대역전극 놓친 수원, '골 취소' 판정이 가른 희비

프로축구 K리그2 충북 청주와 수원삼성이 용호상박의 명승부를 펼치고도 두 팀 모두 웃지 못했다. 청주는 다잡은 대어사냥을 아쉽게 놓쳤고, 수원도 기적 같은 역전 드라마가 눈앞에서 무산됐다. 수원 팬들은 역전 골을 인정하지 않은 심판 판정에 항의하며 경기후 경기장 출입구 통로를 점거하는 소동을 벌이기도 했다.1일 청주종합운동장에서 열린 하나은행 K리그2 2026 20라운드에서 수원 삼성과 충북청주FC가 치열한 공방전 끝에 2-2로 승부를 가리지 못했다.충북청주가 전반 27분 가르시아의 시즌 10호골, 후반 6분 정진우가 추가골을 터뜨리면서 2-0으로 앞서나가며 강호 수원을 상대로 이변을 눈앞에 두는 듯 했다. 하지만 뒷심을 발휘한 수원이 후반 31분과 추가시간 6분 헤이스가 멀티골을 터트리며 2-2로 승부를 원점으로 돌렸다.기세를 탄 수원은 후반 추가시간 11분 교체출전한 리투아니아 이적생 두비츠카스가 문전에서 강력한 헤더 슈팅으로 다시 한번 충북청주의 골망을 흔들었다. 드라마같은 극장골에 역전승을 확신한 수원 선수단과 팬들은 얼싸안고 뜨겁게 환호했다.하지만 심판의 휘슬이 울리면서 두비츠카스의 헤더골은 인정되지 않았다. 서동환 주심은 두비츠카스가 득점 직전 몸싸움 과정에서 상대 수비수를 손으로 밀었다고 판단하여 공격자 반칙을 선언했다.수원의 세 번째 골은 취소됐고, 곧바로 경기 종료 휘슬이 울리면서 경기는 무승부로 끝났다. 다 이긴 승리를 눈앞에서 놓친 수원 선수단은 허탈한 기색을 감추지 못했다. 선수들은 심판에게 다가가 강하게 항의했지만 판정은 바뀌지 않았다.구단 첫 외국인 사령탑인 포르투갈 출신 루이 퀸타(포르투갈) 감독이 이끄는 충북청주는 대어를 낚는데는 실패했으나, 최근 4경기 연속 무패(1승 3무)를 이어가며 승점 19점(2승 13무 4패)으로 13위를 기록했다. 특히 수원을 상대로 올시즌 두 번이나 비기며 수원에 강한 면모를 과시했다.수원은 승점 37점(11승 4무 4패)로 선두를 지키는데 만족했다. 하지만 한 경기를 덜 치른 부산(승점 36)과의 격차는 1점 차이로 선두 수성을 장담할 수 없게 됐다.이날 경기 자체는 상당히 흥미진진한 명승부였다. 충북청주는 K리그2 최강전력으로 꼽히는 수원을 한때 두 골 차로 몰아붙이며 '강팀킬러'의 저력을 발휘했다. 수원도 쉽게 포기하지 않고 끝까지 승부를 원점으로 돌리는 뒷심을 발휘했다.부상으로 피를 흘리면서도 멀티골을 기록한 헤이스의 투혼, 데뷔전 데뷔골이 극장골이 될 뻔했던 신입생 두비츠카스까지, 선수들이 90분간 보여준 명장면들은 한편의 드라마같은 스토리로 손색이 없었지만, 하필 마지막 순간으로 판정으로 승부의 운명이 결정된 모양새가 되면서 맥빠진 용두사미로 전락하고 말았다.판정 하나에 승부가 좌우되는 중요한 순간일수록, 더욱 명확한 판정이 요구된다. 심판 스스로 자신의 결정에 확신이 있더라도, 선수들도 납득할수 있도록 판정의 신뢰를 높이는 것 또한 심판의 몫이다. 그것이 90분간 이 한 경기, 한 골을 위하여 모든 것을 쏟아부은 양팀과 팬들에 대한 예의이기도 하다.하지만 이날 심판의 막판 경기운영은 다소 아쉬움을 남겼다. 심판은 막판 수원의 득점 취소 상황에서 VAR(비디오 판독) 시스템을 활용할수 있었음에도 그렇게 하지 않았다. 물론 VAR 판독 여부도 심판의 재량이라고 하지만, 이 장면이 승부의 운명을 직결되는 결정적인 득점 상황이었기에 VAR를 근거로 하여 정확성을 증명했더라면 모두가 판정에 납득했을 것이다.그러나 심판은 VAR를 외면했고, 골이 취소되자마자 추가시간없이 곧바로 종료 휘슬을 불었다. 하필 이 장면에 앞서 후반 수원 헤이스가 부상을 당하여 출혈까지 발생한 위험천만한 상황에서도 심판은 VAR 판독을 하지 않았다. 수원 입장에서는 두 번이나 판정 때문에 손해를 봤다고 느낄 수 있는 상황이었다.심지어 심판은 판정에 항의하는 수원 선수단에게는 아무런 설명도 대꾸도 없이 경기가 끝나자마자 그라운드를 빠르게 빠져나갔다. 당시 그라운드 분위기는 상당히 과열된 상황이었다. 심판이 VAR도 쓰지 않을 정도로 본인의 판정에 자신이 있었다면, 경기가 끝난 후에라도 해당 판정에 대하여 설명하며 상황을 통제하고 진정시켜야할 필요가 있었다.결과적으로 심판의 경직된 경기운영은 가뜩이나 흥분한 선수단과 팬들을 더욱 자극시키는 결과를 초래했다. 특히 분노한 수원팬들은 경기가 끝난 후에도 귀가하지 않고 단체로 경기장 정문 입구를 점거하며 심판진의 해명을 요구했다. 최근 K리그에서 고질적인 판정 불신 문제가 계속되고 있는 가운데, 이날 심판진의 대응은 또다시 팬들에게 좋지못한 인상만을 남기고 말았다.이정효 수원 감독은 경기 종료 후 기자회견에서 이 감독은 "정확하게 역전골을 넣었다. 판정이 어떤 상황인지는 잘 모르겠다. 우리가 역전골을 넣었는데 경기는 비겼다. 그게 다다"라며 우회적으로 판정에 대하여 불편한 기색을 감추지 못했다.그럼에도 이 감독은 "2골을 먼저 실점한 부분은 개선이 필요하지만, 지고 있던 경기를 역전시킨 것은 선수들을 칭찬하고 싶다. K리그2에 만만한 팀이 없다는 것을 선수들이 알았을 것이다. 데뷔골이 사라진 두비츠카스에게는 위로를 해줘야할 것 같다"라고 최선을 다한 선수들을 격려했다.