 들어간 것이다. 인천 유나이티드 수비수들이나 김동헌 골키퍼가 예상했던 낙하지점보다 멀리 날아간 골이었다.

2-2 점수판으로 후반을 시작한 홈 팀 제주 SK는 박창준 대신 들어온 교체 멤버 아이아스가 코리아컵 데뷔골에 이어 K리그에서도 멋진 데뷔골을 터뜨렸다. 김준하의 스루패스를 받은 아이아스가 때린 왼발 슛(55분 37초)이 인천 유나이티드 풀백 이주용의 다리에 맞고 굴절되어 골문 안으로 빨려들어간 것이다. 제주 SK의 재역전(3-2) 골이었다.

그리고 6분 2초 만에 인천 유나이티드의 동점골이 기막히게 들어갔다. 베테랑 멀티 플레이어 이청용의 반대 전환 패스를 받은 이주용이 공을 몰고 들어가다가 과감한 왼발 슛(61분 39초)을 때려넣은 것이다. 골 라인으로부터 약 37미터가량 떨어진 곳에서 흔들리며 날아온 공이었으니 순발력 뛰어난 김동준 골키퍼가 방향을 잡지 못하고 주저앉을 수밖에 없는 완벽한 골이었다.

홈 팀 제주 SK는 3-3 동점으로 게임을 끝낼 수 없다는 마음으로 후반 교체 멤버들이 중심을 이뤄 두 번의 결정적인 휴효슛을 날렸지만 인천 유나이티드 김동헌 골키퍼의 슈퍼 세이브에 혀를 내두르고 말았다. 박민재의 오른발 중거리슛(80분)은 김동헌 골키퍼가 자기 오른쪽으로 몸을 날려 쳐냈고, 누가 봐도 결승골 궤적이라고 여겼던 아이아스의 헤더 슛(89분)은 김동헌 골키퍼가 자기 왼쪽으로 날아올라 손끝으로 아슬아슬하게 쳐낸 것이다.

이렇게 인천 유나이티드는 최근 4게임 무패(2승 2무 7득점 5실점) 기록을 이어가며 6위(29점) 자리를 지켰고, 북중미 월드컵 휴식기 이후 6게임 무패(2승 4무 9득점 7실점) 기록을 이어가고 있는 제주 SK는 최근 4게임 연속 패배의 수렁에 빠진 포항 스틸러스를 8위(28점 20득점)로 밀어내고 7위(28점 22득점)로 올라섰다.

이제 인천 유나이티드 FC(6위)는 오는 16일(일) 오후 7시 30분 김천 상무(10위)를 인천 축구전용경기장으로 불러들이며, 제주 SK FC(7위)는 8일(토) 오후 7시 30분 전북 현대(3위)를 만나러 전주성으로 찾아간다.

55분 37초, 제주 SK 아이아스가 3-2 재역전골을 터뜨리는 순간
55분 37초, 제주 SK 아이아스가 3-2 재역전골을 터뜨리는 순간심재철

2026 K리그1 결과 (8월 2일 일요일 오후 7시 30분, 제주 월드컵경기장)

제주 SK 3-3 인천 유나이티드 FC [골, 도움 기록 : 김신진(11분 52초,도움-네게바), 토비아스(45+33초,도움-오재혁), 아이아스(55분 37초,도움-김준하) / 김건희(33분 48초,도움-이주용), 김건희(36분 9초,도움-이주용), 이주용(61분 39초,도움-이청용)]
- 공식 관중 : 4,280명
- 주심 : 김대용

제주 SK FC (4-5-1 감독 : 세르지우 코스타)
FW : 김신진(73분↔장민규)
MF : 네게바, 오재혁(79분↔박민재), 이탈로, 박창준(46분↔아이아스), 김준하(73분↔최병욱)
DF : 김륜성, 세레스틴, 토비아스, 유인수(87분↔권기민)
GK : 김동준

인천 유나이티드 FC (4-4-2 감독 : 윤정환)
FW : 무고사(46분↔페리어), 이청용
MF : 제르소, 이명주(84분↔문지환), 서재민(60분↔김영환), 김성민(46분↔이동률)
DF : 이주용, 후안 이비자, 김건희, 김명순(84분↔최승구)
GK : 김동헌

2026 K리그1 현재 순위표
1 FC 서울 43점 13승 4무 4패 35득점 17실점 +18
2 울산 HD 34점 10승 4무 7패 33득점 30실점 +3
3 전북 현대 34점 9승 7무 5패 27득점 16실점 +11
4 강원 FC 32점 8승 8무 5패 25득점 17실점 +8
5 FC 안양 30점 7승 9무 5패 29득점 26실점 +3
6 인천 유나이티드 FC 29점 8승 5무 8패 28득점 24실점 +4
7 제주 SK FC 28점 7승 7무 7패 22득점 23실점 -1
8 포항 스틸러스 28점 8승 4무 9패 20득점 22실점 -2
9 대전하나 시티즌 23점 5승 8무 8패 25득점 23실점 +2
10 김천 상무 23점 4승 11무 6패 22득점 28실점 -6
11 부천 FC 1995 23점 5승 8무 8패 21득점 25실점 -4
12 광주 FC 10점 1승 7무 13패 11득점 47실점 -36

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심재철 (soccer) 내방

인천 대인고등학교에서 교사로 일합니다. 축구 및 라켓 스포츠 기사, 교육 현장의 이야기를 여러분과 나누고 싶습니다.

이 기자의 최신기사 동점까지 좋았는데... 주심 휘슬에 막힌 수원 삼성의 역전골