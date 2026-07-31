KBO 후반기 외국인 선수 교체 러시, 가을야구 향한 승부수

후반기에 접어든 프로야구 각 구단들이 연이어 외국인 선수를 교체하며 가을야구를 위한 승부수를 던지고 있다.리그 2위 kt는 지난 30일 맷 사우어를 대체할 우완 투수 데이비스 대니엘을 총액 40만6000달러(한화 약 5억8000만 원)에 영입했다고 발표했다.대니엘은 2019년 메이저리그 LA 에인절스의 7라운드 지명을 받은 뒤 2023년 메이저리그에 데뷔했고,이후 애틀란타 브레이브스와 신시내티 레즈를 거쳤다. 빅리그 경력은 통산 12경기에서 2승 6패, 평균자책점 5.13에 그치며 뛰어난 편은 아니다. 마이너리그 통산 성적은 117경기 31승 43패, 평균자책점 4.68을 기록했다. 올 시즌에는 신시네티 레즈 산하 트리플A 루이빌 배츠 소속으로 19경기에서 5승 8패, 평균자책점 4.71을 기록했다.kt가 외국인투수 교체를 단행한 것은 에이스로 기대했던 맷 사우어의 부진 때문이었다. 개막전 선발로 낙점될만큼 기대를 모았던 사우어는 18경기에서 7승 5패 평균자책점 4.88, 피안타율 0.263, 이닝당 출루허용률(WHIP) 1.45에 그치며 1선발다운 안정감을 보여주지 못했다. 무실점 경기가 단 한번도 없었고, 제구력이 좋지않아 볼넷(45개, 1위)과 몸에맞는볼(13개, 공동 1위) 모두 리그에서 가장 많았다. 마지막 등판이었던 지난 26일 롯데전에서는 3이닝 8실점으로 무너진게 결정타였다.또한 kt는 9월 아시안게임 대표팀에 선발투수 소형준-오원석, 마무리투수 박영현 3명이 한꺼번에 차출되며, 강점이던 토종 투수진도 전력누수가 불가피하다. 사우어보다 더 안정적이고 이닝을 더 많이 책임져줄수 있는 선발자원이 반드시 필요했다. 이로써 kt는 앞서 부상으로 빠진 케일럽 보쉴리를 대신해 대체 로건 앨런을 영입했던 kt는 사우어도 퇴출하면서 외국인 투수 2명을 모두 바꾸는 승부수를 던졌다.사실 대니엘은 커리어를 보면 빅리그에서 눈에 띄는 성적을 기록했거나 구속이 압도적인 유형의 투수는 아니다. kt 팬들이 사우어를 내보내면서 원했던 1선발급 자원인지는 고개를 갸웃할만하다.다만 kt가 대니엘에 기대하는 것은, 마이너리그에서 선발로만 106경기, 올시즌에도 18경기를 등판했을만큼 검증된 '선발전문투수'로서의 안정감과 경기운영능력이다. 로건이 지난 30일 NC전에서 5이닝 1실점으로 승리투수가 된 것을 비롯하여 3승 1패. 자책점 3.08으로 선방하고 있는 가운데, 대니엘이 선발진의 한 축으로 자리잡아준다면 후반기 남은 50경기에서 충분히 해볼만하다는게 kt의 판단이다.kt만이 아니라 KBO 각 구단은 외국인 선수 교체 데드라인을 앞두고 연이어 교체카드를 꺼내들고 있다. 각 구단은 8월 15일까지 외국인 선수는 최대 2명, 아시아 쿼터는 1명씩 교체할 수 있다. 시기적으로도 미국무대에서는 메이저리그와 마이너리그의 경계선에 있는 즉시전력감 외국인 선수들은 6월말까지 빅리그에 승격하지 못하는 경우 구단과 옵트아웃으로 이적을 모색하는 사례가 많기에, 이 틈을 타 수준급 외국인 선수교체를 노리는 국내 구단들이 많다.선두 삼성 라이온즈는 전반기를 1위로 마친 뒤 장기 부상에 시달리던 맷 매닝과 대체 외국인 선수 잭 오러클린과 모두 작별했다. 대신 미국프로야구 메이저리그(MLB)에서 통산 32승을 거둔 크리스 페덱을 영입하고, 어깨부상을 당한 아리엘 후라도(17경기 5승 1패, 3.11)의 대체 선수로 오스틴 보스를 데려와 선발진을 채웠다.특히 메이저리그 통산 32승의 페덱은 비록 올시즌에서는 빅리그에서 부진했지만 지난해까지도 풀타임 선발을 소화했던 투수로 KBO리그에서 충분히 통할 수 있을 것이라는 기대감이 높다. 페덱은 3경기 2승 1패 자책점 4.24, 보스는 1경기 1패 자책점 3.60을 기록중이다. 삼성은 아직 외국인 선수 교체 카드가 1장 남아있다.서울 라이벌인 3위 LG 트윈스와 5위 두산 베어스는 kt와 마찬가지로 외국인 2명을 모두 교체했다. 최근 극심한 부진에 빠지며 선두권에 밀려난 LG는 요니 치리노스와 약셀 리오스를 차례로 교체한데 이어, 최근 빅리그에서 112승을 올린 카를로스 카라스코를 영입해 선발진을 강화했다.카라스코는 2017년 메이저리그 아메리칸리그 다승왕을 수상했을만큼 KBO 역대 외국인 선수를 통틀어 손꼽히는 경력을 자랑하는 투수라서 기대감이 더 높다. 다음달 1일 두산 베어스와의 잠실 라이벌전이 카라스코의 KBO리그 무대 데뷔전을 될 예정이다.두산은 이미 전반기에 투수 크리스 플렉센을 웨스 벤자민을 교체한데 이어, 타자는 외야수 다즈 카메론을 내야수인 유니오 세베리노로 교체했다. 벤자민은 승운이 따르지 않았지만 4승 7패 자책점 2.48로 호투중이다. 하지만 세베리노는 11경기에 타율 .268에 홈런없이 3타점에 그치며 아쉬운 모습이다.5강진입을 노리는 6위 한화 이글스도 이달 20일 윌켈 에르난데스를 방출하고 좌완 브루스 짐머맨을 영입해 선발진을 보강했다. 짐머맨은 데뷔전이던 26일 LG전에서 4이닝 무실점으로 일단 무난한 데뷔전을 치르며 기대감을 높였다.반면 5강 경쟁팀 중 KIA 타이거즈는 아시아쿼터(제리드 데일-시라카와 케이쇼)를 제외하면 외국인 선수를 아직 한 명도 교체하지 않은 유일한 팀이다. KIA는 타자 해럴드 카스트로가 햄스트링 부상으로 잠시 이탈했을때 아데를린 로드리게스를 일시 대체 외국인 선수로 활용했으나 6월 카스트로가 복귀하면서 완전 교체로 이어지지는 않았다. 카스트로는 복귀 이후 후반기 맹타를 터뜨리며 규정타석을 채우지못했지만 54경기 타율 .340 12홈런 46타점으로 제몫을 하고있다.제임스 네일(7승 5패, 자책점 3.85), 애덤 올러(9승 8패, 3.36)의 두 외국인 투수가 압도적이지는 않지만 꾸준히 활약중이다. 두 선수는 무려 231.1이닝을 합작하며 KIA 선발진을 안장적으로 이끌고 있다. 다만, 올러가 여름들어 최근 3연패를 당하며 내용 면에서 연이어 난타를 허용할만큼 급격하게 흔들리고 있다는 불안요소다.이밖에 SSG 랜더스도 외국인 교체카드를 모두 소진했다. 앤서니 베니지아노를 방출하고 계약한 페드로 아빌라가 3경기 2승 자책점 1.50으로 호투하고 있으며, 토마스 해치가 초반 부진을 딛고 최근 2경기 연속 QS를 달성하며 살아날 조짐을 보이고 있다. NC 다이노스는 2024년 홈런왕 출신 맷 데이비슨을 내보내고 7월초 블레인 크림을 새로운 외국인 타자로 영입했으나 17경기에서 타율 .286 2홈런 12타점으로 OPS. 781로 아직은 기대에 미치지 못하고 있다.아시아쿼터 선수들은 선발로 9승을 거둔 한화 왕옌청(대만)와, 꼴찌 키움에서 전천후 필승조로 활약중인 가나쿠보 유토(일본) 정도를 제외하면 성공한 선수들이 드문 편이다. LG 라클란 웰스( 호주)는 전반기에는 훌륭했으나 후반기들어 3경기 자책점 10.93의 극심한 난조에 빠졌다. 미야지 유라(삼성), 토다 나츠키(NC) 다케다 쇼타(SSG) 등 나름 준수한 일본프로야구 경력으로 기대를 모았던 일본인 아시아쿼터 투수들 다수가 한국무대에서 예상보다 고전을 면치 못하고 있다.팀내에서 큰 비중을 차지하는 외국인 선수교체는 후반기 각팀들이 즉시전력감을 보강할수 있는 마지막 승부수라고 할만하다. 특히 에이스급 투수 한 명의 영향력은 절대적이다. 지난해 LG는 후반기 교체 선수로 영입한 앤더스 톨허스트가 실질적인 에이스 역할을 해주며 정규시즌과 한국시리즈 통합우승을 달성한 것은 대표적인 성공사례로 꼽힌다.반면 같은 해 롯데 자이언츠는 10승 투수였던 터커 데이비슨의 안정감이 떨어진다는 이유로, MLB 통산 38승의 빈스 벨라스케즈를 영입하는 모험을 선택했지만, 공교롭게도 외인교체 이후 전반기 3위에서 후반기 7위로 추락하며 가을야구 진출조차 실패하는 수모를 당했다. 벨라스케즈는 롯데에서 11경기 1승 4패 자책점 8.23이라는 최악의 성적을 기록하며 가장 잘못된 외인 교체의 반면교사로 남았다.올해도 외국인 선수 교체에 따라 톨허스트같은 '구세주'가 나타날지, 벨라스케즈같은 '대재앙'으로 끝날지는, 올시즌 프로야구 후반기 순위싸움에 있어서 가장 흥미진진한 변수가 될 전망이다.