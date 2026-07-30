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방출 수모 이겨낸 전직 홈런왕... 키움 탈꼴찌 이끈다

방출 수모 이겨낸 전직 홈런왕... 키움 탈꼴찌 이끈다

[KBO리그] 지난 6월 NC에서 방출된 24시즌 홈런왕 데이비슨, 키움 이적 후 타선의 중심으로 맹활약

케이비리포트(kbreportcom)
26.07.30 17:42최종업데이트26.07.30 17:42
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키움 이적 후 맹활약하고 있는 맷 데이비슨
키움 이적 후 맹활약하고 있는 맷 데이비슨키움 히어로즈

전반기 내내 빈약한 득점력에 발목을 잡혀 최하위를 전전하던 키움 히어로즈가 후반기 KBO리그의 판도를 뒤흔드는 강력한 고춧가루 부대로 변신했다. 그리고 그 중심에는 지난 6월 26일, NC 다이노스에서 방출된 뒤 키움 히어로즈 유니폼을 입게 된 외국인 타자 맷 데이비슨이 있다.

키움 구단은 부상으로 이탈한 외국인 투수 네이선 와일스를 6월 29일 웨이버 공시하고 무적 신세가 된 데이비슨을 영입하는 결단을 내렸다. 외국인 선발 한 자리를 포기하는 대신 외국인 타자 2명 체제(히우라/데이비슨)를 가동해 약점인 타선을 보강하겠다는 구상이었다. 선발진 약화에 대한 우려도 적지 않았지만, 현재까지는 대성공이라는 평가를 받고 있다.

데이비슨이 팀에 합류한 7월 4일 이후 키움 타선은 확연히 달라졌다. 가장 최근 경기인 29일 잠실 LG 트윈스전에서는 장단 23안타를 몰아치며 18-11 대승을 거뒀고, 데이비슨은 이날 5타수 3안타 3타점 2득점으로 중심타자의 역할을 톡톡히 해냈다. 특히 5회초 만루에서 터뜨린 2타점 적시 2루타는 승부의 흐름을 완전히 키움 쪽으로 가져온 결정적인 한 방이었다.

키움 데이비슨의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)
키움 데이비슨의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)케이비리포트

3년 차 시즌을 보내던 NC에서는 장타 생산력(63경기 8홈런)이 감소했다는 평가 속에 방출 통보를 받았지만, 키움 이적 후에는 예년의 모습을 재현하고 있다. 7월 한 달 동안 타율 0.333(66타수 22안타) OPS 0.920 3홈런 15타점을 기록 중이고 시즌 타율도 3할을 회복했다.

22타수당 하나 꼴인 홈런 생산력은 홈런왕을 차지했던 2024시즌(46홈런/약 11타수 당 1개꼴)에 미치지 못하지만 0.545에 달하는 장타율에 안정적인 콘택트 능력까지 더해지면서 중심타자로서 손색없는 활약을 보이고 있다.

최근 키움은 또 다른 외국인 타자 히우라가 외야 수비 중 펜스 충돌로 어깨를 다쳐 부상자 명단에 오르는 악재를 맞았다. 하지만 데이비슨이 타선의 버팀목 역할을 해내며 공격을 견인하고 있다. 여기에 베테랑 서건창과 안치홍에 기존 김웅빈 등 국내 타자들의 타격감까지 살아나면서 시너지 효과를 내고 있다.

데이비슨 합류 후 달라진 면모를 보이고 있는 키움 타선
데이비슨 합류 후 달라진 면모를 보이고 있는 키움 타선키움 히어로즈

실제로 전반기 팀 타율(0.235)과 OPS(0.647), 경기당 득점(3.39)에서 리그 최하위였던 키움은 데이비슨이 합류한 이후 팀 타율 0.289, OPS도 0.789까지 끌어올리며 리그 상위권 수준의 공격력을 보이고 있다. 경기당 득점도 5.94점으로 확 늘었다.

키움은 후반기 이후 12경기에서 7승 1무 4패로 kt 위즈에 이어 2위의 성적을 내고 있다. 외국인 2타자 기용이라는 과감한 승부수가 제대로 적중한 키움은 전반기처럼 쉽게 승리를 거둘 수 있는 상대가 아니다. 방출의 아픔을 이겨내고 예년의 타격 생산력을 회복한 데이비슨이 후반기 남은 기간 키움의 최하위 탈출을 이끌 수 있을지 주목된다.

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[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBREPORT), KBO기록실]

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덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구/MLB 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]
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