뻔뻔한 가짜 신인 '효리수', 진짜 프로는 달랐다

효연의레벨업

웹예능 '가짜 김효연/효리수 데뷔 프로젝트'<효리수 프로젝트>가 흥미로운 또 다른 이유는 소녀시대라는 이름값에만 전적으로 의존하지 않는다는 점이다. 누구나 세 사람이 케이팝을 대표하는 걸그룹 멤버였다는 사실을 알고 있다. 하지만 영상 속 효리수는 과거의 영광을 반복해서 소비하기보다 데뷔를 앞둔 신인처럼 긴장하고, 평가받고, 새로운 기회를 얻기 위해 뛰어다닌다.그 과정에서 자연스럽게 '성장 서사'가 만들어진다. 이미 모든 것을 이룬 사람들이 다시 처음으로 돌아가 배우고 실수하는 모습을 지켜보면서 시청자도 어느새 이들을 응원하게 된다. 처음에는 설정 자체가 재미있어서 보기 시작했지만, 몇 회를 보다 보면 어느 순간 "이번에는 또 어떤 일이 벌어질까"를 기대하는 자신을 발견하게 된다. 코미디로 시작한 기획이 꾸준한 화제성을 이어가는 이유도 여기에 있다."헬기 없나요? 우리 무대에 전투기도 띄워주세요" 같은 무리한 요구가 난무하지만, 케이팝의 최정상을 경험한 레전드 아이돌이기에 가능한 당돌한 농담이기도 했다. 소속사 임원, 방송국 CP 등 비연예인 출연자들에게 일명 '현타'를 안겨주는 효리수의 뻔뻔함은 <효리수 프로젝트>를 지탱하는 또 하나의 든든한 기둥이 되었다.