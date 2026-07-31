콜드승에 역전승까지... 대단한 신입이 들어왔다

2010년대까지만 해도 스포츠 예능은 <날아라 슛돌이>와 <천하무적 야구단> 정도를 제외하면 <무한도전> 스포츠 특집과 <우리동네 예체능> <김연아의 키스앤크라이>처럼 단발에 그치는 경우가 많았다. 하지만 2019년 '전설들의 조기축구'를 표방한 <뭉쳐야 찬다>를 시작으로 은퇴 야구선수들이 아마추어 및 독립리그 구단과 맞붙는 <최강야구>(현 <불꽃야구>) 같은 스포츠 예능들이 제작돼 많은 사랑을 받았다.
각 분야의 여성 방송인들이 풋살에 도전하는 <골 때리는 그녀들>은 많은 시즌을 거듭하며 장수 스포츠 예능으로 자리 잡았고 4명의 여성 배우가 철인 3종과 복싱에 도전했던 tvN의 <무쇠소녀단>도 많은 사랑을 받았다. 올해 하반기에는 작년 9월부터 11월까지 방송되며 시청률과 화제성을 모두 잡았던 MBC의 배구예능 <신인감독 김연경>이 올 하반기 두 번째 시즌 방송을 앞두고 이미 직관 경기 일정을 소화하고 있다.
각자의 종목에서 한 획을 그었던 여성 스포츠 선수들이 야구에 도전하는 채널A의 스포츠 예능 프로그램 <야구여왕>도 지난 9일부터 두 번째 시즌이 시작됐다. 작년 11월부터 올해 3월까지 방송된 <야구여왕>은 비인기 종목이었던 여자야구를 알리는데 많은 기여를 하면서 시즌2까지 제작됐다. 특히 시즌2에서는 선수들이 한층 발전한 기량을 선보이면서 시청자들에게 더욱 높아진 수준의 경기를 보여주고 있다.
아쉬웠던 전력