"대한축구협회 감사 보고서 완전히 뜯어서 봤죠"

MBC

- 대한축구협회 문제는 어떻게 취재하게 됐나요?

- 취재하며 새롭게 안 게 있나요?

- 이 아이템을 결정하고 맨 먼저 뭐 했나요?

- 방송 못 보신 분들 위해 감사 보고서가 어떤 내용인지 설명해 주세요.

- 2022년 카타르 월드컵 이후 감독 선임부터 시작했잖아요, 단순히 홍명보 감독의 문제가 아니라고 생각하나요?

PD수첩 '실패의 빌드업: 대한축구협회' 편연출 뒷이야기를 들어보고자 지난 7월 29일 서울 상암 MBC 사옥에서 양정헌 PD를 인터뷰했다. 다음은 양 PD와 나눈 일문일답을 정리한 것이다."일단 월드컵에서 32강 갈 거라는 평가가 지배적이었죠. 근데 못 올라간 것 자체가 충격적이었고, 경기력에 대해서도 사람들이 굉장히 답답해했었어요. 근데 그 앞뒤로 여러 행정적 문제들까지 겹치다 보니, 이건 단순히 감독 역량이나 전술 부족만 얘기할 문제가 아니라고 봤어요. 저는 축구가 공공재적 성격이 강하다고 보는데, 그 정책과 방향을 결정하는 정점 기관이니 제대로 살펴볼 필요가 있다고 봤습니다.""접근할 수 있지만 접근하지 않아서 몰랐던 것들이 많은 것 같아요. 그런 의미에서 문화체육관광부가 대한축구협회를 상대로 진행했던 감사 보고서에 집중하게 됐는데, 자문료라든지 지도자 라이선스, 예산을 어떻게 쓰는지 같은 부분에 대해 잘 알려진 게 없어서, 그런 내용들을 알리는 데 집중했습니다.""감사 보고서 내용을 완전히 뜯어서 봤죠. 거기 어떤 내용들이 있었고 어떻게 조치됐는지 봤고요. 그 내용에 불복해서 축구협회가 행정소송을 걸었어요. 올 4월에 1심 재판 결과가 나왔는데 축구협회가 주장했던 내용들이 다 기각됐거든요. 그 판결문이 저희 취재의 사실 확인이 된 내용이었어요.""클린스만 선임 과정에서 첫 번째 문제는, 정몽규 회장이 권한 없이 직접 면접을 보고 클린스만을 선택했다는 거예요. 두 번째는 홍명보 감독 선임 때인데, 원래 활동해야 할 전력강화위원회가 무너지고 위원회 소속도 아닌 이임생 기술이사가 감독 추천 권한을 이양받아 진행했다는 거죠. 축구협회는 나름 소명했지만, 법원은 실제로 권한 없는 사람들이 개입한 게 맞다고 명확히 판결했어요.그래서 저희 입장에서는 객관적인 자료가 됐고, 그걸 바탕으로 역추적하게 된 거죠. 그렇게 보니 비상근 임원 자문료 지급 방식도 문제였어요. 무보수이되 경비는 실비형태로 지급 가능한데 월 수백만 원씩 월급처럼 지급됐거든요. 또 승부조작 대상자가 포함된 징계자들을 기습적으로 사면한 부분도 지적됐고요. 이런 문제들을 법원 판결을 근거로 취재하게 된 겁니다.""그렇죠. 홍명보 감독이 카타르 월드컵 이후 바로 선임된 것도 아니고, 그 전에 클린스만 감독이 있었잖아요. 감독은 지원할 수 있지만 결국 선임하는 건 대한축구협회와 그 안의 전력강화위원회예요. 그러니까 선임이 잘못됐다면 당연히 선택하는 주체의 문제로 봐야죠. 저희가 집중하려는 건 이 사람 개인의 능력이나 문제가 아니라, 뽑는 과정 자체가 불분명하고 불공정했다는 부분이에요.물론 능력 있고 흠결 없는 사람이었어도 결과가 어땠을지는 모르지만, 어쨌든 결과 자체도 안 좋았잖아요. 클린스만 때는 아시안컵 실패, 홍명보 때는 월드컵 실패. 이런 과정이 겹치다 보니 왜 같은 실수를 계속 반복하는가 싶은 거죠. 근데 그 반복되는 과정에서 석연치 않은, 이해할 수 없는 불공정의 모습들이 계속 보인다는 겁니다.저희가 취재해서 들어본 바로는 현장에서 선수들이 직접 외국인 감독에 대한 니즈를 얘기했다고 해요. 근데 내국인 감독이 준비되고 있었다는 건 어쨌든 전력강화위원회가 정상적인 절차에 따라 후임 감독을 찾고 있었다는 거잖아요. 그런데 외부의 입김이나 요구로 회장이 갑자기 클린스만으로 바꿔버렸다는 건 명백히 불공정한 거죠. 저희가 문제 삼는 건 바로 그 절차예요."