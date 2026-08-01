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영국 총리 "월드컵 팔려는 인판티노, FIFA 회장 부적절"

영국 총리 "월드컵 팔려는 인판티노, FIFA 회장 부적절"

FIFA ,구상 공개 비판... 유럽 이어 아시아·북중미 협회도 반대

윤현(yoonys21)
26.08.01 10:36최종업데이트26.08.01 10:36
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영국 셰필드의 한 가족 센터를 방문한 앤디 버넘 영국 총리. 2026.7.31
영국 셰필드의 한 가족 센터를 방문한 앤디 버넘 영국 총리. 2026.7.31AP=연합뉴스



잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장이 월드컵 대회 운영 회사를 세워 일부 지분의 민간 매각을 추진하자 반대 목소리가 커지고 있다.

앤디 버넘 영국 총리는 31일(현지시각) FIFA의 계획을 "터무니없는 제안"이라며 "내가 볼 때 그런 구상을 내놓을 수 있다는 자체가 인판티노 회장이 FIFA를 이끌기에 부적절한 인물이라는 것을 보여준다"라고 밝혔다.

버넘 총리는 소셜미디어에도 "축구는 투자자의 것이 아니라 관중석을 채우고 터치라인에 서는 사람들의 것"이라고 적었다.

등 돌리는 축구연맹들... 인판티노 구상 물거품되나

영국 <파이낸셜타임스>는 "버넘 총리는 이번 사태로 인판티노 회장을 비판한 첫 주요 국가 정상"이라고 전했다.

리사 낸디 영국 문화 장관도 FIFA가 이 계획을 강행하면 월드컵을 포함한 모든 FIFA 주관 대회에 불참하겠다는 유럽축구연맹(UEFA)의 선언에 "옳은 결정이며, 영국은 강하게 지지한다"라는 성명을 밝혔다.

앞서 FIFA는 월드컵 운영을 맡을 회사를 세우고, 지분 일부를 민간에 매각해 자금을 조달하겠다는 구상을 추진하고 있다. 이 과정은 도널드 트럼프 미국 대통령의 사위 재러드 쿠슈너의 동생인 조슈아 쿠슈너가 운용하는 펀드가 주도할 전망이라는 보도가 나오기도 했다.

이 구상이 알려지자 UEFA는 "축구는 소유물도, 판매 대상도 아니다"라며 "축구 기관들이 절대로 넘지 말아야 하는 선을 넘은 것"이라고 반발했다.

다른 지역 협회들도 나섰다. 북중미카리브해축구협회는(CONCACAF)는 "축구의 미래 그리고 가장 큰 자산(월드컵)이 계속해서 우리 축구인의 손에 있어야 한다"라며 반대 뜻을 밝혔다.

아시아축구연맹(AFC)도 "월드컵은 세계 축구의 정점이며, 모든 대륙 연맹과 세계 주요 축구강국들의 참여에서 그 힘을 얻는다"라며 "대회의 통일성과 보편성을 훼손할 위험이 있는 구상은 재고돼야 한다"라고 밝혔다.

FIFA 내부서도 반발... "축구 미래 저당 잡는 꼴"
FIFA 회장 지안니 인판티노. 사진은 지난 7월 11일(현지시각) 2026 북중미월드컵 노르웨이와 잉글랜드 관중석에 있는 인판티노 회장
FIFA 회장 지안니 인판티노. 사진은 지난 7월 11일(현지시각) 2026 북중미월드컵 노르웨이와 잉글랜드 관중석에 있는 인판티노 회장로이터/연합뉴스


영국 BBC는 "이들 지역 협회의 불만은 인판티노의 계획이 FIFA 회원국들의 투표에 부쳐지더라도 통과될 가능성이 낮다는 것을 의미한다"라고 분석했다.

인판티노 회장은 FIFA 전체 회원국인 211개국 가운데 과반인 106개국이 찬성해야만 이 구상을 진행하겠다고 밝혔다. 하지만 UEFA는 55개국, CONCACAF는 35개국, 아시아축구는 46개국을 보유하고 있어 이들만 반대해도 통과는 불가능하다.

FIFA 내부에서도 불만이 터져 나온다. FIFA의 선임 고문인 카를로스 코데이로는 "이 구상은 FIFA에도, 축구에도 그리고 축구의 장기적인 미래에도 모두 나쁜 거래"라며 "어떤 정당한 이유 없이 축구의 미래를 저당 잡는 꼴"이라고 비판했다.

그러면서 코데이로는 고문직에서 사임하겠다고 밝혔다. 미국 월스트리트 금융인 출신인 코데이로는 2021년 인판티노 회장이 고문으로 임명한 인물이다.

사태가 악화하자 FIFA는 성명을 내고 "이 구상은 FIFA의 ​​정신이나 운영 방식 또는 축구 자체를 희생시키는 대가로 이루어지지 않을 것"이라며 "잘못된 언론 보도로 우리가 피해를 입었다"라고 주장했다.

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