벌칙이 예능 됐다... '우주떡집' 살린 이영지 승부수

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tvN '우주떡집'가장 눈에 띈 인물은 메인 셰프로 낙점된 이영지였다. 그동안 <지구오락실>에서 이영지는 넘치는 에너지와 즉흥적인 입담으로 분위기를 이끄는 캐릭터였다. 하지만 이번에는 또 다른 얼굴을 보여준다. 촌스러운 분식집 사장 스타일링을 스스로 준비하고, 한 달 가까이 떡볶이 조리법을 연습하며 자신만의 소스를 완성하는 등 프로그램을 향한 남다른 열정을 드러냈다.이렇듯 이영지야말로 4인의 멤버 중 가장 진지하게 식당 예능의 본질에 접근한 셈이다. 물론 예능적인 과장이 적지 않았지만, 실제 영업 준비 과정과 맞물리면서 이영지가 만들어낸 웃음은 오히려 설득력을 얻었다. 목표 매출 1억 원이라는 다소 엉뚱한 목표를 내세우면서도 직접 PT까지 준비하는 모습은 <우주떡집>이 유쾌함만을 앞세운 예능이 아니라, 출연진의 진심 어린 준비 과정까지 담아낸 프로그램임을 보여줬다.늘 분위기를 화기애애하게 이끄는 맏언니 이은지, 의외의 요리 감각을 보여준 보조셰프 미미, 꼼꼼하게 중심을 잡는 안유진 또한 각자의 역할을 자연스럽게 나눠 가졌다. 아직은 서툰 점도 있었지만, 네 사람의 조화는 기존 <지구오락실> 못지않았다. 본격적인 식당 영업은 다음 회차부터 시작되지만, 첫 회만으로도 <지구오락실>의 진짜 경쟁력은 새로운 포맷이 아니라 어떤 환경에서도 웃음을 만들어내는 네 사람의 조합이라는 사실을 다시 한번 확인시켜 줬다.