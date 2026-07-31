'오디세이' 보고 '왕사남' 틀었는데, 왜 부끄러웠냐면

<왕과 사는 남자>를 보았다. 올해 상반기 개봉해 현재까지 1690만 명의 관객을 동원하며 역대 박스오피스 2위에 올라와 있는 흥행작이다. 이 영화의 흥행세는 현재진행형이다. 글을 쓰는 30일 기준, 전국 10여 개 상영관에서 장기, 또 특별상영이 진행 중이다. 관객 동원이 여전히 그치지 않아 적잖은 신규개봉작을 제치고 박스오피스 10위에 당당히 올라있다. 최근엔 쿠팡플레이를 통해 OTT에도 진입, 공개 즉시 압도적 조회수를 기록하며 플랫폼 내 1위에 올라섰다. 요컨대 한국은 아직 <왕과 사는 남자> 시대를 지나고 있다.
떠들썩하던 그 땐 구태여 보려하지 않았다. 감독 장항준에 대한 어떤 종류의 신뢰가 있거니와 내가 아니더라도 수많은 평자들이 이 영화에 대한 이야기를 전하리라 믿었다. 그리하여 내 여력을 다른 데 두고자 했다. 당시 '씨네만세'가 멈추지 않고 다루었던 글들이 그에 대한 증명이라 여겼다.
이제와 <왕과 사는 남자>를 다시 본 건 한 편의 영화 덕분이었다. 많은 이가 2026년 최고 기대작으로 꼽는 크리스토퍼 놀란의 <오디세이>가 바로 그 영화다. 시사회에 다녀온 뒤 나는 벅찬 마음을 추스를 수 없었다. 대중을 대상으로 한 상업영화, 또 고전을 재료 삼아 오늘의 관객과 만나는 작품이 이뤄야 할 미덕을 고루 갖춘 작품이었다. 할리우드를 중심으로 한 세계 영화계, 그중에서도 최고 수준이라 불리는 작가의 역량이 고스란히 깃든 영화가 무엇을 말하고 어디를 가리키는지 마주하였다. 그것이 한국의 오늘과 얼마나 같고 또 다른지 알고 싶었다.