15년 만에 MBC 돌아온 공효진, 원샷원킬 뽐낸다

넷플릭스 화면 캡처

주지훈은 작년 초에 공개된 <중증외상센터>로 백상예술대상과 청룡시리즈 어워즈 남우주연상을 수상했다.물론 좋은 이야기와 감각적인 연출도 매우 중요하지만 시청자들이 드라마를 선택하는 중요한 기준은 '어떤 배우가 주연으로 나오는가'로 결정되는 경우가 많다. 소위 스타 배우들의 몸값이 하루가 다르게 치솟는 이유다. 하지만 아무리 대단한 배우도 출연하는 모든 작품을 성공으로 이끌 순 없다. 따라서 배우들에게도 실패작을 만난 이후 다시 차기작을 성공으로 이끌 수 있는 이른바 '회복 탄력성'이 매우 중요하다.2012년 <도둑들>을 시작으로 <신세계> <관상> <암살> 등에 출연하며 영화배우로 최고의 전성기를 누리던 이정재는 2019년 <보좌관-세상을 움직이는 사람들>로 10년 만에 드라마에 복귀했다. 두 시즌에 걸쳐 방송된 <보좌관>은 시즌1 5.31%, 시즌2 5.34%의 시청률에 그치며 부진했지만 이정재는 2년 후 황동혁 감독이 연출한 넷플릭스 드라마 <오징어게임>을 통해 세계적인 배우로 우뚝 섰다.2015년 <부산행>을 통해 '천만 배우'로 등극한 마동석은 2017년 <범죄도시>를 통해 '장르가 마동석'이라는 신조어를 만들었다. 마동석은 이후 비슷한 결의 원톱 주연 액션 영화에 잇따라 출연했지만 <악인전>과 <시동> 정도를 제외하면 실패한 영화가 더 많았다. 하지만 2021년 할리우드 영화 <이터널스>에 출연한 마동석은 2022년부터 3년 연속 공개된 <범죄도시 2,3,4>를 모두 천만 관객으로 견인하는 기염을 토했다.영화 <신과 함께> 시리즈로 2년 연속 천만 관객을 동원한 주지훈은 2019년과 2020년 <킹덤> 시리즈에서 좀비에 맞선 조선의 세자 이창을 연기하며 데뷔 후 최고의 전성기를 누렸다. 하지만 2021년 <킹덤>의 김은희 작가가 각본을 쓴 드라마 <지리산>이 부진하며 상승세에 제동이 걸렸다. 하지만 주지훈은 작년 초에 공개된 넷플릭스 드라마 <중증외상센터>로 세계적인 사랑을 받으면서 화려하게 부활했다.2016년 <태양의 후예>로 KBS 연기대상 대상을 수상한 송혜교는 2018년 <남자친구>가 최고 시청률 10.3%, 2021년 <지금, 헤어지는 중입니다>가 8.0%의 최고 시청률을 기록하며 큰 반향을 일으키지 못했다. 그렇게 대중들로부터 서서히 전성기가 지났다는 평가를 받던 송혜교는 2022년 <태양의 후예> 김은숙 작가와 6년 만에 재회한 넷플릭스 드라마 <더 글로리>를 통해 큰 사랑을 받으며 여전한 존재감을 증명했다.