열네 살 소년은 왜 모자 쓰고 춤추며 행진했나

"집으로 향하는 런던의 모자들"
지난 7월 25일 관람한 뮤지컬 <매드해터>에서 사람은 곧 모자다. 하지만 곧이어 나오는 가사에서 이 은유는 흔들린다.
"언제쯤 나도 이곳에 살 수 있을까"
넘버 '실크로 된 탑햇'을 부르는 14살 소년 노아는 런던에 살고 있으면서도 언젠가 런던에 살 수 있길 갈망한다. 노아가 이런 역설적인 희망을 품게 된 이유는, 그에게는 런던 사람들이 쓰는 모자(탑햇)가 없기 때문이다. 이 모자는 런던에 살고 있다는 일종의 성원권(membership)이자, 이곳에 살아도 된다는 허가증의 기능을 한다. 그렇기에 아직 탑햇이 없는 노아는 이곳에 살지만, 동시에 살지 않는 이상한 존재인 것이다. 여기서 서두에 제시한 은유 '사람은 곧 모자'가 흔들린다. 어떤 사람은 모자가 아니다.
"나도 계속 살 수 있어, 이 런던에 / 그때 꼭 쓸 거야 실크로 된 탑햇"
소년 노아는 열심히 일하면 언젠가 자신도 '실크로 된 탑햇'을 쓰고 거리를 거니는 런던의 시민이 될 수 있을 것이라고 생각한다. 그렇게 굴뚝 청소를 하며 하루하루를 보냈지만, 어느새 노아는 굴뚝 사이를 오가기엔 너무 몸이 커져 버렸다. 14살이 되어 하루 12시간씩 일할 수 있게 되었다고 좋아하던 노아는 어느새 실직 상태가 됐다.
그런 노아가 찾아간 곳은 바로 '헥터'의 모자 공장. 이곳에서는 탑햇, 다시 말해 모두가 욕망하는 것을 만든다. 사장 헥터는 당찬 포부를 이야기한 노아를 기꺼이 고용하고, 노아는 똑같은 재료로 똑같이 생긴 모자를 만드는 산업에 자신의 노동력을 바친다.