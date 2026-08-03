B급 코미디인 줄 알았는데... 위로받고 눈물 핑

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
영화가 끝난 뒤에도 오랫동안 잔상이 남는 것은 완벽하게 짜인 시나리오나 화려한 컴퓨터 그래픽이 아니었다. 덥수룩한 포수 차림으로 나타나 엉뚱한 표정으로 20년 전의 가요톱10 왕좌를 꿈꾸던 '발라더 최성곤(오정세 분)'의 기상천외한 존재감, 그리고 탈진해 엉망진창이 된 무대 위에서 구토하면서도 끝내 마이크를 놓지 않던 그 우스꽝스럽고도 서글픈 집념이었다.
넷플릭스 '오늘 대한민국의 TOP 10 영화' 1위(1일 기준)에 오른 손재곤 감독의 신작 <와일드 씽(Wild Sing)>은 개연성이 치밀하거나 세련된 영화는 아니다. 영화를 접한 관객들 사이에서는 2000년대 초반 배경에 2000년대 중반 출시된 차량이나 LCD TV가 등장한다는 소소한 고증 오류가 지적되기도 하고, 후반부 사건 전개 역시 시트콤적 과장과 소란스러움에 의존한다는 평가를 받았다.
그런데 이상하다. '대체 왜 이런 영화가 1위일까?'라는 의구심으로 시작했던 시선은, 어느새 화면 속 B급 인물들이 벌이는 무모한 질주에 쓸데없이 가슴이 뜨거워지는 이상한 경험으로 착지한다. 그 중심에는 세월의 때가 묻었지만 여전히 삶의 무대를 포기하지 못하는 인물들의 절절한 열망이 숨 쉬고 있기 때문이다.
20년 만에 잡은 '마지막 밧줄'