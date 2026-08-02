카라스코 데뷔전 '7이닝 퍼펙트'... 그런데도 못 이긴 LG

'빅리그 112승' 투수의 클래스는 차원이 달랐다. LG 트윈스의 새 외국인 투수 카를로스 카라스코가 데뷔전에서 '7이닝 퍼펙트'의 가공할 투구를 선보이며 자신의 가치를 화려하게 증명했다.카라스코는 1일 서울 잠실야구장에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 LG와 두산의 주말 3연전 2차전에서 KBO리그 첫 데뷔무대를 가지며 7이닝 74구 동안 단 한 명의 주자로 출루시키지 않는 퍼펙트 피칭을 선보였다.카라스코는 지난달 22일 약셀 리오스의 후임자로 낙점돼 총액 36만 달러에 LG 유니폼을 입었다. 메이저리그(MLB) 통산 343경기(286선발) 1,704이닝 112승 105패 평균자책점 4.24 1,703탈삼진, 메이저리그 다승왕(2017년 18승)이라는 화려한 커리어를 달성한 역대급 외국인 투수의 등장은 화제를 몰고 오기 충분했다.한편으로 카라스코의 KBO리그 진출 성공 가능성에 대하여 전문가와 팬들의 반응은 다소 엇갈렸다. 이름값에서는 KBO리그 외국인 선수중 단연 역대 최고 수준이지만, 적지않은 나이로 인하여 기량 저하와 체력적 부담에 대한 우려도 있었다. 카라스코는 올시즌에는 애틀랜타 브레이브스 소속으로 8경기 16⅔이닝을 소화하며 평균자책점 5.94에 그쳤다. 다만 트리플A에서는 8경기(6선발) 35⅓이닝 2승 1패 평균자책점 2.55로 여전히 준수한 성적을 기록했다.결과적으로 카라스코는 KBO리그 첫 등판 경기부터 자신의 '클래스는 영원하다'는 사실을 증명했다. 7이닝 동안 단 74개의 공만 던지며 두산 타선을 상대로 단 하나의 피안타나 4사구도 허용하지 않는 눈부신 역투를 펼쳤다.탈삼진은 2개에 불과했지만 다양한 구종과 뛰어난 제구력, 노련한 볼배합으로 두산 타자들의 타이밍을 교란하며 범타를 유도해냈다. 이날 직구 최고 구속은 149km를 기록했으며, 스트라이크는 48개였고 볼은 26개에 불과했다. 속구는 5개에 불과했지만 슬라이더(18개)와 싱커(17개), 커터(15개), 체인지업(12개) 등 다양한 구종을 골고루 구사했다.퍼펙트가 깨질 뻔한 고비는 몇 번 있었다. 슬슬 힘이 떨어지던 7회에 유니오 세베리노를 상대로 볼카운트 1-3의 불리한 상황에 몰렸으나, 절묘한 제구력으로 끝내 헛스윙 삼진을 유도해내자 지켜보던 LG 덕아웃에서 감탄이 새어나왔다.또한 박준순의 타석에서는 유격수 앞 빠른 땅볼 타구가 높은 바운드를 형성하며 내야안타 위기로 이어질 뻔 했다. 하지만 오지환의 안정적인 포구와 정확한 1루 송구로 결국 아웃카운트를 잡아냈다. 동료들의 호수비에 만족한 듯 카라스코가 연신 박수를 치며 미소를 짓는 모습이 나오기도 했다.데뷔전 퍼펙트게임이라는 대기록을 2이닝만 남겨둔 상황이었지만, LG는 투구 수 관리 차원에서 8회부터 카라스코를 마운드에서 내렸다. 카라스코는 올시즌 미국에서 선발과 불펜을 오가며 7이닝 이상 던진 경기가 한번도 없었고, 약 3주전인 7월 11일 트리플A에서 3이닝 48구를 던진 것이 최근 마지막 등판이었다.이를 고려하여 LG는 첫 경기에서 카라스코의 이날 투구수를 최대 70구로 제한했으나, 기대 이상의 호투 때문에 이미 4구를 더 초과한 상태였다. 선수 입장에서는 아쉬울 법 했지만, 카라스코의 나이나 남은 일정의 중요성을 감안할 때 무리시키지 않은 LG 코칭스태프의 교체 결정은 납득할 만했다.그럼에도 또다른 반전은, 카라스코가 이런 호투를 펼치고도 이날의 승리투수가 되지 못했다는 것이다. LG는 카라스코가 내려가자마자 8회말 불펜진의 방화로 2점을 허용했고, 결국 연장 승부 끝에 2-2 무승부로 경기를 마쳤다. 카라스코는 KBO리그 데뷔 첫 승을 다음 경기로 미뤄야했다. LG는 11회 말 1사 2루 끝내기 위기에서 박찬호의 땅볼과 2루 주자 정수빈의 3피트 위반으로 더블아웃되며 대역전패를 면한데 겨우 만족하며 한숨을 돌렸다.시즌 중반까지 선두권을 유지하던 LG는 후반기들어 극도의 부진에 빠지며 3위까지 내려온 상태다. 1위 KT, 2위 삼성과의 격차는 5게임까지 벌어졌다. 카라스코의 영입으로 승부수를 띄웠음에도, 후반기 계속되는 투타 불균형은 여전히 고민을 남겼다.카라스코는 경기 후에 "팬들에게 첫 인사를 하는 경기였는데 기대에 부응하고 싶었다. 아쉽게도 팀이 승리를 못했지만 경기가 많이 남아있다. 다음 경기에서는 팀이 승리하는데 도움이 되고싶다"고 데뷔전 소감을 밝혔다. 퍼펙트 기록을 완성하지 못한 아쉬움에 대해서는 "경기 전부터 투구수 제한을 갖고 시작했기 때문에 7회까지 마무리한 걸로 만족한다"며 담담하게 받아들였다.또한 "동료들을 통해 들었던 대로 LG 팬들의 응원은 상상 이상이었다. 다음에는 꼭 팬들에게 '잠실의 주인'다운 모습을 보여드릴 것"이라고 다짐하며 LG 팬들을 위한 선전을 다짐했다. 데뷔전부터 LG 팬들의 마음을 확실하게 사로잡은 카라스코가, 후반기 순위싸움에서 리그 판도를 뒤흔들 '태풍의 눈'이 될 수 있을까.