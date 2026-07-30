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'호남정유 왕조' 김호정의 딸, 일본 대표로 한국 팬 앞에 선다

'호남정유 왕조' 김호정의 딸, 일본 대표로 한국 팬 앞에 선다

후쿠무라 고유미, 오사카 소속으로 슈퍼매치 출전 예정

박진철(jincheolp)
26.07.30 17:27최종업데이트26.07.30 17:27
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후쿠무라 고유미, 오사카(JT) 마블러스 선수
후쿠무라 고유미, 오사카(JT) 마블러스 선수후쿠무라 SNS

한국, 중국, 일본 리그를 대표하는 여자배구 프로팀들이 맞대결을 펼치는 국제 친선 대회에 팬들의 관심이 커지고 있다.

KBS N이 주관하는 '2026 한·중·일 여자배구 톱 클럽 슈퍼매치 제주대회'가 오는 8월 1일~2일 이틀 동안 제주에서 열리기 때문이다.

이미 8월 1일 입장권은 매진됐다. 티켓 예매는 티켓링크에서 할 수 있다. 당일 경기장 매표소에서도 티켓을 구매할 수 있다.

8월 1일은 오후 1시에 흥국생명-오사카(JT), 오후 3시 30분에 현대건설-상하이 팀의 경기가 펼쳐진다. 2일은 오후 1시에 현대건설-오사카(JT), 오후 3시 30분에 흥국생명-상하이 경기가 열린다. KBSN SPORTS는 전 경기를 생중계한다.

이번 대회는 아시아 여자배구의 경쟁력 강화, 다양한 콘텐츠와 결합한 새로운 스포츠·문화 교류 모델을 창출하기 위해 마련됐다. 대회 수익도 지역 스포츠 발전 기금으로 환원된다.

취지에 걸맞게 중국, 일본, 한국 리그의 최정상급 프로팀들이 출전했다. 상하이 브레이트 유베스트는 2022-2023시즌부터 2024-2025시즌까지 3년 연속 중국 리그 챔피언결정전 준우승, 그리고 지난 시즌인 2025-2026시즌은 우승을 차지했디.

오사카는 2023-2024시즌은 정규리그 '무패 전승 우승'과 포스트시즌 챔피언결정전 준우승을 했다. 2024-2025시즌은 정규리그와 챔피언결정전을 모두 석권하며 '통합 우승'을 달성했다. 2025-2026시즌에도 챔피언결정전 준우승을 차지했다.

'김연경 레거시' 확장... 한·중·일 최정상 프로팀 맞대결

후쿠무라, 일본 U21 대표팀 활약... 2025 U21 세계선수권 대회
후쿠무라, 일본 U21 대표팀 활약... 2025 U21 세계선수권 대회국제배구연맹

또 하나 빼놓을 수 없는 대목은 '김연경 레거시의 확장'이다. 실제로 오사카, 상하이, 흥국생명은 '배구 황제' 김연경(38·192cm)이 활약했던 팀이다. 또한 이 3팀에서 모두 눈부신 업적을 남겼다. 여기에 현대건설이 합류했다. 그런 측면에서 김연경도 8월 1일 대회 '개막 시구'를 통해 팬들과 만날 예정이다.

김연경은 2009-2010시즌에 오사카(JT) 팀에 입단했다. 그리고 직전 시즌 최하위권이었던 팀을 입단 첫해부터 정규리그 우승으로 이끌었다. 그 다음 시즌에는 일본 리그 최종 우승과 함께 MVP까지 수상했다. 2017-2018시즌에는 상하이 팀에서 뛰었는데, 상하이는 김연경 영입으로 무려 17년 만에 중국 리그 '정규리그 우승'을 차지했다.

김연경은 흥국생명에서 뛴 총 8시즌 모두 V리그 챔피언결정전에 진출했고, 챔피언결정전 MVP 4회, 정규리그-챔피언결정전 '통합 MVP' 3회 수상을 기록했다. 또한 8시즌 중 무려 7시즌이나 정규리그 MVP를 수상했다. 모두 V리그 남녀 배구를 통틀어 최고 기록이다. 김연경의 맹활약으로 흥국생명은 현재 V리그 여자부 최다 우승(5회)기록을 보유하고 있다.

그 뿐이 아니다. 김연경은 흥국생명에서 한국 프로 스포츠 역사상 전무후무한 대기록을 썼다. 신인 데뷔 시즌(2005-2006)에 18세로 정규리그와 포스트시즌 챔피언결정전 MVP를 모두 수상하는 '통합 MVP'를 기록했는데, 37세 은퇴 시즌(2024-2025)에도 더 화려한 '만장일치 통합 MVP'라는 엄청난 기록을 달성했다. 이런 사례는 국내 프로 스포츠에는 전무하고, 해외 리그에서도 찾아보기가 극히 어려울 정도다.

후쿠무라, 일본 U21 대표팀 주전... 엄마는 '호남정유 왕조' 주전 멤버

'후쿠무라 엄마' 김호정(15번), 호남정유의 1989년 대통령배 대회 '여자부 결승전' 당시 활약 모습
'후쿠무라 엄마' 김호정(15번), 호남정유의 1989년 대통령배 대회 '여자부 결승전' 당시 활약 모습KBS스포츠 유튜브

이번 한·중·일 여자배구 톱 클럽 슈퍼매치에는 국내 팬들에게 이목이 쏠릴 수밖에 없는 '화제의 선수'가 출전한다.

오사카(JT) 팀의 후쿠무라 고유미(20·178cm)다. 이 선수의 엄마가 장윤희, 홍지연, 박수정, 이도희와 함께 1990년대 '호남정유 왕조 시대'를 이끌었고, 한국 여자배구 대표팀 선수로도 활약했던 김호정(56·171cm)씨이기 때문이다.

김호정은 장윤희(56·170cm), 홍지연(56·187cm)과 동갑내기이자, 1988년에 호남정유 팀에 함께 입단한 동기이기도 하다. 그리고 호남정유가 1991년부터 1999년까지 '겨울 리그 9년 연속 우승(9연패)',1991년 3월부터 1995년 1월까지 '겨울 리그 92연승'이라는 대기록 달성할 때, 그 전반기에 김호정도 주전 멤버로 큰 기여를 했다. 장윤희와 김호정은 아웃사이드 히터, 홍지연은 미들블로커로 활약했다.

또한 김호정은 지경희, 장윤희, 김남순, 홍지연, 박수정, 이도희 등 쟁쟁한 멤버들과 함께 1993년도에 한국 대표팀 선수로 활약했다. 1993년에 열린 월드그랑프리, 아시아선수권 대회에 출전했다. 그런데 김호정은 아시아선수권 대회 종료 이후 23살 나이에 일찍 은퇴를 하면서 아쉬움을 남기기도했다.

장윤희 현 중앙여고 감독은 지난 2월 유튜브 채널 <BINGOMAN>에 출연해, 김호정-후쿠무라 모녀와 관련한 소회를 밝힌 바 있다. 그는 "예전에 호남정유에서 저랑 같이 선수 생활을 했던 김호정 선수가 현재 일본에 사는데, 그의 딸이 일본 청소년(U21) 대표팀에 발탁이 돼서 작년에 U21 세계선수권 대회에 출전했다. 그 선수의 이름은 후쿠무라 고유미다. 친구의 딸이니까 조카 같다"고 말했다.

'동갑 친구' 장윤희-김호정-홍지연... 한국 대표팀 함께 활약

엄마의 운동 유전자를 물려받은 후쿠무라 선수는 일본 여자배구의 유망주로 성장했다. 스윙 스피드가 빠르고 공격 파워도 좋다.

후쿠무라는 일본 최고 권위의 '전일본 고교 선수권 대회(하루코 대회)'에서 슈지츠 고교의 주장이자 주 공격수로 맹활약하며 2004년 대회 우승, 2025년 대회 3위를 차지했다.

이후 후쿠무라는 2025년 U21 세계선수권 대회에서 일본 대표팀에 발탁됐고, 주전 아포짓으로 맹활약했다. 이 대회에서 일본은 준우승을 차지하면서 또 한 번 세계 배구계를 놀라게 했다.

결국 일본 SV리그 최정상급 프로팀인 오사카(JT)는 시즌 도중인 2025년 2월에 후쿠무라를 영입했다. 지난 2시즌은 백업 멤버였지만, 출전 기회가 늘어날 것으로 전망된다.

이번 한·중·일 클럽 슈퍼매치에도 후쿠무라의 출전 시간이 상당히 주어질 것으로 예상된다. 비시즌 동안 오사카의 주전급 아웃사이드 히터인 미야베 아메제가 프랑스 리그로 진출했고, 시마 미코토는 군마 팀으로 이적했기 때문이다.

한편 후쿠무라 선수도 엄마의 현재 국적과 상관없이 현행 한국 법률상 '외국국적동포'에 해당된다.

한국의 '재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률' 등에 따르면, 현재는 외국 국적이지만, 출생 당시에 부(父) 또는 모(母)가 대한민국 국민이어서 대한민국 국적을 보유한 전력이 있는 사람(대한민국정부 수립 전에 국외로 이주한 동포도 포함)과 그 사람의 직계비속(아들·딸, 손자·손녀, 증손·현손 등)까지 모두 '외국국적동포'로 규정하기 때문이다.

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덧붙이는 글 이 기사는 브레이크뉴스에도 실립니다.
김연경 KOVO V리그 후쿠무라 슈퍼매치

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