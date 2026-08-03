인천 유나이티드 김건희, 코너킥 세트피스 데칼코마니 골 놀랍다

심재철

36분 9초, 인천 유나이티드 김건희(맨 왼쪽)가 왼쪽 코너킥 세트피스(도움 이주용)로 역전골을 터뜨리는 순간어웨이 팀 인천 유나이티드가 단숨에 동점도 모자라 역전까지 시켰으니 팀 분위기는 최고조가 되었다. 하지만 북중미 월드컵 휴식기 이후 무패 행진(2승 3무 6득점 4실점)을 이어오고 있는 홈 팀 제주 SK도 코너킥 세트피스 실력을 곧 자랑했다.전반 추가 시간 33초 만에 오재혁이 올린 왼쪽 코너킥이 길게 날아가 수비수 토비아스의 노마크 헤더 동점골이 들어간 것이다. 인천 유나이티드 수비수들이나 김동헌 골키퍼가 예상했던 낙하지점보다 멀리 날아간 골이었다.2-2 점수판으로 후반을 시작한 홈 팀 제주 SK는 박창준 대신 들어온 교체 멤버 아이아스가 코리아컵 데뷔골에 이어 K리그에서도 멋진 데뷔골을 터뜨렸다. 김준하의 스루패스를 받은 아이아스가 때린 왼발 슛(55분 37초)이 인천 유나이티드 풀백 이주용의 다리에 맞고 굴절되어 골문 안으로 빨려들어간 것이다. 제주 SK의 재역전(3-2) 골이었다.그리고 6분 2초 만에 인천 유나이티드의 동점골이 기막히게 들어갔다. 베테랑 멀티 플레이어 이청용의 반대 전환 패스를 받은 이주용이 공을 몰고 들어가다가 과감한 왼발 슛(61분 39초)을 때려넣은 것이다. 골 라인으로부터 약 37미터가량 떨어진 곳에서 흔들리며 날아온 공이었으니 순발력 뛰어난 김동준 골키퍼가 방향을 잡지 못하고 주저앉을 수밖에 없는 완벽한 골이었다.홈 팀 제주 SK는 3-3 동점으로 게임을 끝낼 수 없다는 마음으로 후반 교체 멤버들이 중심을 이뤄 두 번의 결정적인 휴효슛을 날렸지만 인천 유나이티드 김동헌 골키퍼의 슈퍼 세이브에 혀를 내두르고 말았다. 박민재의 오른발 중거리슛(80분)은 김동헌 골키퍼가 자기 오른쪽으로 몸을 날려 쳐냈고, 누가 봐도 결승골 궤적이라고 여겼던 아이아스의 헤더 슛(89분)은 김동헌 골키퍼가 자기 왼쪽으로 날아올라 손끝으로 아슬아슬하게 쳐낸 것이다.이렇게 인천 유나이티드는 최근 4게임 무패(2승 2무 7득점 5실점) 기록을 이어가며 6위(29점) 자리를 지켰고, 북중미 월드컵 휴식기 이후 6게임 무패(2승 4무 9득점 7실점) 기록을 이어가고 있는 제주 SK는 최근 4게임 연속 패배의 수렁에 빠진 포항 스틸러스를 8위(28점 20득점)로 밀어내고 7위(28점 22득점)로 올라섰다.이제 인천 유나이티드 FC(6위)는 오는 16일(일) 오후 7시 30분 김천 상무(10위)를 인천 축구전용경기장으로 불러들이며, 제주 SK FC(7위)는 8일(토) 오후 7시 30분 전북 현대(3위)를 만나러 전주성으로 찾아간다.