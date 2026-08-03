주간 선발 ERA 10.08, 고난 겪는 삼성

삼성라이온즈

지난주 삼성 선발 로테이션(왼쪽부터 최원태, 양창섭, 페덱, 원태인)보스만 부진하면 그나마 다행이었다. 문제는 지난주에 등판했던 삼성의 선발투수 모두가 기대 이하의 투구 내용을 보여줬다는 것이다.7월 28일부터 30일까지 KIA전 선발로 삼성은 '최원태-양창섭-페덱' 순으로 나왔다. 하지만 3명의 선발 모두 성적은 시원찮았다. 최원태는 4.1이닝 5실점(4자책), 양창섭은 6이닝 6실점(6자책), 페덱은 5이닝 6실점(6자책)이었다. KIA전에서 QS를 기록한 선발투수는 아무도 없었다.7월 31일부터 8월 2일까지 롯데전 선발로 원래대로라면 '원태인-보스-김백산' 순이었다. 하지만 1일 경기가 폭염으로 취소되면서 원태인과 보스만 선발로 등판했다. 그럼에도 두 선발 모두 기대 이하의 투구를 선보였다. 원태인은 6.2이닝 6실점(6자책), 보스는 3이닝 7실점(6자책)이었다. 롯데전에서도 QS를 기록한 선발투수는 아무도 없었다. 그나마 원태인은 타선의 도움으로 기적적으로 승리투수가 되었다.삼성 선발이 기대 이하의 모습을 선보이니, 불펜의 부담이 자연스레 클 수밖에 없었다. 다행히도 지난주 삼성의 불펜 평균자책점은 3.79로 전체 4위다. 19이닝 동안 13실점(8자책)을 기록했다. 어느 정도 선방했다. 이승민(2경기 1세이브 ERA 0), 이재익(2경기 ERA 0), 우완 이승현(2경기 ERA 0) 등이 분투를 했다.삼성이 주춤한 사이에 1위 경쟁을 하던 kt가 지난주 6경기를 모두 이겨버리고 말았다. 이로 인해 삼성은 2위로 추락했고, 1위 kt와의 격차도 1게임으로 벌어졌다. 공교롭게도 지난주 kt의 선발 평균자책점이 2.38로 전체 1위였다. 선발의 힘으로 kt가 1위 자리를 탈환했다고 해도 무방하다.삼성은 하루 휴식 후, 4일부터 9일까지 홈 6연전 일정을 치른다. 주중에는 한화, 주말에는 두산을 만난다. 이번 시즌 한화 상대로는 6승 1무 2패, 두산 상대로는 6승 1무 5패로 모두 우세다. 이번 홈 6연전에서 삼성은 지난주의 아쉬움을 씻어내야 한다. 그러기 위해서는 삼성 선발진이 한시라도 빨리 안정을 찾아야 한다.