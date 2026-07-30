'호남정유 왕조' 김호정의 딸, 일본 대표로 한국 팬 앞에 선다

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'후쿠무라 엄마' 김호정(15번), 호남정유의 1989년 대통령배 대회 '여자부 결승전' 당시 활약 모습이번 한·중·일 여자배구 톱 클럽 슈퍼매치에는 국내 팬들에게 이목이 쏠릴 수밖에 없는 '화제의 선수'가 출전한다.오사카(JT) 팀의 후쿠무라 고유미(20·178cm)다. 이 선수의 엄마가 장윤희, 홍지연, 박수정, 이도희와 함께 1990년대 '호남정유 왕조 시대'를 이끌었고, 한국 여자배구 대표팀 선수로도 활약했던 김호정(56·171cm)씨이기 때문이다.김호정은 장윤희(56·170cm), 홍지연(56·187cm)과 동갑내기이자, 1988년에 호남정유 팀에 함께 입단한 동기이기도 하다. 그리고 호남정유가 1991년부터 1999년까지 '겨울 리그 9년 연속 우승(9연패)',1991년 3월부터 1995년 1월까지 '겨울 리그 92연승'이라는 대기록 달성할 때, 그 전반기에 김호정도 주전 멤버로 큰 기여를 했다. 장윤희와 김호정은 아웃사이드 히터, 홍지연은 미들블로커로 활약했다.또한 김호정은 지경희, 장윤희, 김남순, 홍지연, 박수정, 이도희 등 쟁쟁한 멤버들과 함께 1993년도에 한국 대표팀 선수로 활약했다. 1993년에 열린 월드그랑프리, 아시아선수권 대회에 출전했다. 그런데 김호정은 아시아선수권 대회 종료 이후 23살 나이에 일찍 은퇴를 하면서 아쉬움을 남기기도했다.장윤희 현 중앙여고 감독은 지난 2월 유튜브 채널 에 출연해, 김호정-후쿠무라 모녀와 관련한 소회를 밝힌 바 있다. 그는 "예전에 호남정유에서 저랑 같이 선수 생활을 했던 김호정 선수가 현재 일본에 사는데, 그의 딸이 일본 청소년(U21) 대표팀에 발탁이 돼서 작년에 U21 세계선수권 대회에 출전했다. 그 선수의 이름은 후쿠무라 고유미다. 친구의 딸이니까 조카 같다"고 말했다.엄마의 운동 유전자를 물려받은 후쿠무라 선수는 일본 여자배구의 유망주로 성장했다. 스윙 스피드가 빠르고 공격 파워도 좋다.후쿠무라는 일본 최고 권위의 '전일본 고교 선수권 대회(하루코 대회)'에서 슈지츠 고교의 주장이자 주 공격수로 맹활약하며 2004년 대회 우승, 2025년 대회 3위를 차지했다.이후 후쿠무라는 2025년 U21 세계선수권 대회에서 일본 대표팀에 발탁됐고, 주전 아포짓으로 맹활약했다. 이 대회에서 일본은 준우승을 차지하면서 또 한 번 세계 배구계를 놀라게 했다.결국 일본 SV리그 최정상급 프로팀인 오사카(JT)는 시즌 도중인 2025년 2월에 후쿠무라를 영입했다. 지난 2시즌은 백업 멤버였지만, 출전 기회가 늘어날 것으로 전망된다.이번 한·중·일 클럽 슈퍼매치에도 후쿠무라의 출전 시간이 상당히 주어질 것으로 예상된다. 비시즌 동안 오사카의 주전급 아웃사이드 히터인 미야베 아메제가 프랑스 리그로 진출했고, 시마 미코토는 군마 팀으로 이적했기 때문이다.한편 후쿠무라 선수도 엄마의 현재 국적과 상관없이 현행 한국 법률상 '외국국적동포'에 해당된다.한국의 '재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률' 등에 따르면, 현재는 외국 국적이지만, 출생 당시에 부(父) 또는 모(母)가 대한민국 국민이어서 대한민국 국적을 보유한 전력이 있는 사람(대한민국정부 수립 전에 국외로 이주한 동포도 포함)과 그 사람의 직계비속(아들·딸, 손자·손녀, 증손·현손 등)까지 모두 '외국국적동포'로 규정하기 때문이다.