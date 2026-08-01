영국 총리 "월드컵 팔려는 인판티노, FIFA 회장 부적절"

AP=연합뉴스

영국 셰필드의 한 가족 센터를 방문한 앤디 버넘 영국 총리. 2026.7.31잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장이 월드컵 대회 운영 회사를 세워 일부 지분의 민간 매각을 추진하자 반대 목소리가 커지고 있다.앤디 버넘 영국 총리는 31일(현지시각) FIFA의 계획을 "터무니없는 제안"이라며 "내가 볼 때 그런 구상을 내놓을 수 있다는 자체가 인판티노 회장이 FIFA를 이끌기에 부적절한 인물이라는 것을 보여준다"라고 밝혔다.버넘 총리는 소셜미디어에도 "축구는 투자자의 것이 아니라 관중석을 채우고 터치라인에 서는 사람들의 것"이라고 적었다.영국 <파이낸셜타임스>는 "버넘 총리는 이번 사태로 인판티노 회장을 비판한 첫 주요 국가 정상"이라고 전했다.리사 낸디 영국 문화 장관도 FIFA가 이 계획을 강행하면 월드컵을 포함한 모든 FIFA 주관 대회에 불참하겠다는 유럽축구연맹(UEFA)의 선언에 "옳은 결정이며, 영국은 강하게 지지한다"라는 성명을 밝혔다.앞서 FIFA는 월드컵 운영을 맡을 회사를 세우고, 지분 일부를 민간에 매각해 자금을 조달하겠다는 구상을 추진하고 있다. 이 과정은 도널드 트럼프 미국 대통령의 사위 재러드 쿠슈너의 동생인 조슈아 쿠슈너가 운용하는 펀드가 주도할 전망이라는 보도가 나오기도 했다.이 구상이 알려지자 UEFA는 "축구는 소유물도, 판매 대상도 아니다"라며 "축구 기관들이 절대로 넘지 말아야 하는 선을 넘은 것"이라고 반발했다.다른 지역 협회들도 나섰다. 북중미카리브해축구협회는(CONCACAF)는 "축구의 미래 그리고 가장 큰 자산(월드컵)이 계속해서 우리 축구인의 손에 있어야 한다"라며 반대 뜻을 밝혔다.아시아축구연맹(AFC)도 "월드컵은 세계 축구의 정점이며, 모든 대륙 연맹과 세계 주요 축구강국들의 참여에서 그 힘을 얻는다"라며 "대회의 통일성과 보편성을 훼손할 위험이 있는 구상은 재고돼야 한다"라고 밝혔다.