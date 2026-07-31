'오디세이' 보고 '왕사남' 틀었는데, 왜 부끄러웠냐면

쇼박스

단종을 모시고 있던 통인 하나가 활줄에 긴 노끈을 이어 단종이 앉은 뒤로 가서 목에 걸고 창구멍을 끈을 잡아당겼다. - <연려실기술> 중에서



화가 내릴 것이라고 하면서 만류하는 데도 엄흥도가 말하기를 '의로운 일을 하고 화를 당하는 것은 달게 여기겠다. 두려워할 일이 아니다'라고 했다. - <국조인물고> 중에서

스틸컷바로 그날 밤 나는 <왕과 사는 남자>를 보았다. 이 영화가 오늘의 한국에 전하는 바가 무엇인지, 2026년 한국 관객이 이로부터 길어낸 가치가 또 무엇이었는지 확인하고 싶었다. 적어도 작가는 작품으로 말한다. <왕과 사는 남자>는 무엇을 말하고 있을 테고, 작품이 한국 영화사 가운데 두 번째로 많은 관객과 만났다면 관객 또한 그로부터 얻은 것이 있을 테니까. 이 영화가 한국사회에 갖는 의미는 무엇인지 이제는 논해야 할 때다.잘 알려진 것처럼 영화는 단종, 조선 6대 왕 이홍위의 이야기다. 10살에 즉위해 13살에 상왕으로 밀려났고, 고작 16세의 나이에 사약을 받고 처형된 비극의 주인공이다. 왕위를 찬탈한 건 숙부인 세조였다. 권력을 향한 욕망은 어린 조카를 죽게 한 데서 그치지 않았다. 종묘와 사직을 어지럽히고 국가의 기틀을 흔들었다. 이후로 사직이 끝을 맺을 때까지 조선엔 정통성 논란이 끊이지 않았다. 충의를 무엇보다 중히 여기는 유학적 질서 또한 자리하지 못한 채 사상은 현실에서 벗어나 성리학적 관념으로 숨어들었다. 조선은 바로 여기서 끝을 본 것이다.영화는 세조가 일으킨 반란, 계유정난이 성공하고 3년 뒤의 이야기다. 계유정난에서 황보인, 김종서, 정분 등 대신들이 모조리 살해되고 왕실 종친으로 존재감이 있던 안평대군까지 모함을 받아 사사되며 권력은 세조 일파의 손아귀에 든 지 오래다. 그나마 남아 있던 옛 집현전 학사들을 중심으로 단종 복위를 꾀하는 계획이 있었으나 사전에 누설되며 실패로 돌아간다.영화는 이로부터 상왕으로 있던 이홍위가 노산군으로 강등돼 유배형에 처해지며 시작된다. 충신들의 목이 내걸린 저자를 지나 먼 길을 나서는 노산군은 나라와 신하를 잃은 임금이자 천애 고아의 처지에 놓인 유약한 어린아이일 뿐이다.