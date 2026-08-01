'8년의 기다림' 김대한, 데뷔 첫 멀티홈런 작렬

두산이 시즌 4번째 잠실 3연전 첫 경기에서 기분 좋은 승리를 가져갔다.김원형 감독이 이끄는 두산 베어스는 31일 서울 잠실 야구장에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 LG 트윈스와의 홈경기에서 홈런 3방을 포함해 장단 6안타를 때려내며 4-2로 승리했다. 올 시즌 LG와 치른 3번의 시리즈에서 2승 7패로 절대 열세를 보였던 두산은 4번째 시리즈의 첫 경기를 승리로 장식하며 KIA 타이거즈를 제치고 이틀 만에 4위를 탈환하고 3위 LG와의 승 차도 3경기로 줄였다(51승 3무 45패).두산은 선발 잭 로그가 6이닝 3피안타 2사사구 8탈삼진 2실점(1자책) 호투로 시즌 5번째 승리를 따냈고 3명의 불펜 투수가 3이닝을 무실점으로 막고 승리를 지켰다. 타선에서는 박준순이 5회 결승 투런 홈런을 포함해 2안타 2타점 1득점으로 좋은 활약을 선보였고 프로 8년 차를 맞는 오래된 유망주가 '인생 경기'를 펼쳤다. 프로 데뷔 후 처음으로 멀티 홈런을 작렬한 우타 외야수 김대한이 그 주인공이다.두산은 1990년대까지만 해도 추성건(자양중 감독)과 최기문(울산 웨일즈 수석·배터리 코치), 김동주, 홍성흔(피츠버그 파이리츠 인스트럭터) 등 야수들을 1차 지명으로 선택한 사례가 적지 않았다. 하지만 2000년대 이후 리그 전체에 투수 유망주를 우선적으로 확보하는 게 유행처럼 번졌고 두산 역시 대세를 따랐다. 실제로 두산은 2000년 이후 야수를 1차 지명 또는 1라운드로 선택한 경우가 단 6번에 불과했다.두산의 야수 1차지명 중 가장 성공한 사례는 역시 2004년 신인 드래프트 1차지명으로 두산에 입단한 '천재 유격수' 김재호였다. 프로 입단 후 10년 가까이 손시헌(두산 QC코치), 이대수(한화 이글스 2군 작전·주루코치) 등 선배들에 가려 좀처럼 기회를 얻지 못하던 김재호는 2014년 주전으로 도약한 후 3번의 한국시리즈 우승과 함께 유격수 부문 골든글러브 2회 선정 등 오랜 기간 리그 정상급 유격수로 활약했다.두산은 2013년 신인 드래프트에서 1라운드로 천안 북일고의 외야수 김인태를 지명하며 9년 만에 1라운드로 선야수를 택했다. 김인태는 고교 시절부터 빠른 발과 정확한 타격을 겸비하며 이종욱(삼성 라이온즈 외야수비·작전코치)을 이을 차세대 1번으로 주목 받았지만 프로 14년 차가 된 현재까지 한 번도 규정 타석을 채우지 못했다. 김인태는 올 시즌에도 1, 2군을 오가며 주로 대타 요원으로 활약하고 있다.서울고 출신 안재석은 두산이 은퇴를 앞둔 김재호의 후계자로 지목하면서 2021년 신인 드래프트에서 1차지명으로 선택한 유격수 유망주였다. 하지만 안재석은 프로 입단 후 3년 동안 113안타 6홈런 36타점 58득점으로 기대에 미치지 못한 채 현역으로 군에 입대했다. 군대에서 벌크업에 성공한 안재석은 작년 전역 후 좋은 활약을 선보였고 박찬호가 가세한 올해 두산의 주전 3루수로 활약하고 있다.두산은 작년 신인 드래프트에서 덕수고 내야수 박준순을 전체 6순위, 야수 중에서 1순위로 지명했다. 박순순은 작년 91경기에서 타율 .284로 가능성을 보였지만 타점은 19개에 불과했고 실책은 무려 24개나 됐다. 하지만 박준순은 올 시즌 66경기에서 타율 .336 15홈런49타점40득점으로 맹활약하고 있고 두산은 2026년 신인 드래프트에서도 1라운드로 마산 용마고 외야수 김주오를 지명하며 2년 연속 야수를 선택했다.김대한은 휘문고 시절이던 2018년 U-18 아시아청소년야구선수권대회에서 한일전 결승 3점홈런,대만전 동점 솔로 홈런을 터트리며 대회 홈런왕과 외야수 부문 베스트9에 선정됐다. 일찌감치 초고교급 타자이자 투수로도 시속 150km를 넘나드는 강속구를 던지던 김대한은 '휘문고 오타니'로 불리면서 2019년 신인 드래프트에서 1차 지명으로 두산의 선택을 받았고 3억 5000만 원의 계약금을 받으며 프로 생활을 시작했다.하지만 화려한 출발과 달리 김대한은 루키 시즌 19경기에서 15타수 무안타에 그치며 '슈퍼루키'의 이름값을 전혀 하지 못했고 이듬해 8월 현역으로 군에 입대했다. 2022년1월 군복무를 마치고 팀에 복귀한 김대한은 2022년 51경기에 출전해 타율 .240 4홈런11타점13득점을 기록하며 가능성을 보여주는 듯했다. 하지만 김대한은 2022년 '반짝 활약'을 선보인 후 3년 간 기나긴 침묵에 빠지고 말았다.2023년 33경기에서 타율 .198 1홈런 7타점에 그쳤던 김대한은 2024년에도 61경기에서 타율 .133 1홈런 7타점으로 좀처럼 1군에서 적응하지 못했다. 급기야 작년에는 1군에서 단 16경기에 출전해 타율 .194 1홈런 5타점의 성적으로 3년 연속 1할대 타율이라는 실망스러운 활약을 선보였다. 김대한의 입단 동기 원태인(삼성)과 노시환(한화), 문보경(LG) 등이 KBO리그를 대표하는 스타로 성장한 것과 비교되는 성적이었다.프로 입단 후 8년 동안 연봉이 단 800만 원 밖에 오르지 못한 김대한은 올 시즌에도 주로 퓨처스리그에서 활약하다가 외국인 선수 다즈 카메론의 퇴출과 대체 선수 류승민의 부진으로 지난 18일 1군에 올라왔다. 1군 합류 후 주로 대주자 및 대수비 요원으로 활약하던 김대한은 31일 LG전에 선발 출전해 2회 동점 솔로 홈런에 이어 7회에도 스코어를 4-2로 벌리는 쐐기포를 터트리며 프로 데뷔 후 최고의 하루를 보냈다.김대한은 4회 두 번째 타석에서도 좌중간으로 큰 타구를 날렸지만 LG 중견수 박해민의 호수비에 잡히면서 범타로 물러났다. 잠실이 아닌 규모가 작은 구장이었거나 수비가 조금 서툰 중견수였다면 최소 장타, 최대 홈런이 될 수도 있었던 큰 타구였다. 물론 한 경기 활약만으로 섣불리 판단할 수는 없지만 프로 입단 후 7년 동안 부진을 면치 못했던 '특급 유망주' 김대한의 인생 경기는 두산 팬들을 설레게 하기 충분하다.