15년 만에 MBC 돌아온 공효진, 원샷원킬 뽐낸다

지난 6월27일 금토드라마 <오십프로>가 종영한 MBC는 3일부터 25일까지 4주에 걸쳐 <킬러들의 쇼핑몰>을 편성했다. 사실 <킬러들의 쇼핑몰>은 2024년 디즈니플러스를 통해 공개되면서 시청자들에게 많은 사랑을 받았고 지난 17일부터 시즌2가 방송되고 있다. 하지만 MBC는 과거에도 <카지노>와 <무빙> 등 디즈니플러스 드라마를 편성한 적이 있기 때문에 <킬러들의 쇼핑몰> 편성도 크게 부자연스럽지 않았다.
일부러 의도한 건지는 알 수 없지만 MBC가 2026년 7월에 신작 드라마가 아닌 과거에 OTT에서 공개된 <킬러들의 쇼핑몰>을 편성한 것은 나쁘지 않은 선택이었다. 7월 MBC 금토드라마와 동시간대에 경쟁한 SBS의 금토드라마가 다름 아닌 4회 만에 시청률 20%의 벽을 뚫고 최고 시청률 23.1%를 기록하며 시청자들을 사로잡았던 <김부장>이었기 때문이다(닐슨코리아 시청률 기준).
<킬러들의 쇼핑몰>을 편성하면서 '김부장 태풍'을 피할 수 있었던 MBC는 31일 동명 웹툰을 원작으로 만든 새 금토드라마 <유부녀 킬러>를 선보인다(<유부녀 킬러>라는 제목은 '기혼 여성을 죽이는 킬러'가 아닌 '킬러라는 직업을 가진 기혼 여성'을 의미한다). 그리고 작년 6년 만의 드라마 복귀작 <별들에게 물어봐>로 데뷔 후 가장 부진한 성적을 기록했던 공효진은 <유부녀 킬러>를 통해 부활을 노린다.
부활에 성공한 배우들