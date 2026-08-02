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이영광의 '온에어' "대한축구협회 감사 보고서 완전히 뜯어서 봤죠"

"대한축구협회 감사 보고서 완전히 뜯어서 봤죠"

[이영광의 '온에어' 439] PD수첩 '실패의 빌드업: 대한축구협회' 편 양정헌 PD

이영광(kwang3830)
26.08.02 16:39최종업데이트26.08.02 17:23
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지난 북중미 월드컵에서 대한민국은 조별리그에서 탈락했다. 이번에 출전한 대표팀은 역대 최고 멤버로 구성되어 월드컵 시작 전 32강은 무난히 진출할 것으로 전망됐다. 그러나 결국 탈락하고 말았다. 무엇이 문제였을까?

지난 7월 28일 MBC <PD수첩> '실패의 빌드업: 대한축구협회' 편이 방송되었다. 2022년 카타르 월드컵이 끝나고 벤투 감독 재계약 불발 이후 클린스만 감독 선임 문제로 시작한 이날 방송에서는 감독 선임 과정에서 원칙이 어떻게 무너졌는지를 축구계 인사 인터뷰와 문화체육관광부의 감사 보고서를 토대로 추적하는 모습이 담겼다.

PD수첩 '실패의 빌드업: 대한축구협회' 편
PD수첩 '실패의 빌드업: 대한축구협회' 편MBC

연출 뒷이야기를 들어보고자 지난 7월 29일 서울 상암 MBC 사옥에서 양정헌 PD를 인터뷰했다. 다음은 양 PD와 나눈 일문일답을 정리한 것이다.

- 대한축구협회 문제는 어떻게 취재하게 됐나요?

"일단 월드컵에서 32강 갈 거라는 평가가 지배적이었죠. 근데 못 올라간 것 자체가 충격적이었고, 경기력에 대해서도 사람들이 굉장히 답답해했었어요. 근데 그 앞뒤로 여러 행정적 문제들까지 겹치다 보니, 이건 단순히 감독 역량이나 전술 부족만 얘기할 문제가 아니라고 봤어요. 저는 축구가 공공재적 성격이 강하다고 보는데, 그 정책과 방향을 결정하는 정점 기관이니 제대로 살펴볼 필요가 있다고 봤습니다."

- 취재하며 새롭게 안 게 있나요?

"접근할 수 있지만 접근하지 않아서 몰랐던 것들이 많은 것 같아요. 그런 의미에서 문화체육관광부가 대한축구협회를 상대로 진행했던 감사 보고서에 집중하게 됐는데, 자문료라든지 지도자 라이선스, 예산을 어떻게 쓰는지 같은 부분에 대해 잘 알려진 게 없어서, 그런 내용들을 알리는 데 집중했습니다."

- 이 아이템을 결정하고 맨 먼저 뭐 했나요?

"감사 보고서 내용을 완전히 뜯어서 봤죠. 거기 어떤 내용들이 있었고 어떻게 조치됐는지 봤고요. 그 내용에 불복해서 축구협회가 행정소송을 걸었어요. 올 4월에 1심 재판 결과가 나왔는데 축구협회가 주장했던 내용들이 다 기각됐거든요. 그 판결문이 저희 취재의 사실 확인이 된 내용이었어요."

- 방송 못 보신 분들 위해 감사 보고서가 어떤 내용인지 설명해 주세요.

"클린스만 선임 과정에서 첫 번째 문제는, 정몽규 회장이 권한 없이 직접 면접을 보고 클린스만을 선택했다는 거예요. 두 번째는 홍명보 감독 선임 때인데, 원래 활동해야 할 전력강화위원회가 무너지고 위원회 소속도 아닌 이임생 기술이사가 감독 추천 권한을 이양받아 진행했다는 거죠. 축구협회는 나름 소명했지만, 법원은 실제로 권한 없는 사람들이 개입한 게 맞다고 명확히 판결했어요.

그래서 저희 입장에서는 객관적인 자료가 됐고, 그걸 바탕으로 역추적하게 된 거죠. 그렇게 보니 비상근 임원 자문료 지급 방식도 문제였어요. 무보수이되 경비는 실비형태로 지급 가능한데 월 수백만 원씩 월급처럼 지급됐거든요. 또 승부조작 대상자가 포함된 징계자들을 기습적으로 사면한 부분도 지적됐고요. 이런 문제들을 법원 판결을 근거로 취재하게 된 겁니다."

- 2022년 카타르 월드컵 이후 감독 선임부터 시작했잖아요, 단순히 홍명보 감독의 문제가 아니라고 생각하나요?

"그렇죠. 홍명보 감독이 카타르 월드컵 이후 바로 선임된 것도 아니고, 그 전에 클린스만 감독이 있었잖아요. 감독은 지원할 수 있지만 결국 선임하는 건 대한축구협회와 그 안의 전력강화위원회예요. 그러니까 선임이 잘못됐다면 당연히 선택하는 주체의 문제로 봐야죠. 저희가 집중하려는 건 이 사람 개인의 능력이나 문제가 아니라, 뽑는 과정 자체가 불분명하고 불공정했다는 부분이에요.

물론 능력 있고 흠결 없는 사람이었어도 결과가 어땠을지는 모르지만, 어쨌든 결과 자체도 안 좋았잖아요. 클린스만 때는 아시안컵 실패, 홍명보 때는 월드컵 실패. 이런 과정이 겹치다 보니 왜 같은 실수를 계속 반복하는가 싶은 거죠. 근데 그 반복되는 과정에서 석연치 않은, 이해할 수 없는 불공정의 모습들이 계속 보인다는 겁니다.

저희가 취재해서 들어본 바로는 현장에서 선수들이 직접 외국인 감독에 대한 니즈를 얘기했다고 해요. 근데 내국인 감독이 준비되고 있었다는 건 어쨌든 전력강화위원회가 정상적인 절차에 따라 후임 감독을 찾고 있었다는 거잖아요. 그런데 외부의 입김이나 요구로 회장이 갑자기 클린스만으로 바꿔버렸다는 건 명백히 불공정한 거죠. 저희가 문제 삼는 건 바로 그 절차예요."

양정헌 PD
양정헌 PD이영광

- 홍명보 감독 선임할 때도 문제가 많았잖아요. 가장 문제는 뭘까요?

"선임 문제도 마찬가지예요. 이임생 이사는 전력강화위원회 소속도 아니고 권한도 없는데 끼어들어서 면담도 하고 최종 선임안 발표까지 했어요. 근데 면담할 때 어떤 자료도 안 가져갔고 면담 기록도 남기지 않았어요. 다른 감독 후보들을 만났을 때는 질문지를 준비하고 내용을 기록해서 평가 보고서까지 썼는데 말이죠. 그래서 감사 보고서에서도 면담을 실제로 했는지조차 확신할 수 없다고 지적해요. 기록이 하나도 안 남아 있으니까요. 그러다 보니 이게 면담이 아니라 아예 '해달라'고 제안하러 간 거 아니냐는 의혹까지 나올 정도예요."

- 정해성 전력 강화 위원장이 정몽규 회장과 독대에서 홍명보 감독을 먼저 말한 거 같은데.

"그 안에서 왜 홍명보 감독을 1순위로 했는지는 다른 전력강화위원들도 의아해했어요. 근데 그 일이 있은 다음 날 정해성 위원장이 바로 사퇴하고 그 이후로 두문불출해요. 아무 연락이 안 되는 거죠. 그래서 의혹과 미스터리함이 더 커지는 거예요. 그 부분은 아직도 속 시원하게 밝혀지지 않고 베일에 싸여 있습니다."

- 대한 축구협회 문제들이 이번에 드러났잖아요, 문제를 해결할 수 있을까요? 취재하며 생각해 보셨을 거 같은데

"사람에게 휘둘리지 않는 시스템이 중요한 것 같아요. 일본이 성공한 이유, 우리가 실패한 이유를 정확하게 파악해서 적용해야 한다고 봐요. 우리는 시스템이 계속 바뀌었는데, 일본은 사람이 바뀌어도 설정해 놓은 비전과 시스템을 쭉 밀고 나갔거든요.

'비전 해트트릭 2033'을 보면 사실 일본의 '재팬스 웨이'에 비해 뒤떨어지는 내용은 아니에요. 예산 부족 같은 현실적 이유로 중단시키지 말고 쭉 밀고 나가야죠. 누가 회장이 되든, 실무진이 바뀌든 이 비전과 시스템을 정확하게 알리는 게 중요해요. 그래야 방향이 틀어졌을 때 반발과 자정 작용이 일어날 수 있거든요.

인터뷰했던 30년 경력의 일본 축구 전문 기자가 그러더라고요. 일본은 재팬스 웨이와 JFA 2005 선언을 계속 홍보해서 비전이 대중적으로 공유돼 있대요. 그러면 협회가 다른 방향으로 가려 할 때 이의 제기가 되는 거죠. 근데 기자님도 '비전 해트트릭 2033' 못 들어보셨죠? 그러니 바뀌어도 바뀌었다는 사실조차 알 수 없고, 한국 축구의 지향점도 모르는 거죠."

- 취재했지만 방송에 못 담은 게 있나요?

"많죠. 저희가 찾았거나 제보받았지만 문체부 감사 보고서 내용이 아니라서 뺐던 사안들이 꽤 있어요. 축구협회 밀어주기라든지 논란이 될 만한 얘기들인데, 축구계라는 곳이 워낙 좁고 폐쇄적이다 보니 그런 얘기를 소문으로만 끝낼 수는 없잖아요. 그래서 객관적인 자료가 분명한 것부터 집중해서 얘기하는 게 필요했고, 그런 자료가 많지 않았어요. 그중에서 가장 공신력 있고 여러 내용을 한꺼번에 담고 있는 게 아까 말씀드린 문체부 감사 보고서와 행정소송 판결문이었던 거죠."

PD수첩 '실패의 빌드업: 대한축구협회' 편
PD수첩 '실패의 빌드업: 대한축구협회' 편MBC

- 취재하며 느낀 건 뭘까요?

"좀 더 용기를 내고 목소리를 내야 된다고 봐요. 취재하면서 가장 힘들었던 건, 축구계에 계신 분들이 생업과 연관되다 보니 목소리 내는 걸 꺼리고 두려워한다는 점이었어요. 축구협회의 영향력이 작지 않으니까요. 그래서 저희도 인터뷰 자체를 실패한 경우가 많았어요. 생업이 걸려 있다는데 강요할 수도 없고 설득에도 한계가 있잖아요. 근데 바뀌려면 그런 목소리가 더 나와야 하고, 그래야 문제점을 발견해서 해결책도 찾을 수 있어요.

취재하면서 만났던 축구 전문가 한 분이 그러시더라고요. 지금 상태로 제대로 안 바뀌면 4년마다 똑같은 얘기가 반복될 거라고, 제가 또 그분한테 인터뷰를 요청하고 그분은 또 같은 얘기를 하게 될 수도 있다고요. 그러지 않았으면 좋겠다는 거였어요. 결국 4년마다 반복된다는 건 우리가 발전 없이 계속 제자리걸음하고 있다는 뜻이잖아요.

일본은 2050년 월드컵 우승을 얘기하는데 우리는 여전히 16강, 이번엔 32강을 얘기하고 있고요. 이 차이를 바꾸려면 축구계 밖에서 얘기하는 것만큼 안에서도 성찰하고 변화를 요구하는 목소리가 필요하다고 생각합니다."
덧붙이는 글 이 기사는 전북의소리에도 실립니다.
양정헌 PD수첩 월드컵 대한축구협회

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