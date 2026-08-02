KT위즈 박영현, 되살아난 '국대 마무리'

kt가 안방에서 이틀 연속 한화를 제압하며 파죽의 5연승을 내달렸다.이강철 감독이 이끄는 kt 위즈는 1일 수원 kt 위즈파크에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 한화 이글스와의 홈경기에서 한화(11개)보다 2개 적은 장단 9안타를 때려내고도 7-4로 승리했다. 현재 진행 중인 5연승을 포함해 후반기 13경기에서 무려 11승1무1패로 무서운 질주를 이어가고 있는 kt는 이날 폭염으로 경기가 취소된 삼성 라이온즈를 승률 2리차로 제치고 70일 만에 선두로 올라섰다(58승2무36패).kt는 3회 1사만루에서 우전 적시타를 때린 김상수가 결승타의 주인공이 됐고 오윤석이 2안타3타점1득점으로 좋은 타격감을 뽐냈다. 마운드에서는 배제성이 5이닝7피안타(2피홈런)2사사구3탈삼진4실점으로 시즌 첫 승을 기록했고 4명의 불펜투수가 1이닝씩 나눠 던졌다. 특히 9회를 책임지며 시즌 21번째 세이브를 적립한 마법사 군단의 뒷문지기 박영현은 후반기 6.2이닝1자책으로 작년 세이브왕의 위용을 회복하고 있다.2013년 창단해 2014년 퓨처스리그에 참가하며 준비 기간을 가진 kt는 2015년부터 1군 무대에 등장했지만 각 포지션 별로 준비되지 못한 자리가 많았다. 결국 kt는 2년 동안 외국인 선수 4명을 보유할 수 있는 신생 구단 혜택을 받았음에도 2017년까지 3년 연속 최하위에 머물렀다. 물론 선발진이 자리잡 는 데는 상당히 오랜 시간이 걸렸지만 그래도 뒷문을 지켜낸 마무리 투수는 꾸준히 등장했다.kt는 2015년 넥센 히어로즈 시절부터 강속구 유망주로 인정 받았지만 좀처럼 잠재력을 터트리지 못하다가 2014년11월 신생 구단 특별 지명을 통해 kt 유니폼을 입은 장시환(LG 트윈스)에게 마무리 자리를 맡겼다. 프로 입단 후 8년 동안 1군 무대에서 단 1승도 기록하지 못하던 장시환은 2015년 kt 이적 후 마무리라는 중책을 맡으며 47경기에 등판해 7승5패12세이브3.98의 준수한 성적을 기록했다.하지만 장시환은 2016년 5월까지 5세이브를 기록하다가 마무리 자리를 신예 김재윤(삼성)에게 넘겼다. 미국에서 포수로 활약하다가 kt 입단 후 투수로 변신한 김재윤은 묵직한 구위를 앞세워 2016년 14세이브, 2017년과 2018년엔 15세이브를 기록했다. 하지만 김재윤은 마무리로 활약한 3년 동안 한 번도 3점대 이하의 평균자책점을 기록하지 못했고 2019년 마무리 자리를 또 다른 해외파 이대은에게 내줬다.시카고 컵스의 마이너리그와 일본 프로야구의 치바 롯데 마린스에서 활약하다가 2019년 신인 드래프트 2차1라운드 전체 1순위로 kt에 입단한 이대은은 선발로 1승2패5.88의 실망스런 활약에 그쳤다. 그 후 불펜으로 변신해 김재윤 대신 마무리 투수로 활약한 이대은은 2019년 3승17세이브2.42를 기록하면서 KBO리그에서 '처음이자 마지막 불꽃'을 태웠고 kt는 2019년 창단 후 처음으로 5할 승률을 기록했다.하지만 이대은 역시 마무리로 롱런하지 못하고 2020년 한 달 만에 허리 부상으로 팀에서 이탈했다. 이대은이 빠진 후 마무리로 돌아온 김재윤은 2020년 21세이브에 이어 2021년부터 2023년까지 3년 연속 30세이브를 기록하며 리그 정상급 마무리 투수로 활약했다. 그렇게 장시환과 김재윤,이대은, 그리고 다시 김재윤으로 이어지는 kt의 마무리 자리는 2024년부터 프로 3년 차 영건 박영현이 이어 받았다.유신고 시절부터 시속 150km를 넘나드는 강속구를 뿌리던 박영현은 고교 최고의 투수에게 주어지는 '고교 최동원상'을 수상하며 2022년 신인 드래프트 1차 지명으로 kt에 입단했다. 물론 박영현도 입단 당시 3억 원의 많은 계약금을 받았지만 당시 야구팬들의 관심은 광주가 낳은 두 '야구 천재' 김도영(KIA 타이거즈)과 문동주(한화 이글스)에게 쏠려 있었기 때문에 박영현은 상대적으로 많은 주목을 받진 못했다.하지만 박영현은 루키 시즌 때부터 1군에서 52경기에 등판해 1승2홀드3.66의 성적으로 무궁무진한 가능성을 뽐냈고 2년 차가 되던 2023년 곧바로 kt의 필승조에 합류했다. 2023년 68경기에 등판해 75.1이닝을 던진 박영현은 3승3패4세이브32홀드2.75의 뛰어난 성적으로 홀드왕에 오르는 기염을 토했다. 프로 2년 차 선수가 홀드왕을 차지한 것은 2013년의 한현희(롯데 자이언츠) 이후 10년 만이었다.2023 시즌이 끝나고 FA 자격을 얻은 김재윤이 4년58억 원에 삼성과 계약하면서 박영현은 만 21세, 프로 3년 차에 불과한 젊은 나이에 마법사 군단의 마무리 투수를 맡게 됐다. 팀의 마지막 이닝을 책임져야 하는 마무리가 부담될 수도 있었지만 박영현은 2024년 10승2패25세이브3.52로 마무리 자리에 무사히 안착했다. 그리고 박영현은 작년 5승6패35세이브1홀드3.39의 성적으로 커리어 첫 세이브왕에 등극했다.프로 데뷔 후 4년 동안 253경기에 등판했던 박영현은 올 시즌 5월까지 3승11세이브2.96으로 압도적인 위력을 보여주진 못했다. 하지만 6월 9.1이닝2자책을 기록한 박영현은 7월에도 9경기에서 10이닝2자책의 좋은 성적을 올렸다. 박영현은 8월의 첫 등판이었던 1일 한화전에서도 1피안타1탈삼진 무실점 투구로 시즌 21번째 세이브를 적립하며 후반기 6경기에서 4세이브1.35로 kt의 1위 등극을 견인했다.지난 2022 항저우 아시안게임에서 4경기 5.1이닝8탈삼진 무실점으로 한국의 금메달에 크게 기여했던 박영현은 군 문제를 해결했음에도 오는 9월 아이치·나고야 아시안게임 대표팀에 발탁됐다. 물론 조병현(SSG 랜더스)과 성영탁(KIA), 최준용(롯데) 등 각 구단의 마무리들이 선발됐지만 박영현 만큼 국제대회 경험이 많은 투수는 없다. 아시안게임 5연패를 노리는 대표팀에게도 박영현의 후반기 부활은 매우 고무적인 소식이다.