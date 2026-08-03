좀비에 쫓기고 불륜 잡아내다가...데뷔 11년 만에 첫 로코

디즈니플러스 화면 캡처

김혜준은 2024년 디즈니플러스 드라마 <킬러들의 쇼핑몰>에서 킬러들의 습격을 받는 대학생 정지안 역을 맡았다.2022년 동명의 웹툰을 원작으로 만든 디즈니플러스 드라마 <커넥트>에서 커넥트의 비밀을 알고 있는 베일에 싸인 동수(정해인 분)의 조력자 최이랑 역을 맡은 김혜준은 2024년 또 하나의 대표작이 된 <킬러들의 쇼핑몰>에 출연했다. 김혜준은 <킬러들의 쇼핑몰>에서 갑자기 사망한 삼촌 정진만(이동욱 분)이 남긴 위험한 유산으로 인해 킬러들의 표적이 된 대학생 정지안을 연기하며 열연을 펼쳤다.<커넥트>와 <킬러들의 쇼핑몰>까지 디즈니플러스 드라마 두 편에 연속으로 출연했던 김혜준은 작년 넷플릭스로 자리를 옮겨 <캐셔로>에 출연했다. 2017년 <그냥 사랑하는 사이>에서 남매로 출연했던 이준호와 연인 사이로 재회한다. <캐셔로>는 로맨스가 아닌 손에 쥔 돈만큼 초능력을 쓸 수 있는 공무원이 월급을 털어 세상을 구하는 '생활 밀착형 슈퍼 히어로물'로 달달한 장면은 거의 나오지 않았다.데뷔 후 10년이 넘도록 제대로 된 로맨스 드라마에 출연한 적이 없었던 김혜준은 3일 첫 방송되는 tvN 월화드라마 <최애의 사원>을 통해 드디어 로맨틱 코미디의 한(?)을 풀게 됐다. 2017년부터 2020년까지 인기리에 연재된 웹툰 <우리 오빠는 아이돌>을 원작으로 만든 <최애의 사원>에서 김혜준은 12년 전부터 좋아했던 아이돌그룹 멤버를 따라 대기업 대신 스타트업에 입사한 신입사원 남다름 역을 맡았다.<최애의 사원>에는 <옷소매 붉은 끝동>과 <꽃선비 열애사> 등으로 주목 받았던 강훈이 치열한 노력과 타고난 감각으로 스타트업 패션 플랫폼을 키운 아펠로의 대표 강하기를 연기한다. <약한 영웅>과 <스터디그룹> <보물섬> 등에 출연했던 차우민은 아이돌그룹 출신으로 배우이자 패션 디렉터로 활동하고 있는 이찬 역을 맡았다. 이 밖에도 오마이걸 출신 지호와 김아영, ITZY의 유나 등이 출연한다.김혜준은 7월22일부터 디즈니플러스를 통해 공개되고 있는 <킬러들의 쇼핑몰2>에도 출연하고 있다. 액션 스릴러 <킬러들의 쇼핑몰2>와 로맨틱 코미디 <최애의 사원>은 장르가 전혀 다르기에 시청자들은 김혜준이 연기하는 두 캐릭터가 주는 이질감으로 인해 혼란이 올 수도 있다. 과연 <최애의 사원>으로 데뷔 첫 로맨틱 코미디에 도전하는 김혜준은 2가지 장르에 모두 어울리는 배우임을 증명할 수 있을까.