콜드승에 역전승까지... 대단한 신입이 들어왔다

채널A 화면 캡처

리틀야구 선수 출신 박민서가 가세하면서 블랙퀸즈의 전력은 몰라보게 강해졌다.시즌1을 통해 얇은 선수층의 한계를 절감한 추신수 감독과 이대형, 윤석민 코치는 비 시즌 동안 기존 선수들을 집중적으로 훈련 시키면서 실전에 투입이 가능한 선수들을 선발하기 위한 트라이아웃을 개최했다. 그 결과 중학생 때까지 리틀야구 선수로 활약했던 골프선수 박민서와 소프트볼 국가대표 출신 최혜빈, 테니스의 김세현, 배드민턴의 송민지, 필드하키의 김나영 등 좋은 선수들을 대거 선발했다.뛰어난 재능은 물론이고 야구에 대한 이해도까지 갖춘 5명의 신입생이 합류한 블랙퀸즈는 산타즈와의 시즌2 첫 공식 경기에서 16개의 안타와 14개의 사사구를 얻어내는 압도적인 경기력을 보이며 19-4, 4회 콜드게임으로 승리했다. 선발로 등판한 송아가 3이닝4실점을 기록했고 박민서가 타석에서는 끝내기 안타를 포함해 5타수5안타, 마운드에서도 1이닝2K 퍼펙트 투구를 선보이며 한 수 위의 실력을 과시했다.블랙퀸즈는 해머스스톰을 만난 두 번째 경기에서 시즌1의 에이스 장수영이 선발 등판했다가 부상 후유증을 극복하지 못하고 2회 아웃카운트를 잡지 못하며 강판 됐다. 블랙퀸즈는 두 번째 투수 박하얀마저 불을 끄지 못하고 무사만루 위기가 되자 박민서가 마운드에 올랐고 박민서는 폭투 2개로 주자 2명을 불러 들였지만 연속 삼진 3개를 잡아내면서 위기를 넘겼다. 그리고 3회말 블랙퀸즈의 대반격이 시작됐다.블랙퀸즈는 3회말 송아가 추격의 3점 홈런, 주장 김온아가 역전 3점 홈런을 터트리는 등 3회말에만 13명의 타자가 7안타(2홈런)를 때려내며 대거 9점을 몰아쳤다. 블랙퀸즈는 5회에도 송아가 쐐기 3점 홈런을 터트렸고 다리가 불편한 박민서가 내려간 후 4번째 투수 송아가 흔들렸지만 6회 김온아가 마운드를 이어받으며 경기를 마무리했다. 0-4의 열세를 극복해 낸 블랙퀸즈의 짜릿한 14-9 역전승이었다.2경기 연속 두 자리 득점으로 연승을 달린 블랙퀸즈는 시즌1에서 5-6 패배를 안겼던 빅사이팅을 상대로 설욕전을 치른다. 이 경기에서는 블랙퀸즈의 막내이자 투타 에이스로 맹활약했던 박민서가 허벅지 염좌로 선발 라인업에서 제외됐다. 시즌2 개막 후 첫 2경기에서 콜드승과 역전승으로 기분 좋은 출발을 하고 있는 블랙퀸즈의 3번째 경기이자 리벤지 매치 결과는 오는 8월 6일 <야구여왕2> 5회에서 공개된다.