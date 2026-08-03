좀비에 쫓기고 불륜 잡아내다가...데뷔 11년 만에 첫 로코

젊은 나이에 데뷔한 많은 여성 배우들은 비슷한 또래의 멋진 남자 배우와 호흡을 맞춘 '청춘 로맨스'를 통해 스타로 자리매김하는 경우가 많다. 가장 빛나는 나이에 비슷한 또래 시청자들의 공감을 얻는 작품에 출연하면 배우 활동을 이어가는데 많은 도움이 될 수 있기 때문이다.
시트콤 <뉴논스톱>으로 연기를 시작한 장나라는 2002년 정극 데뷔작이었던 <명랑소녀 성공기>를 통해 스타 배우로 자리 잡았다. <맛있는 청혼>으로 연기를 시작한 손예진도 영화 <연애소설>과 <클래식>, <첫사랑 사수 궐기대회> 같은 청춘 로맨스에 잇따라 출연했다. 걸그룹 미쓰에이로 데뷔한 수지 역시 2012년 풋풋한 청춘 로맨스 영화 <건축학개론>을 통해 일약 '국민 첫사랑'으로 떠올랐다.
20대 초반에 데뷔해 10년 이상 배우로 활동했고 주연급으로 도약한 지도 5~6년 정도 지났으며 매년 꾸준히 새 작품을 선보였지만, 한 번도 로맨스물을 만나지 못했던 여성 배우도 있다. 3일 <내일도 출근>의 후속으로 첫 방송되는 tvN 월화드라마 <최애의 사원>을 통해 데뷔 11년 만에 처음으로 '로맨틱 코미디' 장르에 도전하는 배우 김혜준이 그 주인공이다.
<미성년>·<십시일반>·<구경이>로 신인상 3관왕