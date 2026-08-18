'프로' 형에게 배운 럭비... "선배처럼 좋은 선수 되고파"

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15일 인천 서해구 하나글로벌캠퍼스에서 열린 제3회 OK 읏맨 럭비 아카데미에서 서인수 대한럭비협회 상임심판(왼쪽)이 선수들에게 규칙에 대한 강의에 나서고 있다.박장식
선수들의 자신만만함이 깨지는 장면은 또 있다. 럭비의 규칙과 반칙 상황을 알리러 나선 서인수 대한럭비협회 상임심판의 강의에서였다. 어떤 상황을 두고 파울을 부여하는지, 그리고 어떤 반칙에 패널티가 주어지는지 헷갈려하는 선수들도 적잖다. 규칙을 알아야 더욱 좋은 플레이를 펼칠 수 있다는 것을 실감한다.
선수들의 반응도 좋다. 럭비 아카데미에 벌써 두 번째 참여한다는 부평중학교 강태건은 "이런 좋은 기회를 구단이 만들어 주셔서 감사한 마음으로 재밌게 임하고 있다"고 소감을 전했다. 이어 그는 "선수들에게 1대 1 코칭으로 기본기를 배운 것이 기억에 남는데, 이번 아카데미에서는 신지민 선수가 패스 잘 하는 방법을 알려주셨다. 실전에서 유용하게 잘 쓸 것 같다"면서 웃었다.
첫 아카데미 참여 때와 달라진 점이 있을까. 그는 "첫 아카데미 때는 생소하기도 하고, 행사가 화려해서 어쩔 줄을 몰랐는데, 이번 아카데미는 익숙해진 만큼 조금 더 많이 배우는 느낌이다"라고 말했다. 이어 강태건 선수는 "나도 선배 선수들처럼 후배들을 가르쳐주는 그런 좋은 럭비 선수가 되고 싶은데, 미래에 어린 친구들이 나를 보고 '형처럼 럭비 잘 하고 싶다'는 생각이 들게 하고 싶다"며 각오도 드러냈다.
"아카데미 덕분에 기본기 탄탄해져"
3회째를 맞이하는 럭비 아카데미가 더욱 특별한 것은 강사로 나서는 이들이 모두 현역 선수·지도자라는 점이다. OK 읏맨 럭비단 선수단이 특별 강사로 나서는 데다, 선배 선수와의 대화를 통해, 그리고 사흘 간의 합동 훈련을 통해 프로 선수로서의 마음가짐을 자연스럽게 체득할 수 있다는 점이 선수들에게 긍정적이다.
중학생 선수들에게 '럭비를 하는 것이 직장'인 프로 선수들은 그야말로 롤 모델 그 자체. 학생 선수들 역시 특유의 친화력을 바탕으로 스스럼 없이 선배 선수들에게 다가가면서 전략을 배우고, 읏맨 럭비단 선수들 역시 학생 선수들을 가르치며 다시 한 번 배운다는 것이 선수들의 설명.
OK 읏맨 럭비단 박건우 주장은 "사실 처음 이런 아카데미를 한다고 했을 때 망설임이 있었다. 하지만 막상 와서 아카데미를 치러 보니 아이들에게 너무 좋은 기회라는 생각이 들었다"면서, "우리도 놓쳤던 기본기를 다시 한 번 배우고 점검하는 계기가 되었다. 이렇게 선수들과 뭉쳐진 것을 계기로 다가오는 전국체육대회에서도 재밌는 경기를 보여줄 수 있을 것 같다"고 말했다.
박건우 주장은 후배 선수들의 기량을 묻는 질문에 "내가 중학교 때도 이랬나 싶을 정도로 충분히 기본기가 탄탄한 아이들이 많다. 과거에 비해 발전했다는 느낌을 받는다"면서, "우리는 학생 선수 때 이렇게 배울 기회가 없었지만, 아이들이 아카데미라는 기회를 통해 기본기를 정확히 아는 계기가 된 것 같다"고 말했다.