LG의 마지막 카드... '우승청부사' 카라스코는 통할까?

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8월 1일 두산 베어스 전 등판이 예고된 카라스코LG 트윈스
무엇보다 기대를 모으는 부분은 노련한 경기 운영 능력을 통한 이닝 소화다. 자신의 장점이 타자를 연구하는 것이라 밝힌 카라스코는 한국 타자들의 습성을 가능한 빨리 파악하겠다는 적극적인 의지를 비췄다. 한화 이글스 레전드 류현진처럼 다양한 구종과 제구로 타자와 승부하는 스타일인 만큼 KBO리그에서도 충분한 경쟁력을 보일 가능성이 높다.
후반기 재개 후 3승 9패로 부진한 LG로서는 카라스코의 호투가 절실하다. 선발진이 안정감을 찾아야만 불펜진의 피로도 줄고 기복이 심한 타선도 부담감을 덜 수 있기 때문이다. 그런 의미에서
8월 1일 두산 베어스 전으로 예고된 카라스코의 KBO 데뷔 등판은 LG의 후반기 운명을 판가름할 중요한 일전이다.
메이저리그 112승이라는 화려한 경력은 과거지사다. 다만 메이저리그와 마이너리그를 통틀어 통산 558경기의 경험과 노련함은 카라스코의 가장 큰 무기다. LG가 기대하는 것 역시 과거의 이름값이 아니라 우승 청부사다운 면모다. 후반기 LG의 운명을 짊어지게 된 카라스코가 잠실 라이벌 두산과의 경기에서 과연 어떤 투구를 보일지 주목된다.
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[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBREPORT), KBO기록실]☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기