'오뚝이 컬링' 춘천시청, 국내 유일 투어 대회 우승

박장식

2일 의성컬링센터에서 열린 '앨리트 8' 시상식이 끝난 후 우승을 거둔 춘천시청 선수들이 트로피를 들고 포즈를 취하고 있다. 왼쪽부터 박서진, 박유빈, 김수진, 양태이 선수.'오뚝이 팀' 여자 컬링 춘천시청이 국내 유일의 컬링 투어에서 전승 우승을 기록했다. 지난 2월 닥친 전력 유출과 보강으로 인해 짧은 준비 시간이 주어졌음에도 불구하고 국가대표 선발전에서 준우승이라는 호성적을 기록했던 춘천시청은 이번 우승을 바탕으로 새 시즌을 기분 좋게 시작했다.춘천시청(박유빈·박서진·양태이·김수진)은 2일까지 경북 의성군 의성컬링센터에서 열린 '2026 앨리트 8'에서 모든 경기 승리를 거두며 우승했다. 2024년 열렸던 초대 대회에서 우승 트로피를 들어올렸던 춘천시청은 지난 2월 구성원을 변경한 뒤 처음으로 출전한 국제무대 정상에 등극했다.스스로 "지난 국가대표 선발전의 준우승이 너무 아쉬웠다"고 돌아본 새로운 스킵, 박유빈의 투지가 빛났다. 지난 3월 서울시청을 떠나 춘천시청으로 이적한 박유빈은 짧은 적응기를 지나 '춘시'에는 없어서는 안 될 선수로 거듭났다. 새로운 시즌 일본·캐나다 무대에 나서는 춘천시청은 올 시즌 개편된 그랜드슬램 무대 복귀를 노린다.지난해 올림픽 국가대표 선발전에서 준우승을 거둔 데다, 2025-2026 컬링 슈퍼리그에서 우승을 차지하며 새로운 시즌 활약에 대한 기대를 높였던 춘천시청이었다. 하지만 올라갈 일만 남은 줄 알았던 지난 2월, 선수들은 '눈물의 이별'을 겪었다.지난 2월을 끝으로 각자의 길로 가기를 선언했던 '팀 킴' 선수들이 이적한 빈자리를 채울 영입전이 펼쳐졌기 때문이었다. 그렇게 서드를 맡았던 김혜린, 그리고 스킵이었던 하승연이 '팀 킴' 선수들이 이탈한 강릉시청으로 이적했다. 선수들은 동계체전 마지막 경기가 끝난 후 서로 눈물을 보이는가 하면, 기념사진을 함께 찍는 등 한 팀으로서의 아쉬운 마지막을 기념했다.빈자리가 큰 이별이었다. 김혜린은 양태이, 김수진, 그리고 이승준 코치와 학생 선수 시절부터 10년이 넘도록 한솥밥을 먹었고, 세계선수권 메달 등 여러 기록을 함께했다. 선수들의 고등학교 1년 후배인 하승연 역시 2019년부터 합류해 7년 가까이 서드로서, 스킵으로서 알토란 같은 활약을 펼쳤다. 4년 전 핵심 선수가 라이벌 팀으로 이적했던 아찔한 경험이 다시 떠오르는 순간이었다.