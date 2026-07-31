LG의 마지막 카드... '우승청부사' 카라스코는 통할까?

케이비리포트

LG 카라스코의 ML/마이너 통산 기록(출처: MLB닷컴/야구기록실 KBREPORT)1987년생인 카라스코는 메이저리그에서 17시즌 동안 통산 343경기(286경기 선발)에 등판해 112승 105패 평균자책점 4.24를 기록했다. 클리블랜드 소속이던 2017시즌에는 18승으로 아메리칸리그 다승왕에 올랐고 이듬해에도 17승을 거두는 등 통산 1704이닝을 소화하며 정상급 선발투수로 활약했다.올시즌은 김하성이 소속된 애틀랜타에서 불펜 투수로 뛰며 메이저리그 8경기(16.2이닝) 평균자책점 5.94로 평범한 활약에 그쳤고 트리플A에서는 총 8경기 중 6경기에 선발 등판해 2승 1패 평균자책점 2.55를 남긴 뒤 LG 유니폼을 입게 됐다.올해 마흔살로 선수로서 황혼기인 카라스코는 이번 한국행을 새로운 도전으로 받아들이고 있다. 과거 KBO리그를 경험했고 LG에서 활약했던 애덤 플럿코와 엘리에이저 에르난데스의 조언을 들었고, 새로운 리그에서 우승에 도전하는 것을 택했다. 젊은 선수들에게 자신이 쌓아온 경험을 전하는 멘토 역할도 맡겠다는 의지도 보였다.