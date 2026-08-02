동점까지 좋았는데... 주심 휘슬에 막힌 수원 삼성의 역전골

후반 추가 시간 10분에 수원 삼성 블루윙즈의 리투아니아 출신 새 골잡이 두비츠카스의 헤더 골이 들어가면서 대역전 축구 드라마가 또 한 편 완성되는 줄 알았다. 하지만 마지막 주인공은 서동환 주심이었다.수원 삼성 블루윙즈 선수들은 물론 수 천 명 어웨이 팬들도 당연히 역전 결승골이라 굳게 믿고 기뻐했지만 헤더 골 직전 밀기 반칙을 선언하고는 곧바로 종료 휘슬까지 불어버린 것이다. VAR 판독 절차도 없이 서둘러 게임을 끝낸 결정이라 뒷말들이 찜찜하게 남을 수밖에 없는 장면이었다.이정효 감독이 이끌고 있는 수원 삼성 블루윙즈가 8월 1일(토) 오후 7시 30분 청주 종합운동장에서 열린 2026 K리그2 충북청주 FC와의 어웨이 게임에서 박진감 넘치는 공방전 끝에 2-2로 비기고 반짝 선두 자리에 올라섰다.홈 팀 충북청주 FC는 그동안 일곱 번(4무 3패, 5득점 9실점) 만나서 한 번도 이기지 못했던 수원 삼성 블루윙즈를 이길 수 있는 발판을 마련했다. 후반 초까지 2-0으로 달아나고 있었기 때문이다.27분 14초에 충북청주 FC 간판 골잡이 가르시아의 첫 골이 터졌다. 이종언의 오른발 땅볼 슛을 수원 삼성 블루윙즈 김준홍 골키퍼가 다리로 막아냈지만 바로 앞에 떨어진 공을 가르시아가 왼발로 밀어넣었다. 콜롬비아 출신 충북청주 골잡이 가르시아는 이 골로 수원 FC 프리조와 나란히 K리그2 득점 랭킹 공동 선두(10골)에 나섰다.충북청주 FC의 추가골이 후반 초반에 이어졌다. 반데이라가 올려준 오른쪽 코너킥 세트피스 기회에서 충북청주 FC 미드필더 정진우의 헤더 골(51분 6초)이 수원 삼성 블루윙즈 골문 왼쪽 구석으로 정확하게 빨려들어간 것.이대로 물러설 수 없는 수원 삼성 블루윙즈는 57분에 페신이 놀라운 왼발 가위차기 슛을 날렸지만 충북청주 골키퍼 이승환의 슈퍼 세이브에 혀를 내둘러야 했다. 그래도 76분 31초에 수원 삼성 블루윙즈의 따라붙는 골이 들어가 토요일 밤 무더위를 날려버리는 순간들을 여러 차례 만들어냈다.강성진의 오른쪽 코너킥 왼발 크로스를 이빨을 다친 헤이스가 솟구쳐 헤더로 성공시킨 것. 충북청주 FC 수비수 박건우가 골 라인 위에서 몸을 날려 머리로 걷어냈지만 헤이스의 헤더골이 이미 골 라인을 넘었다는 부심의 판정이 판정이 나왔다.수원 삼성 블루윙즈는 83분에도 브루노 실바가 노마크 1:1 기회에서 왼발 슛을 밀어넣으려고 했지만 이승환 골키퍼가 각도를 줄이며 앞으로 나와 온몸으로 막아냈다. 그리고 후반 추가 시간에 믿기 힘든 골들이 이어졌다.90+5분 34초에 수원 삼성 블루윙즈 풀백 이건희의 오른쪽 측면 왼발 인스윙 크로스가 길게 넘어가 헤이스의 왼발 하프발리 동점골로 들어간 것. 여기까지만 해도 놀라운 결과였지만 남은 추가 시간에 수원 삼성 블루윙즈는 역전 결승골 환호성까지 질렀다.90+10분에 강성진이 오른쪽 측면에서 왼발로 인스윙 크로스를 길게 넘겨주었고 리투아니아에서 데려온 새 골잡이 두비츠카스의 헤더 골 성공했다. 순간 충북청주 FC 골문 뒤 수많은 수원 삼성 블루윙즈 어웨이 팬들이 대역전 결승골에 얼싸안고 기뻐했지만 곧바로 이상한 휘슬 소리가 울려퍼졌다.서동환 주심이 VAR 판독 절차도 없이 그냥 골 취소 결정을 내리고는 종료 휘슬을 불어버렸다. 두비츠카스가 헤더슛 직전 바로 앞에 있던 충북청주 FC 수비수 반데이라를 밀어 넘어뜨렸다는 판정이었다. 두비츠카스가 양손으로 반데이라를 살짝 밀기는 했지만 앞으로 넘어질 정도의 강도가 아니었기에 이정효 감독의 수원 삼성 블루윙즈 벤치는 물론 수많은 어웨이 팬들이 납득하기 힘든 장면이었다.VAR 판독 담당 박병진 주심도, 정동식 대기심도 어떤 조치를 하지 못한 것으로 알려졌고, 이에 격분한 수원 삼성 블루윙즈 어웨이 팬들이 밤 늦은 시간까지 심판들을 만나겠다고 기다리는 소란이 이어지기도 했다.이렇게 승점 1점 차로 부산 아이파크를 밀어낸 수원 삼성 블루윙즈(1위)는 7일(금) 오후 7시 30분 김해 FC(17위)를 수원 빅 버드로 불러들이며, 충북청주 FC(13위)도 같은 날 같은 시각 김포 FC(8위)를 만나러 김포 솔터 축구장으로 찾아간다.(8월 1일 토요일 오후 7시 30분, 청주 종합운동장)[골, 도움 기록 :(27분 14초),(51분 6초,도움-반데이라) /(76분 31초,도움-강성진),(90+5분 34,도움-이건희)]- 공식 관중 : 6,089명- 주심 :(4-3-3 감독 : 루이 퀸타)FW : 이종언(80분↔이윤환), 가르시아, 서재원(60분↔민지훈)MF : 허승찬(60분↔홍석준), 정진우(72분↔이동원), 김선민DF : 반데이라, 조윤성, 조주영, 박건우GK : 이승환(4-4-2 감독 : 이정효)FW : 강현묵(70분↔강성진), 헤이스MF : 김도연(46분↔브루노 실바), 정호연, 박현빈(34분↔고승범), 페신(78분↔두비츠카스)DF : 이준재(46분↔이상민), 한현서, 고종현, 이건희GK : 김준홍2 부산 아이파크 36점 11승 3무 4패 36득점 25실점 +113 화성 FC 34점 10승 4무 5패 34득점 22실점 +124 수원 FC 33점 9승 6무 3패 38득점 24실점 +145 서울 E랜드 FC 33점 10승 3무 5패 34득점 24실점 +106 대구 FC 32점 9승 5무 5패 38득점 30실점 +87 충남아산 FC 27점 7승 6무 6패 28득점 23실점 +58 김포 FC 26점 6승 8무 4패 21득점 20실점 +19 경남 FC 24점 6승 6무 6패 26득점 26실점 010 천안시티 FC 20점 4승 8무 7패 24득점 26실점 -211 성남 FC 20점 4승 8무 6패 17득점 20실점 -312 용인 FC 19점 3승 10무 6패 23득점 29실점 -614 파주 프런티어 FC 18점 5승 3무 10패 17득점 23실점 -615 안산 그리너스 17점 5승 2무 11패 18득점 34실점 -1616 전남 드래곤즈 13점 2승 7무 9패 20득점 32실점 -1217 김해 FC 10점 2승 4무 11패 14득점 34실점 -20