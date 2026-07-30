첫날부터 68만 '스파이더맨' , 올해 개봉작 중 최고 된 이유

▲거미가 고치를 찢고 나오듯 주인공 피터 파커도 급격한 성장통을 겪어낸다. 소니픽처스 코리아

스파이더더맨 4는 이번에 두 마리 토끼를 다 잡았다. 먼저, 액션신이 정말 잘 뽑혔다. 오랜 기간 MCU 속 스파이더맨 역할을 해온 톰 홀랜드. 워낙에 딱 맞는 배역이라 그가 스파이더맨이고 스파이더맨이 그임을 이제는 부정할 수 없다. 샘 레이미 감독의 스파이더맨과 어메이징 스파이더맨도 매력이 있지만 이제는 톰 홀랜드의 스파이더맨을 당연 첫 번째로 꼽는다고 해도 큰 무리가 없다.



덕분에 스파이더맨의 액션 장면들은 이질감이 별로 없다. 예고편에서의 액션 장면은 약과에 불과하다. 뉴욕 고공빌딩 숲 사이를 활강하는 모습으로 스크린이 가득 채워져 시원함을 선사해 준다. 이 영화를 꼭 영화관에서 보기를 추천하는 이유다. 스파이더맨은 러닝타임 내내 이른바 웹스윙을 통하여 좌우와 수직 스크린을 종횡무진 누빈다.



볼거리만 풍부한 게 아니다. 거미줄처럼 촘촘한 서사로 두 번째 토끼마저 잡았다. 이전 영화들에서도 스파이더맨은 꾸준히 성장을 하는 캐릭터였다. 더구나 첫 등장에서 미성년자였던 터라 피터 파커에게 성장 서사는 당연하기도 했다. 그런데 이번에는 좀 다르다. 전작들과의 차별점이기도 한데 꽤 급진적으로 성장한다. 흡사 진화에 가깝다고 느껴질 정도였다.



초인적 스파이더맨으로서의 능력이 크게 향상될 뿐만 아니라 한 인간으로서의 피터 파커의 내면 역시 함께 성장하는 모습을 보여준다. 과거 불의의 사고로 메이 숙모를 떠나보낸 게 피터에 있어 첫 번째 성장의 터닝 포인트였다면, 이번 영화 속에서 그가 이루게 될 성장 역시 그에 못지않다. 처절하고 힘겹게 고치를 뚫고 나오는 한 마리 거미 그 자체다.



사실 후자에 더 무게를 두고 있다. 이 부분이 이 영화의 유일한 호불호 포인트가 될 듯하다. 주인공 피터의 성장에 집중하다 보니 화려한 액션의 볼거리가 있음에도 불구하고 생각보다 빌런의 무게감은 덜했다. 스포일러가 될 수 있어 다 적지는 않지만 빌런의 악랄함을 기대했다면 다소 실망할 수 있다. 물론 이와 별개로 빌런 역할을 맡은 배우는 캐릭터를 잘 소화해 냈다.



우연히 초인적인 힘을 얻게 되어 어려움에 빠진 사람을 돕게 된 스파이더맨 피터 파커. 이번 스파이더맨 4는 영웅과 보통의 청년 사이에서의 정체성을 고민한다. 누군가의 친절한 이웃이기 전에 본인 역시 공동체의 일원임을 깨닫게 되는 피터의 모습에서 성장이 아닌 성숙을 보게 된다. 푹푹 찌는 여름, 오랜만에 가족과 함께 혹은 가까운 친구들과 시원한 영화관에서 스파이더맨 4를 관람하는 것은 어떨까? 빌딩 숲 사이를 날아다니는 스파이더맨의 활강 액션이 확실한 피서를 선사해 줄 것이라 믿는다.

추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기